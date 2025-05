Precandidatos presidenciales iniciarán la carrera para la recolección de firmas

El registrador Hernán Penagos dio detalles sobre el calendario de recolección de firmas de las elecciones 2026. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

El próximo sábado se estará a un año de las elecciones presidenciales de 2026. Y con ello iniciará el partidor para que las personas que busquen el aval a través de firmas, inicien la recolección.

Hasta el momento, se trata de diez personas que han manifestado su interés en hacer uso de este mecanismo: la periodista Vicky Dávila, el exdirector del Dane Juan Daniel Oviedo, los exalcaldes de Bogotá Claudia López y Enrique Peñalosa, el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, el exalcalde de Cali Mauricio Armitage, el exfiscal Francisco Barbosa, el exsenador David Luna, el exministro Daniel Palacios y el empresario Santiago Botero.

“El próximo 31 de mayo, es decir, esta misma semana inicia la posibilidad de que aquellas personas que quieran postularse por el mecanismo de firmas para la Presidencia de la República registren sus comités frente a la Registraduría Nacional e inicien el proceso de recolección de firmas”, explicó el registrador nacional, Hernán Penagos.

Según los cálculos de la Registraduría, el calendario de la recolección iría hasta el próximo 17 de diciembre. En ese momento, empezaría el proceso de revisión de las firmas para avalar las candidaturas. Este iría hasta el 21 de enero de 2026, es decir, ocho días antes de que se cierre el plazo de las inscripciones de candidatos presidenciales.

Se sabe que, desde ya, hay precandidatos como Oviedo, López, Cárdenas y Luna preparan comités de recolección. En el caso de López y Luna, los dos renunciaron a sus partidos -Alianza Verde y Cambio Radical, respectivamente- con la intención de no enfrentarse a mecanismos internos, sino de poder impulsar su propia candidatura.

Además del arranque de la recolección de firmas, el próximo 31 de mayo también se cumple el plazo para que renuncien funcionarios de elección popular que busquen la Presidencia. En ese partidor está el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, quien sería uno de los candidatos de la Alianza Verde, y además, se sumaría al frente amplio que busca definir un candidato en la centro izquierda. En el mismo partido suena también como precandidato el senador JP Hernández, más cercano a sectores de derecha.

Sobre el futuro de otros precandidatos, también se está a la expectativa de lo que hará el exembajador de Colombia en Reino Unido Roy Barreras, quien ya regresó al país, pero no ha hecho públicas sus intenciones en cuanto a una eventual candidatura presidencial. Aunque no la descarta, no ha definido qué estrategia implementará y se sumaría al mismo frente amplio.

Otros partidos también avanzan en sus propias discusiones. Por ejemplo, el Centro Democrático avanza en la selección de un candidato único entre sus cinco precandidatos: las senadoras María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín, Andrés Guerra y Miguel Uribe. También, ocurre con Cambio Radical, que espera que su líder natural, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, se lance.

De hecho, recientemente, el expresidente Álvaro Uribe y Vargas Lleras han sostenido acercamientos. No se trata de un hecho, pero podría ser una opción para la derecha colombiana. En una eventual coalición podría figurar el nombre de Vicky Dávila, sin embargo, la periodista ha insistido en una candidatura independiente de partidos políticos.

