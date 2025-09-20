Nace Alianza por la Democracia, una apuesta para proteger las elecciones 2026. Foto: Óscar Pérez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un grupo de organizaciones se unió para formar la Alianza por la Democracia, una red que busca incidir positivamente en la contienda electoral de 2026 para brindar herramientas contra la desinformación y la polarización. Una de sus premisas centrales es la protección de la democracia, pues esta “no se cuida sola”.

“En un momento marcado por la polarización y la desinformación, creemos que Colombia tiene una oportunidad única: abrir caminos de posibilidad, participación ciudadana, disfrute de derechos y confianza frente a las elecciones de 2026 y en adelante”, indica la alianza.

A esta red ingresaron 29 organizaciones como la Misión de Observación Electoral (MOE), Transparencia por Colombia, Movilizatorio, Dejusticia, Fundación Corona, Congreso Visible, Open Society Foundations, la Fundación para la Libertad de Prensa, entre otras.

“La democracia desde hace mucho tiempo ha necesitado de un trabajo para protegerla e impulsarla. En temporadas electorales debe haber un trabajo más profundo y para nosotros es importante tejer esta red que va a conectar a la ciudadanía”, indicó Juliana Uribe, fundadora de Movilizatorio.

Entre las actividades que se pondrán en marcha se encuentran la realización de investigaciones sobre la democracia y los autoritarismos y diálogos regionales, la evaluación de los discursos de los candidatos para determinar si estos cumplen con la Constitución y una campaña para no caer en la desinformación. A su vez, el fortalecimiento de las reglas del juego mediante litigio estratégico y acciones judiciales frente a normas o actos que puedan debilitarlas.

Le recomendamos: Cabal, Cepeda, Ramírez, Zuluaga y Bantú: sus propuestas presidenciales.

Igualmente, estas agrupaciones tienen el propósito de ayudar financieramente a la MOE, que atraviesa una compleja situación económica tras los recortes que hizo la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) por directriz de la administración de Donald Trump.

“La MOE ha sido un actor clave que le ha otorgado credibilidad a las jornadas electorales y que ha elevado alertas importantes. Hay una situación novedosa en comparación a otras épocas electorales y la financiación es mucho más reducida. Eso anima a que unamos esfuerzos y compartamos capacidades”, señaló Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia.

Hernández y Uribe agregaron que otro de los objetivos de la Alianza por la Democracia es el de llamar a la ciudadanía para que, en lugar de ser apática y escéptica, se convierta en un actor clave y comprometido con la jornada electoral.

“Los extremos están siguiendo un guion. Cada táctica erosiona la democracia y preocupa la violencia digital, los ataques a medios de comunicación y la presión que ejercen los grupos armados", mencionó Diana Montoya, secretaria técnica de la Alianza por la Democracia.

Las organizaciones que quieran sumarse podrán hacerlo a través del formulario que encontrará en la página web de la iniciativa.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.