Amaya, Oviedo y otros precandidatos que deben renunciar a sus cargos públicos

En el amplio ramillete de precandidatos presidenciales están contando las horas para afinar sus estrategias antes de que inicie la cuenta del año previo a las elecciones. Sobre todo, el conteo se hace en los equipos de aquellos que recolectarán firmas, porque desde el 31 de mayo podrán inscribir los comités para hacerlo.

En el tintero de quienes renunciarían hay, por lo menos, dos nombres. Se trata de Juan Daniel Oviedo, exdirector del DANE. Oviedo renunciará a su curul en el Concejo de Bogotá -que obtuvo por quedar de segundo en las elecciones a la alcaldía de 2023- el próximo jueves. La próxima semana inscribiría su comité de recolección de firmas. Mientras tanto, realizará una gira por Bogotá para exponer sus resultados en el cabildo.

Carlos Amaya, gobernador de Boyacá, es el otro que suena para renunciar a su actual cargo. Sin embargo, aún no está en firme una decisión para el precandidato que, de salir de la gobernación, buscaría el aval de su partido, la Alianza Verde.

Al ser consultado, Amaya le dijo a este diario que todavía no ha tomado una decisión debido a un tema familiar inesperado que lo obligó a aplazar su agenda y su determinación. Lo cierto es que políticos de su ala comentan que, al parecer, la charla que tuvo hace dos semanas en la Casa de Nariño con el presidente Gustavo Petro no fue la que esperaba, pues el mandatario no se habría comprometido con apoyarlo como su candidato único. Los verdes están a la espera de la decisión del gobernador para definir caminos.

Esa definición de caminos pasa por la exalcaldesa Claudia López. Aunque ella no hace parte del partido al que renunció en 2024 y no buscará su aval, como lo dijo la senadora Angélica Lozano en reciente entrevista con El Espectador, López sí está atenta a lo que decida Amaya. Lo anterior, porque si este no se lanza, podría capitalizar el apoyo de verdes que la apoyarían si el partido los deja en libertad, algo que se complicaría si tiene candidato propio.

De renunciar, Oviedo y Amaya se sumarían a la lista de candidatos que ya hicieron lo propio. Es el caso de Gustavo Bolívar, quien renunció a la dirección de Prosperidad Social para buscar ser el candidato del Pacto Histórico, aun cuando el presidente Petro ve con reparos que se lance. También renunciaron los embajadores Camilo Romero (Argentina) y Roy Barreras (Reino Unido), quienes ya llegaron al país con la intención de luchar por un espacio en el tarjetón de 2026.

“El próximo 31 de mayo, es decir, esta misma semana inicia la posibilidad de que aquellas personas que quieran postularse por el mecanismo de firmas para la Presidencia de la República registren sus comités frente a la Registraduría Nacional e inicien el proceso de recolección de firmas”, explicó el registrador nacional, Hernán Penagos.

Según los cálculos de la Registraduría, el calendario de la recolección iría hasta el próximo 17 de diciembre. En ese momento, empezaría el proceso de revisión de las firmas para avalar las candidaturas. Este iría hasta el 21 de enero de 2026, es decir, ocho días antes de que se cierre el plazo de las inscripciones de candidatos presidenciales.

