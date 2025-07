Así fue la reunión de la Comisión Nacional de Seguimiento Electoral

Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, liderada por el Ministerio del Interior y la Registraduría. Foto: Óscar Pérez

En la tarde del jueves, en el Hotel Tequendama, se llevó a cabo la reunión de la Comisión Nacional de Seguimiento Electoral convocada por el Ministerio del Interior. Los temas de esta reunión fueron la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las acciones institucionales para el desarrollo de elecciones y los mecanismos de participación ciudadana.

Por parte del Estado estuvieron presentes el registrador Hernán Penagos; el presidente del Consejo Nacional Electoral, Álvaro Hernán Prada; el ministro del Interior, Armando Benedetti; y miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. También estuvieron representantes de organizaciones electorales independientes, como, entre otros, la directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios.

Uno de los momentos claves del comité fue el lanzamiento de la campaña nacional Juventud 2025: “grandes por Elección”. Este proyecto busca fomentar la participación de jóvenes entre los 14 y 28 años en los Consejos Municipales y Locales de Juventud. Estos comicios se harán el próximo 19 de octubre.

Esta es la segunda reunión de este estilo liderada por la cabeza de la cartera política, la primera, en todo caso, ocurrió después del atentado contra la vida del senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe. En esa ocasión, el encuentro fue encabezado por el presidente Gustavo Petro.

En la mañana de ese mismo jueves, 13 partidos confirmaron su ausencia en el comité ya que consideraron que el Gobierno no daba “las garantías mínimas (...) para el desarrollo de procesos electorales transparentes y confiables”. Entre ellos, Cambio Radical, Centro Democrático, MIRA, Liga de Gobernantes Anticorrupción y Colombia Justa Libres.

Sin embargo, en el transcurso de la reunión, Benedetti dijo que no acepta que se haya dicho que los partidos no estuvieron presentes. La cabeza de la cartera política dijo que los congresistas de esas agrupaciones “se entienden con el Gobierno para votar las reformas sociales”.

“Yo no acepto que digan que hoy no vinieron los partidos. No vinieron unos señores que manejan los partidos o que dicen que están representando a los partidos”, agregó.

Por otra parte, la directora del MOE avisó que este comunicado podría generar que la discusión electoral entre en un “círculo vicioso”. Pues, como mencionó la dirigente, esta comisión tiene como propósito presentar las preocupaciones electorales. Incluso, le solicitó al CNE que intermediara para que estos movimientos opositores al proyecto de Gobierno vuelvan a participar en las reuniones a futuro.

“Las organizaciones de la oposición señalan que no tienen garantías para poder participar en política, pero en el escenario en dónde se brindan y se definen esas garantías, no asisten. Ahí estamos en un círculo vicioso”, declaró Barrios.

Otro de los temas discutidos este jueves fueron las garantías en el proceso de contratación para el acceso a la información, las cuales generaron preocupación dentro del Gobierno. El ejecutivo propuso el planteamiento de que el aparato encargado de los comicios debería ser por completo estatal y no manejado por una firma extranjera, como lo es Thomas Greg & Sons.

Lo cierto es que, desde 2021, ese software es propiedad del Estado colombiano tras su compra a la firma Indra y los únicos con poder para operarlo son los magistrados del Consejo Nacional Electoral. En 2022, en el que además se puso por primera vez a prueba, todos los partidos políticos pudieron acreditar a sus auditores para usar la plataforma.

Este software, en todo caso, es muy importante para el sistema electoral pues es donde se certifican los votos para cada bancada y para las fórmulas a la Presidencia. Es decir, con él cualquier partido puede demostrar, por ejemplo, que los votos que recibieron fueron mayores a los que quedaron en el preconteo y poder reclamar ante las instancias electorales.

