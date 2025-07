Petro dice que apuesta del progresismo en 2026 debe ser la mayoría en el Congreso

El presidente Gustavo Petro durante un evento en Caloto, Cauca, habló de la unidad del Pacto Histórico para 2026. Foto: Joel_Gonzalez

Desde Caloto (Cauca), el presidente Gustavo Petro reiteró los planes electorales del progresismo para 2026. En el evento de inauguración de la red de comunicación Punto Vida, de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Petro se refirió al proyecto del Pacto Histórico de cara a las elecciones del próximo año.

“Ganemos las mayorías en el Congreso”, pidió el mandatario. “Si nos separamos por combitos, no tenemos mayoría en el Congreso”.

También abordó las disputas internas del Pacto Histórico para definir un candidato único el próximo 26 de octubre, a través de una consulta interna. En particular, mencionó a Gustavo Bolívar, quien renunció a la dirección de Prosperidad Social para postularse. “Le he pedido a mi tocayo Bolívar que no nos podemos voltear entre nosotros. Eso ha pasado en la izquierda desde que yo era bebé. Nos engañan y están debilitando a la organización, pero el pueblo tiene que unirse”, aseveró.

Mientras se dan esos llamados presidenciales a la unidad, el Pacto Histórico avanza en su hoja de ruta para las próximas elecciones. En la convención nacional del nuevo partido, celebrada el 19 de julio, se consolidaron cinco precandidaturas que se medirán en la consulta interna.

Paralelamente, los partidos Comunista, Unión Patriótica, Progresistas (escindido del Mais) y Polo Democrático Alternativo están a la espera de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) dé el visto bueno a su solicitud de fusión. Esta iniciativa surgió ante la imposibilidad de que el Pacto participe en los comicios de 2026 como coalición, debido a que en las elecciones de 2022 obtuvo más del 15 % de las curules del Senado.

A esto se suma la expectativa generada por una eventual candidatura del senador Iván Cepeda, luego de que el expresidente Álvaro Uribe Vélez fuera hallado culpable de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

“Agradezco que mi nombre haya sido tomado en cuenta. A diferencia de otras personas, no ha sido mi vocación; no había pensado en lanzar mi nombre a la Presidencia, porque respeto esa institución y sé que es una responsabilidad mayor. Esas decisiones no se deben tomar sobre la base de emociones y entusiasmos, sino de un raciocinio responsable”, dijo en diálogo con El Espectador.

En Caloto, el presidente reiteró que el progresismo deberá ampliar su base en el Congreso para lograr la aprobación de las reformas que considera clave. Una de ellas, por ejemplo, está relacionada con la compra y el uso de la tierra en Colombia: “Si organizamos la mayoría popular, podemos hacer las leyes de Colombia. Y una es que la tierra no se compre por la renta, sino por su avalúo catastral. Que asuman el avalúo si la quieren vender”.

