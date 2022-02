A Quemarropa con Luz Helena Forero, candidata a la Cámara por el Quindío Foto: Archivo particular

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Saber que una vez alcanzada esta curul podemos representar las ciudadanías libres y vulnerables. Desde allí, agenciar sus intereses promocionando y aprobando iniciativas legislativas que mejoren integralmente sus condiciones de vida. La principal razón es el tratar de acortar la diferencia de desigualdad que hay entre los colombianos que es, creo yo, el problema más grande de esta sociedad.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria o penal? De ser así, cuéntenos su caso.

He tenido varias responsabilidades públicas y no he tenido investigaciones disciplinarias ni penales.

De ser electa, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Legislar realmente para los 50 millones de colombianos y no para los sectores más privilegiados de nuestro país. Pero además desprivatizar el presupuesto nacional, que hoy se encuentra en su mayoría al servicio de intereses privados y no del interés general.

A su criterio ¿cuáles son los principales problemas de Colombia y cómo solucionarlos?

Varios y tienen que ver con la pobreza y la violencia. Hay que devolver la soberanía alimentaria y la seguridad a través de tres aspectos fundamentales: que los colombianos no tengan hambre, producción de nutrientes para alimentar a la sociedad colombiana y democratizar la economía y que el sistema de crédito que no sea el gota gota.

Esto se debe intervenir a través de iniciativas legislativas que diseñen un nuevo enfoque de la política de seguridad que parta del respeto a la vida, la inversión humana y social en las zonas de conflicto, y una propuesta de paz con los grupos armados organizados.

¿Realizaría alguna modificación al Acuerdo de Paz? ¿Cuál y por qué?

No propondría ninguna modificación, exigiría que se garantice su cumplimiento en la forma como se suscribió, priorizando la apropiación de recursos para la financiación de proyectos productivos, garantizar la vida de los reincorporados y el fortalecimiento del sistema de verdad, justicia y reparación.

¿Está de acuerdo en que el Gobierno adelante diálogos de paz con el Eln?

La paz grande solo se construye si los grupos alzados en armas buscan el dialogo y el entendimiento. Todos los esfuerzos por salvar vidas humanas son bienvenidos, sobre todo ahora que este grupo guerrillero es uno de los actores de la ardua confrontación armada que azota a Arauca.

¿Cuál es su posición en temas como la legalización de las drogas, el aborto y la eutanasia?

Apoyo la legalización de la droga y mientras se da la transición, la persecución de los actores dominantes del negocio ilícito y el tratamiento de los adictos como enfermos y no como delincuentes. Apoyo el aborto conforme lo ha determinado la Corte, libre hasta la semana 24, y en las tres formas excepcionales de la Sentencia C-355 de 2006. Apoyo la sentencia C-233 de 2021: la eutanasia y el derecho a morir dignamente, ya reglamentado por el Gobierno. Deben prevalecer la autonomía y los conceptos médicos frente a consideraciones externas.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta? ¿Por qué?

Si estoy de acuerdo, ya que en Colombia no hay preferencia constitucional por algún credo, es un Estado laico, y todos tienen derecho a promulgar sus convicciones en condiciones de igualdad, tanto en derechos y obligaciones, en este caso fiscales.

¿Debe acabarse el Esmad?

Estoy de acuerdo con la reforma para que la Policía mejore las condiciones de sus integrantes, tanto en garantías laborales como de capacitación y profesionalización. Debe transformarse en una policía para proteger la vida y los derechos humanos, en un contexto de mayor inversión social y que pase a ser parte del Ministerio del Interior no de Defensa. En cuanto al Esmad, debe acabarse.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Su participación real en las decisiones de poder real en paridad. En el Congreso, solo 55 de 282 congresistas son mujeres. Las necesitamos valientes y atrevidas. El Estado debe garantizar que miles de mujeres en Colombia desarrollen su vida plenamente y eso va atado con el reconocimiento a tratamiento laboral no invasivo que les permita acceder a formación paga, pero además, que le sea reconocida su dedicación al cuidado de la familia y la estimulación de los saberes.

¿Qué propone para reformar la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y lograr resultados tangibles en su labor?

Debe contar con una nueva reglamentación que la fortalezca y capacite, para que garantice una labor independiente y autónoma.

La corrupción es un problema de primer orden en el país: Tres de cada cuatro colombianos, según Invamer Poll, tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa imagen negativa?

Primero, se debe renovar el Congreso, se deben establecer máximo dos periodos

Segundo, el poder ciudadano, como el que hoy representamos, debe ser el que mayormente ocupe el poder legislativo y no como hoy, que las mayorías están representadas por terratenientes, banqueros y los más ricos del país

Tercero, es un hecho de corresponsabilidad ciudadanía elegir y bien, diseñar una estrategia que permita no solo la interacción en épocas electorales, si no que los ciudadanos sean conscientes de su decisión.

Además de la corrupción, hay que hablar también de impunidad. Las leyes de contratación deben abrir la posibilidad de participación de sectores de economía solidaria y no a los carteles de contratación; hacer participativa la toma de decisiones sobre presupuestos públicos, quitar privilegios carcelarios a los corruptos, endurecer las penas, hacer recuperación efectiva de los dineros hurtados. El poder de la ciudadanía debe ser el principal mecanismo que contrarreste ese mal.

¿Propondría desde su posición de congresista un acercamiento diplomático y comercial con Venezuela con miras a restaurar las relaciones entre ambos países?

Sí, las diferencias ideológicas no deben dañar la vida de la gente. En Venezuela hay un gobierno y con él se deben hacer los acuerdos de gobernabilidad de la frontera y la garantía de los derechos humanos.

¿Cómo está financiando su campaña?

Recursos propios y apoyo de quienes hacen parte del equipo central y estratégico. Donaciones en especie y voluntariado.

¿Cuáles son los principales problemas de la región que pretende representar y cómo solucionarlos?

En lo político: la falta de gobernabilidad, de legitimidad, la corrupción y la impunidad.

En lo social y económico: el desempleo, el hambre, la falta de planeación estratégica en los territorios y de productividad en el campo, la inseguridad y la afectación negativa de impacto contra nuestro recurso de agua. Los Jóvenes sin oportunidad laboral y de estudio, la población vulnerable a borde de la desesperanza.

Como solucionarlo: recuperar la confianza pública haciendo un rompimiento estructural con las prácticas corruptas, motivando gobiernos participativos, eficientes y equitativos. Revisar la vocación económica, impulsar los procesos agroindustriales, y revisar la participación en la plusvalía de las grandes obras, de los entes territoriales. Se propone la ordenación del territorio a partir del agua como fuente de vida y promover la revocatoria de las licencias de explotación minera.

