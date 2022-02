A Quemaropa con Alirio Barrera, candidato al Senado por el Centro Democrático

Alirio Barrera es el #2 en el tarjetón al Senado del Centro Democrático. Foto: Archivo

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Yo pienso que ya llegó la hora para que alguien del común llegue al Congreso, alguien que exija los derechos de todos. Yo nací en la pobreza, viví en las calles, fui desplazado, me hice empresario a pulso. Es decir, he estado en todos los escenarios así que conozco lo que el país necesita en todos los sectores.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria o penal? De ser así, cuéntenos su caso.

El departamento de Casanare fue por muchos años el ejemplo de la corrupción y la falta de gobernabilidad. En 12 años hubo 8 gobernadores, mucho de ellos presos, yo tengo la satisfacción de decir que al salir de mi administración no tenía ni una sola queja, gracias a Dios salimos con la frente en alto y el deber cumplido.

¿Cómo está financiando su campaña al Congreso?

Gracias a Dios llevo trabajando muchos años en mis fincas, mis negocios, mis caballos y eso me ha dado como sostenerme. Mis campañas no son costosas; las hacemos simplemente con amigos, con todos los aportes voluntarios que la gente quiera hacer. Eso sí para qué, pero tenemos mucho cariño de la gente que se ve representado en uno, alguien que salió de la nada y ahora se le paró duro prácticamente a los dueños del país.

De ser electo, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Pues es difícil irse por una sola bandera, pero yo tengo unos proyectos muy importantes: Quiero que haya reforma del ICETEX, para que no se preste con interés y se pueda condonar a los que están jodidos debiendo lo poco que tienen al estado.

Quiero trabajar para devolverle la dignidad a las víctimas del conflicto armado y la fuerza pública.

Quisiera que la fuerza pública pueda votar. Fíjese que los delincuentes, hasta “las reservas” de las Farc y el Eln votan y no los que trabajan por darnos seguridad.

Educación para todos, apoyos a víctimas y defender la fuerza pública.

A su criterio ¿cuáles son los principales problemas de Colombia y cómo solucionarlos?

Colombia necesita seguridad, la clama a gritos; para eso debemos promover una reforma a la Justicia, endurecer la mano del Estado para proteger los derechos, los bienes y la honra de los colombianos. Colombia necesita reactivar su economía, para eso se debe contemplar que se reduzcan los gastos del Estado que están gastándose el 70% del presupuesto general de la nación en recursos de funcionamiento y ampliar por el contrario la inversión que es lo que mueve al país.

¿Realizaría alguna modificación al Acuerdo de Paz? ¿Cuál y por qué?

Ya no podemos llorar sobre la leche derramada. Que fue un acuerdo mal hecho, sí, ya lo que fue. Ahora lo que debemos como Estado es exigir que se cumplan los acuerdos de paz. Colombia necesita tranquilidad para preocuparse por el trabajito, no por lo que pase con estos criminales. O se cumplen los acuerdos en su totalidad, o exigiremos que se reactiven penas para quienes no cambien su camino delincuencial.

¿Está de acuerdo en que el Gobierno adelante diálogos de paz con el Eln? ¿Por qué?

El acuerdo de paz con el Eln debe hacerse, pero no como la vagabundería que se hizo con las Farc, viviendo a sus anchas en Cuba y haciendo daño acá en el país. Eso debe ser con plazos, y con justicia y reparación de verdad; hay que reconocer a las víctimas y ahora todo mundo habla de ellas, se acuerdan de las víctimas en campaña y cuando terminan las elecciones los miran de lejos.

¿Qué posición tiene sobre la legalización de las drogas?

Absolutamente en desacuerdo. Ahora sacaron una vaina dizque ‘la marihuana recreativa’, no me imagino que me pregunten, -”Alirio, ¿dónde están sus hijos? y yo responder -”No, por allí recreándose con una bolsa de marihuana en el parque”. La droga solo trae pobreza, destruye hogares, daña la economía del país.

¿Ampliaría los derechos sobre aborto y eutanasia que ya contempla la Corte Constitucional bajo jurisprudencia?

Miren, hay unos debates que por convicción yo me doy. Primero, frente al aborto, no estoy de acuerdo con más excepciones más allá de las que a hoy se contempla. Pienso que este país debe fortalecer sus instituciones; fortalecer las familias para que no haya necesidad de interrumpir vidas. Creo que el tema de la adopción debe debatirse como una política de Estado.

Hay muchos obstáculos para que funcionarios cumplan las sentencias de la Corte Constitucional sobre derechos de personas LGBT+ y parejas del mismo sexo. ¿Qué acciones impulsaría para acabarlos?

Por más que uno no comulgue con muchas de estas cuestiones, uno si debe ser respetuoso de la Ley, yo creo que se debe generar un sistema de vigilancia desde el congreso para que se verifique el cumplimiento de todas estas sentencias que ordena el Estado.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta? ¿Por qué?

Yo considero que, así como a la iglesia se le otorgan derechos, así mismo se le debe exigir que asuman algunos deberes civiles que les asiste. Por ejemplo; entre mis propuestas está que se revise la ley de cultos que ya existe y se le agregue que las iglesias participen activamente en procesos, planes y proyectos del Estado, y que aporten su conocimiento, sus acciones y trabajo social en favor de la comunidad, como parte de la transformación social que necesita el país.

¿Estaría de acuerdo con una reforma a la Policía? Y, en esa línea, ¿cree que debe acabarse el Esmad?

No. A la policía hay que fortalecerla, brindarle garantías. Cómo es eso que ahora tiene más derechos un delincuente que agrede a la gente a un uniformado que cuida a la sociedad.

Yo voy a ser el senador que defienda a la policía, voy a ser quien vigile que se cumpla la Ley del veterano, y voy a liderar un gran proyecto de ley que permita que la fuerza pública pueda ejercer su derecho al voto. Cómo es eso que hasta las “reservas de las FARC” voten y no la policía.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Debe crearse un sistema a una plataforma que mida en tiempo real las plazas laborales que desde lo público están supliendo las mujeres, de manera a que, como mínimo, el 50% de los puestos sea para mujeres. En mi gobierno siempre fueron más mujeres, ellas son grandes administradoras y ante todo, respetuosas de los recursos del Estado.

¿Qué propone para reformar la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y lograr resultados tangibles en su labor?

Pienso que para que avancen las investigaciones que les competen a dicha comisión de la Cámara, se debe llevar un control de tiempo en los procesos que estas llevan, para que de la misma manera pueda exigir resultados.

La corrupción es un problema de primer orden en el país: entre 2018 y 2021, según Invamer Poll, el porcentaje de personas que considera que es un asunto que está empeorando pasó del 71 % al 90 %. ¿Cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

La corrupción empieza cuando el Estado hasta más para funcionamiento que para inversión. Hay personas que tienen 3 o 4 OPS trabajando para el Estado y no cumplen. Hay que reducir el tamaño del Estado y además hay que incentivar la denuncia anónima.

Tres de cada cuatro colombianos, según Invamer Poll, tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa imagen negativa?

¡Hombre! Toca es trabajar de cara a la gente, porque a muchos los eligen y no vuelven a donde les votaron. Uno debe ser visible como congresista, ya sea para defender los intereses del Estado si se trata de algo justo o para ‘frentear’ a favor del pueblo si uno ve que están jodiendo la gente.

¿Propondría desde su posición de congresista un acercamiento diplomático y comercial con Venezuela con miras a restaurar las relaciones entre ambos países?

Pues uno no negocia con vacia’os, decimos en mi tierra. O sea, si ellos muestran interés en abandonar el sesgo político lo apoyaría, pero si siguen por ese camino, les cuento que como Estado toca es hacer respetar la soberanía.

Nota del editor: ¿Es candidato al Senado o a la Cámara en las próximas elecciones? Lo invitamos a responder el cuestionario de A Quemarropa para que los lectores de El Espectador conozcan sus propuestas y posiciones frente a ciertos temas de interés nacional. Para conocer las condiciones sobre cómo participar, visite el siguiente link.