López y Romero oficializan sus aspiraciones presidenciales con inscripción

Este martes, desde las primeras horas de la mañana, Claudia López y Camilo Romero dieron el primer paso oficial para aspirar a la Casa de Nariño en 2026.

La exalcaldesa de Bogotá llegó a las 7:30 a.m. montada en bicicleta para inscribir su grupo significativo de ciudadanos, el cual le permitirá iniciar la recolección de firmas de cara a las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.

Desde la entrada de la Registraduría Nacional, en el corazón del CAN, López dijo: “De este momento amargo de Colombia también vamos a salir. No nos vamos a quedar entre el miedo y la decepción del cambio que pudo haber sido y que desafortunadamente no fue. Vamos a unirnos como ciudadanos, por encima de partidos, para trabajar juntos en sacar adelante a Colombia y solucionar las cosas que nos duelen”.

Así fue la llegada de Claudia López a la Registraduría para inscribir su comité “Imparables”, con el que busca reunir 1.5 millones de firmas.



Aseguró que de llegar a la Presidencia puede ser el cambio que el mandatario Gustavo Petro no habría logrado. @elespectador pic.twitter.com/u3o7TqnMog — Laura Peralta (@LauraPeraltaG) June 3, 2025

En su intervención, la exmandataria mencionó como principales preocupaciones el deterioro de la seguridad y el retroceso en el sistema de salud.

Horas después, hacia las 10:00 a.m., el exgobernador de Nariño y exembajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero, lanzó oficialmente su precandidatura desde el Hotel Ópera, en el centro de Bogotá. Acompañado de congresistas del Pacto Histórico como León Fredy Muñoz, Romero aseguró que su aspiración busca responder al momento político que atraviesa el país.

“No es un momento de personalismos. Tenemos una urgencia y es que el país no retroceda”, dijo. En su intervención, insistió en la necesidad de unir a los sectores alternativos progresistas: “Tenemos como obligación ser capaces de juntarnos para construir una candidatura que sume, que convoque, que tienda puentes. Y estamos dispuestos, más que a competir, a ayudar”.

Desde el Hotel de la Ópera, @CamiloRomero oficializó su precandidatura presidencial. "Tenemos un imperativo: ganar. Y para ganar hay que construir", dijo sobre la unión del progresismo para 2026. Toda la información en @elespectador pic.twitter.com/FZqzHvD2JG — Leonardo Botero (@LeoBoteroF94) June 3, 2025

“Tenemos un imperativo. Y el imperativo es ganar. Y para ganar hay que construir”, agregó el exgobernador.

En horas de la tarde, a las 2:00 p.m., también se espera la inscripción de Juan Daniel Oviedo, exdirector del DANE. “Queremos proponerle al país gobernar bien, con datos y escuchando a las personas. Nosotros estamos lejos de los extremos y trabajando para construir soluciones”, escribió en su cuenta de X.

