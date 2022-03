A Quemarropa con Michel Maya, candidato al Senado de la Alianza Verde

Michel Maya, candidato al Senado. Foto: Archivo particular

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Entendiendo que en la política se toman las decisiones más importantes que conllevan a grandes y reales transformaciones, mi mayor motivación se centra en el servicio y es desde la política donde ponemos las herramientas al servicio de la gente, del desarrollo sustentable y para Colombia. Desde muy pequeño tuve dotes de liderazgo, participaba en cuanta cosa existiera en el colegio y en cada proceso fortalecía mis aptitudes como líder. Ahí fue donde identifiqué que lo mío era el tema político. Fue entonces donde decidí estudiar Gobierno y Relaciones Internacionales y empecé la aventura de participar en elecciones; posteriormente estudié una Maestría en Gerencia y Práctica del Desarrollo, siempre con el deseo de aportar desde mis conocimientos y experiencia a construir un mejor país. En la coyuntura actual, me duele y soy consciente de la crisis de liderazgo en Colombia, por eso presento mi nombre al servicio de los ciudadanos, para representarlos desde el Senado desde un ejercicio político diferente, alternativo, ejemplar y admirable; como ya lo hemos hecho desde otras instancias.

>Lea más sobre las elecciones de 2022 y otras noticias del mundo político

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria o penal? De ser así, cuéntenos su caso.

No he tenido ninguna investigación penal.

De ser electo, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Son varias las iniciativas que impulsaré, pero primero hay que tener una participación muy importante en los proyectos de ley del Plan Nacional de Desarrollo y el Presupuesto Anual, para que el dinero del país sea dirigido a las cosas verdaderamente importantes. Estamos atravesando una crisis económica muy dura, por la pandemia, por la corrupción y son cientos de miles las empresas quebradas por la desidia del Gobierno, por lo que el presupuesto debe ir para mitigar las carencias de esas empresas, que son micro y pequeñas la mayoría. Por eso, desde el Congreso hay dos temas que quiero impulsar con mucha fuerza y que se conectan con lo que acabo de explicar.

Primero, crear un plan de rescate para los negocios de barrios afectados por la pandemia. En Colombia existen más de 525.000 negocios de barrio que emplean a cerca de 3′200.000 personas, más del 10% del total de personas ocupadas en Colombia. Estos negocios no pudieron acceder al PAEF (Programa de Apoyo al Empleo Formal), pues en su primera versión excluían a empresas de menos de tres empleados y la mayoría de los negocios están conformados así. Al no verse beneficiados por el subsidio a la nómina, también se les dificultó acceder a las líneas de crédito de segundo piso, puesto que estas fueron destinadas a través de bancos comerciales que impusieron muchos requisitos y la garantía del Fondo Nacional de Garantías no era suficiente. Adicionalmente, tuvieron que endeudarse durante la pandemia para: pagar arriendos, nómina, impuestos y a proveedores.

Segundo, crear una renta básica especial para las mujeres dedicadas a las tareas del hogar y del cuidado no remunerado y adicional que no tienen otra fuente de ingresos, garantizando también acceso a salud y pensión por vejez. El trabajo doméstico y de cuidados del hogar en Colombia equivale al 20% de su Producto Interno Bruto (PIB), es decir, más de USD 51 millones (COP 186 mil millones). De ese porcentaje del PIB, las mujeres representan el 77% de su producción. Esta cifra muestra la importancia del trabajo no remunerado para la economía del país, ya que, por ejemplo, el comercio apenas aporta el 17,5% del PIB. Cuando se invierte en las mujeres (especialmente en las que trabajan en la economía del cuidado), cambia la nutrición, cambia la seguridad en la familia, disminuye la deserción escolar y cambia, sin duda alguna, su calidad de vida y su economía.

A su criterio ¿cuáles son los principales problemas de Colombia y cómo solucionarlos?

Es una pregunta para exponer en una tesis doctoral, pero creo que uno de los mayores problemas que tiene Colombia es que históricamente ha sido gobernada por gente que no ha velado por el bienestar de la gente por velar por sus propios intereses, de esta manera nada ha funcionado como debería. Tenemos un sistema de educación con profundas deficiencias, la salud es un negocio para el beneficio de pocos, no se prioriza el fortalecimiento del aparato productivo nacional, la agricultura es un sector marginado y este país tiene una vocación rural. La lista es larga, por eso la radiografía es un sistema construido a partir de la corrupción y así el resultado es este, una Colombia desigual, sin esperanza, con pocas oportunidades.

¿Realizaría alguna modificación al Acuerdo de Paz?

Más que una modificación, lo que se necesita es garantizar una verdadera implementación del Acuerdo, ya que este gobierno incumplió muchos de sus compromisos en estos cuatro años y con eso, lo único que se logra es seguir debilitando la confianza entre las partes y que la ciudadanía sienta que la política le sigue fallando. Solo sabremos si es un éxito o un fracaso después de implementar lo que se acordó. Hoy se mantiene la deuda histórica con nuestra ruralidad y en ello, desde el Congreso tenemos un papel determinante para trabajar y garantizar que esa reforma profunda e integral que tanto se ha aplazado, empiece a andar. Por otra parte, hay que ponerle lupa a los recursos destinados para cumplir con los Acuerdos de Paz, de lo contrario llegaremos al año 2031 (tiempo pactado para la implementación) arrastrando casi que las mismas necesidades en más del 76% de los territorios en el país como sectorialmente. A su vez, partiendo del principio que “la vida es nuestro valor supremo”, seguiremos alzando la voz por cada vida que se irrespete y siga cobrando el conflicto armado en Colombia y por ende, el incumplimiento de los Acuerdos.

¿Está de acuerdo en que el Gobierno adelante diálogos de paz con el ELN?

Después de la Segunda Guerra Mundial ningún conflicto interno se ha solucionado por la vía de las armas. La única salida para acabar con las guerras es el diálogo y el que seguiremos promoviendo. Es el colmo que 2.500 guerrilleros del ELN tengan en jaque a este gobierno, pero si no nos sentamos a hablar van a seguir los bombardeos, los muertos y las desgracias que continúan torpedeando las acciones necesarias para la construcción de paz y garantizar la estabilización en Colombia.

¿Cuál es su posición en temas como la legalización de las drogas, el aborto y la eutanasia?

La legalización de las drogas es indudable, ya que la guerra contra el narcotráfico se perdió. Ya empezaron algunos países y estados de los Estados Unidos a legalizar el uso recreativo de cannabis. Así se empezó a abrir la puerta de la legalización, medida con la que estoy de acuerdo. El aborto no es un problema de moral sino de salud pública y de dignidad de las mujeres, en su cuerpo solo deciden ellas. Abortar es una decisión personal de la mujer, si bien el Estado debe velar por el bienestar de todos los y las ciudadanas, no se debe inmiscuir en las decisiones personales; por eso celebro la decisión de la Corte de despenalizar el aborto hasta la semana 24. Mi posición con la eutanasia va por la misma vía de lo que pienso del aborto, es una decisión personal que se debe respetar.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

Primero, hay que evaluar las obras sociales que estén adelantando las iglesias, porque no sería justo gravar instituciones sin ánimo de lucro que además generan bienestar a la gente más necesitada.

¿Estaría de acuerdo con una reforma a la Policía? Y, en esa línea, ¿cree que debe acabarse el Esmad?

La reforma a la Policía se ha demorado bastante. Primero hay que trasladarla del Ministerio de Defensa al de Justicia o al del Interior. La Policía debe ser un cuerpo con vocación cívica y no militar, y debe estar para brindarle seguridad y bienestar a la comunidad. Esto solo se hace con un borrón y cuenta nueva que permita la creación de una institución que tenga como eje fundamental el respeto a la vida, la dignidad y los derechos humanos. Puedo hablar con conocimiento de causa: el año pasado, en el estallido social, uno de mis colaboradores participó en la misión médica que ayudó a atender a cientos de heridos e infortunadamente vio cómo la Policía mató a 22 jóvenes en las protestas. Él y su equipo fueron atacados en tres ocasiones con arma de fuego por uniformados. En dos de esas ocasiones recibieron tiros de fusil del GOES (Grupo de Operaciones Especiales de la Policía). En este momento, él está en trámite para irse del país porque la misma policía, que lo debería proteger, lo está persiguiendo por el hecho de denunciar lo que presenció. El Esmad debe ser de igual manera reformado para que base su acción en la protección de los derechos y la dignidad humana.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Estamos proponiendo y hemos acordado junto con Humberto de La Calle, feminizar la política y feminizar el Estado. Queremos colocar de manera transversal en la agenda nacional, el Objetivo de Desarrollo Sostenible #5: Igualdad de género. Las sociedades que invierten en las mujeres son sociedades con aumento en los índices de desarrollo; esta tesis se soporta en una gran cantidad de estudios en todo el mundo. De esta manera, y como lo expliqué anteriormente, llevaré al Congreso un proyecto de ley que ayude a las mujeres que hacen trabajo doméstico no remunerado mediante la creación de una renta básica especial con derecho de acceso a la salud como a cotizar pensión por vejez debido a que estas mujeres son las que sostienen la mayoría de los hogares colombianos y no tienen una retribución por su valiosa tarea.

¿Qué propone para reformar la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y lograr resultados tangibles en su labor?

Es evidente que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes no sirve para nada, basta con recordar el proceso 8.000, pero la reforma no solo debe ser para esta Comisión sino para todo el Sistema Judicial con la urgente reforma a la justicia.

La corrupción es un problema de primer orden en el país: entre 2018 y 2021, según Invamer Poll, el porcentaje de personas que considera que es un asunto que está empeorando pasó del 71 % al 90 %. ¿Cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

La respuesta es muy sencilla: si queremos resultados distintos hay que votar por personas distintas, votar por personas sin las mañas tradicionales de llegar a los puestos de poder para robar y ser millonarios. Ya empieza a ser evidente y público lo que ya sabíamos, que en Colombia se compran votos, pero estamos empezando a saber el detalle de esta corrupción. Para los corruptos una campaña cuesta $12.000 millones, muy sencillo, quien pague semejante suma es para recuperarla y generar utilidades porque esa gente no piensa en su gente, solo piensan en hacer plata. Como reitera Sergio Fajardo frente al cáncer de la corrupción: “De la manera como se hace campaña, así se gobierna”.

Tres de cada cuatro colombianos, según Invamer Poll, tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa imagen negativa?

Tengo la premisa de aplicar cuatro principios fundamentales que orientan el ejercicio de lo público: los recursos públicos son sagrados, no al todo vale, el bien general prima sobre el particular y la vida como valor supremo. Por lo que hacer un trabajo serio y honrado para servir y que el país empiece a salir de este remolino de desesperanza y desconfianza; sería un punto de partida importante para demostrar que otra Colombia es posible, que otro tipo de liderazgos es posible. Asimismo, creo que hay que poner énfasis en la comunicación de las cosas buenas que se hacen para empezar a transmitir una atmósfera de transparencia.

¿Propondría desde su posición de congresista un acercamiento diplomático y comercial con Venezuela con miras a restaurar las relaciones entre ambos países?

Por supuesto, la historia de nuestros dos países está ligada a una hermandad desde sus fundaciones. Hace unos años la única diferencia entre un venezolano y un colombiano es que uno tomaba cerveza Polar y el otro Bavaria. Esta ruptura de relaciones solo ha traído problemas, comerciales, de seguridad, familiares. Las relaciones las debemos empezar a normalizar.

¿Cómo está financiando su campaña?

Parte con ahorros propios, con donaciones y con un equipo de campaña que confía y se la juega por nuestro proyecto político de largo aliento. Mi campaña al Senado ha sido muy austera, yo creo que si alcanzamos a reunir $150 millones será un éxito.