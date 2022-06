12 horas para debatir: Hernández pone reglas para el debate y Petro las aceptó

Este jueves, Hernández le envió la carta a Petro y esté reiteró que aceptaba sus condiciones. Todo esto luego del torbellino que generó la negativa de Hernández a discutir públicamente con el candidato del Pacto Histórico. Foto: José Vargas

Es oficial: este jueves, al menos en papeles, se resolvió la controversia por el debate presidencial entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro antes de la segunda vuelta presidencial. Hace pocos minutos el exalcalde de Bucaramanga le envió una carta (hecha en word y sin membrete) al exalcalde de Bogotá, su contrincante electoral este domingo 19 de junio. En ella, Hernández manifestó que está listo para debatir. No obstante, destacó que era “inconstitucional” que lo obligaran mediante una tutela a hacerlo.

“También tengo un programa de gobierno que ha sido millones de veces difundido por todos los medios de comunicación y redes sociales, algunos de cuyos temas han sido profusamente discutidos y analizados. De tal manera que este debate que, vía abuso descarado e inconstitucional e ilegal de una herramienta tan importante como la acción de tutela, montaron sus amanuenses debe hacerse en acatamiento al fallo de los magistrados que mayoritariamente decidieron que un derecho se convirtiera en una obligación de corte estalinista”, aseveró el ingeniero civil que hoy busca la Presidencia.

Por ello, en la misiva, Hernández puso una serie de reglas para realizar el debate, entre ellas, que este se lleve a cabo en Bucaramanga “por razones de seguridad y para facilitar las consultas y demás temas a que haya lugar”. Asimismo, propuso 20 temas de los que considera debe incluir la discusión pública. Entre ellos están “campaña sucia de desprestigio de contenedores políticos, alianzas politiqueras de los candidatos, uso abusivo de recursos del presupuesto, violación de topes de gastos, fuentes de financiación oscura de la campaña, contratación de estrategas, amenazas descaradas de generar caos y violencia si los resultados no son favorables y disposición de acatar los resultados de las elecciones”.

Incluso, propuso algunos nombres de periodistas para moderar el debate, como el de Vicky Dávila o Jéssica de la Peña. Hernández no escatimó en lanzar pullas a su contrincante: “Supongo que usted dispondrá de sus multimillonarios recursos lo pertinente porque de mi parte no destinaré un solo peso, porque además considero que es un derroche innecesario de dineros”, agregó, siguiendo la línea de lo que ha sido su campaña con respecto a la austeridad y los temas económicos.

Además, aseguró que los tutelantes deben ir “sí o sí” al debate, por lo que le dijo a Petro que: “Toca que usted les page a los tutelantes los gastos del viaje porque ellos, los seis, deben asistir. De lo contrario incurriríamos en desacato por afectación grave de su derecho fundamental que sirvió de base a los magistrados que mayoritariamente adoptaron la decisión”, insistió.

La respuesta afirmativa de Petro

La declaración del candidato Gustavo Petro no se hizo esperar. Desde Anserma, Caldas, donde continúa visitando poblaciones previa la segunda vuelta, Petro reiteró lo que había dicho desde días atrás: está dispuesto a debatir, incluso si hay condiciones de por medio por parte de Hernández.

“No la he leído (la carta), pero puede poner las condiciones que se le den la gana, yo no tengo ningún problema para asistir a un debate”, señaló. Además afirmó que tampoco tiene inconveniente con viajar a Bucaramanga con tal de realizar el debate. “En Bucaramanga yo he vivido, tengo muchos amigos. Que ponga el sitio que quiera y y nosotros vamos a ese debate”, indicó inmediatamente. Finalmente, pidió que no haya reglas sobre preguntas para la prensa.

El debate debe ser sin condiciones a la prensa que pregunten lo que quieran. — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 16, 2022

A la par de Hernández, Gustavo Petro tampoco escatimó en tachar a su contrincante de antidemocrático por poner condiciones para exponer sus argumentos y propuestas en público. “Usted dice que acepta el debate. No es verdad. Usted se burla del debate, de la Justicia, de los medios de comunicación y de los colombianos al querer imponer unas condiciones. No importa. Su desprecio a las más mínimas normas democráticas es total y revelador. Su desprecio a los millones de colombianos que tienen derecho a contrastar nuestros programas y soluciones es muy clarificador”, dijo más tarde en una carta dirigida a Hernández.

Contexto

La respuesta de ambos candidatos se da luego de que la Sala Civil del Tribunal de Bogotá les ordenara programar y asistir a un debate presidencial, a más tardar el 16 de junio. De acuerdo con el tribunal, “ambos candidatos se negaron en distintas oportunidades a acudir a los debates (...) Un Estado que se pregona como democrático no puede darse el lujo de privarse del derecho de escuchar a sus candidatos presidenciales debatir públicamente sus programas de gobierno, porque los mismos constituyen un medio para garantizar el derecho de la ciudadanía a participar en la conformación del poder político”. Si bien Ángela María Robledo y otras accionantes interpusieron también este recurso, el fallo vino después de la acción de tutela que puso el abogado Luis Mauricio Urquijo y otras personas.

Y aunque Rodolfo Hernández pidió aclarar algunos temas antes de asistir a cualquier debate, lo cierto es que la duda que sigue hacia adelante es si hay el tiempo para que RTVC pueda programar y gestionar el tan nombrado debate entre Petro y Hernández. Los candidatos y la cadena tienen 12 horas para lograrlo.

