A Quemarropa con John Jairo Roldán, candidato al Senado por el Partido Liberal

John Jairo Roldán Avendaño tiene el #11 en el tarjetón al Senado del Partido Liberal. Foto: Archivo particular

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Tener la oportunidad de participar directamente en la discusión de leyes, actos legislativos para modificar la Constitución, pero sobre todo citar a los ministros y funcionarios para que su gestión sea adecuada en los territorios del país. Hay que acompañar también a alcaldes y gobernadores en sus gestiones de recursos para inversión en los lugares más necesitados.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria o penal? De ser así, cuéntenos su caso.

Actualmente tengo dos investigaciones en la Corte Suprema de Justicia, una desde el 2010 y otra preliminar por la que nunca me han citado. Y otra porque en un proceso, alguien en un principio de oportunidad, dijo que en San Andrés me habían dado unos recursos para mi campaña, lo cual es totalmente falso, incluso en el testimonio la persona dice que es algo de oídas pero que a él no le constaba.

De ser electo, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Tres temas cruciales: la creación de la universidad digital a nivel nacional; la implementación de la política pública de insumos agropecuarios; establecer una política pública de red vial terciaria para que en 10 años el 100% reciba inversión de la nación.

A su criterio ¿cuáles son los principales problemas de Colombia y cómo solucionarlos?

La inequidad social, las dificultades para emprender, el olvido a los campesinos, el saneamiento básico de agua potable, la falta de presencia del Estado. Lo que le corresponde al Congreso es hacerle presión y control al Gobierno para que aborde estos temas, pero podemos aportar con una reforma tributaria que no afecte a los más desprotegidos, que haya austeridad y reducción del gasto del Estado y herramientas para luchar contra la corrupción.

¿Realizaría alguna modificación al Acuerdo de Paz? ¿Cuál y por qué?

Seguro tienen problemas, pero ya no es momento para modificarlos. Ahora es tiempo de implementarlos, con responsabilidades por incumplimientos que hay, tanto por parte del Gobierno y de las Farc.

¿Está de acuerdo en que el Gobierno adelante diálogos de paz con el Eln? ¿Por qué?

Totalmente de acuerdo, las Farc nos dejó una experiencia importante y podemos hacer un proceso mejor corrigiendo elementos que no se tuvieron en cuenta en esa negociación. Necesitamos que el Eln deje las armas.

¿Cuál es su posición en temas como la legalización de las drogas, el aborto y la eutanasia?

No estoy de acuerdo con la legalización de las drogas para el consumo recreativo, que no se convierta una oferta abierta para los jóvenes; no estoy de acuerdo con la despenalización del aborto, pero sí estoy plenamente de acuerdo con que a una persona con una enfermedad terminal, en sufrimiento y en sus cabales, decida someterse a la eutanasia.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta? ¿por qué?

Estoy de acuerdo, porque se convirtieron en recaudadoras de unos diezmos importantes y debería haber justicia tributaria.

¿Estaría de acuerdo con una reforma a la Policía? Y, en esa línea, ¿cree que debe acabarse el Esmad?

Estoy de acuerdo con una reforma, que no dependa del Ministerio de Defensa sino del Ministerio del Interior. No desaparecería al Esmad, pero sí estoy de acuerdo con una reforma que garantice que cumplan con los Derechos Humanos.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Estoy seguro que los derechos de la mujer no se consiguen con leyes, sino potenciando su liderazgo. Legalmente hoy sus derechos están consignados en igualdad.

¿Qué propone para reformar la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y lograr resultados tangibles en su labor?

La Comisión de Acusaciones debe desaparecer porque no funciona, no es claro que representantes a la Cámara juzguen aforados como los presidentes de la República y altos magistrados. Eso debe ser un tribunal especial compuesto por juristas, no por congresistas, con las mismas características de quienes componen la Corte Suprema.

La corrupción es un problema de primer orden en el país: entre 2018 y 2021, según Invamer Poll, el porcentaje de personas que considera que es un asunto que está empeorando pasó del 71 % al 90 %. ¿Cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

La corrupción en el país es grande, pero hay que especificar dónde se da. Nos desgastamos persiguiendo a alcaldes de municipios de sexta categoría y nadie mira las grandes entidades del Estado central. A quienes incurran en casos de corrupción se les debe aplicar una inhabilidad de por vida y que no paguen su condena en casa por cárcel.

Tres de cada cuatro colombianos, según Invamer Poll, tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa imagen negativa?

Hay que ejercer las funciones como congresistas de manera seria y responsable, pero sobre todo visitando las regiones, empantanándonos y escuchando mucho. Tenemos que ser cercanos a la comunidad y no en unos pedestales en la capital. Hay que acompañar permanentemente a las regiones donde somos votados.

¿Propondría desde su posición de congresista un acercamiento diplomático y comercial con Venezuela con miras a restaurar las relaciones entre ambos países?

Es necesario un restablecimiento de las relaciones comerciales con Venezuela. Muchos colombianos dependen de ello y viceversa. Las relaciones tienen que estar, claro, en un marco de respeto y con la diplomacia por delante.

¿Cómo está financiando su campaña?

Recursos propios y un crédito.