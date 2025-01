Gobierno realiza comisión previa a las elecciones atípicas en Putumayo

Juan Fernando Cristo, ministro del Interior, y Hernán Penagos, registrador. Foto: El Espectador

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y el registrador Nacional, Hernán Penagos, viajaron a Putumayo para la realización de una comisión previa a las elecciones atípicas de gobernador y del alcalde de Puerto Guzmán. Llegan en medio de los ruidos y los choques entre el Ejecutivo y la Registraduría por la falta de plata para que se realicen el próximo 9 de febrero.

“Vamos a una comisión regional de garantías con la organización electoral y con los mandos militares. Vamos a trabajar intensamente para brindarles garantías a todos los sectores políticos en Putumayo en las próximas elecciones en el mes de febrero”, dijo Cristo a su llegada al departamento amazónico.

Uno de los puntos claves de la reunión, dijo, será diseñar las estrategias para que “se evite la interferencia de los grupos armados en estos comicios. Vamos a escuchar a las comunidades, a los partidos y a los candidatos para, de esta manera, traerles garantías electorales a los putumayenses”.

Por su parte, la Registraduría informó que el Comité Departamental de Coordinación y Seguimiento Electoral tiene como objetivo “garantizar el desarrollo transparente y seguro del proceso electoral para la elección del gobernador de Putumayo y el alcalde del municipio de Puerto Guzmán”.

Aunque no lo mencionaron en los pronunciamientos públicos uno de los temas que ha puesto en entredicho la viabilidad de las elecciones es la plata. En días pasados, la Registraduría hizo pública una misiva en la que manifestó que “no cuenta con la asignación presupuestal para la contratación de los bienes y servicios requeridos para su organización”.

Desde entonces, empezó un tire y afloje entre el órgano electoral y el Gobierno Petro sobre el tema. El secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, cuestionó la alerta: “¿Cómo es que planificaron unas elecciones en diciembre y a 20 días dicen que no hay plata? Eso no me cuadra”.

Mientras tanto, autoridades regionales y los representantes a la Cámara por el departamento, Carlos Ardila (Liberal) y Andrés Cancimance (Pacto Histórico), han insistido al Ministerio de Hacienda de Diego Guevara que gire los recursos necesarios. De hecho, este fin de semana, Ardila anunció que radicó una acción de tutela para que se realicen las elecciones.

“La falta de recursos no puede ser excusa para vulnerar el derecho al sufragio ni la estabilidad institucional del departamento”, afirmó el congresista liberal.

