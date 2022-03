A Quemarropa con Miguel Silva, candidato a la Cámara por Bogotá

Miguel Silva es candidato a la Cámara de Bogotá por el Nuevo Liberalismo. Tiene el número 110 en el tarjetón. Foto: Cortesía

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Estoy convencido de que Bogotá necesita representantes comprometidos con la ciudad que se dediquen a trabajar por los temas importantes de la capital y llevarlos al debate nacional. Lo que vemos ahora es que los representantes de Bogotá consiguen sus votos acá, pero cuando llegan al Congreso se ocupan de otros temas que no representan los intereses de los bogotanos. También quiero darle más herramientas a los próximos alcaldes para que puedan realizar sus proyectos y garantizar la independencia del control político que se haga.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria o penal? De ser así, cuéntenos su caso.

No, ninguna.

De ser electo, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Para mí será una prioridad conseguir la financiación de los próximos proyectos de la ciudad. Necesitamos conseguir recursos y garantizar la continuidad de las grandes obras de infraestructura para que no estemos arrancando de ceros cada cuatro años. Promoveré una reforma al sistema de Planeación para que los alcaldes estén en la obligación de incluir en sus planes de desarrollo los proyectos que se encuentren en fase 3 dejados por sus antecesores, incluyendo también proyectos fundamentales para la movilidad.

A su criterio ¿cuáles son los principales problemas de Colombia y cómo solucionarlos

La lucha contra las drogas es un problema principal que nos han vendido como secundario. Durante muchos años nos han dicho que el problema de las drogas es sólo un problema de criminalidad, pero no nos han dicho los verdaderos efectos que ha tenido la guerra contra las drogas y cómo ha sido generadora de violencia y atraso en los territorios perpetuando la pobreza, gastando recursos, destruyendo el medio ambiente, matando campesinos, lideres, niños, mujeres y jóvenes soldados, todos los días en Colombia.

¿Realizaría alguna modificación al Acuerdo de Paz? ¿cuál y por qué?

Ninguno. El Acuerdo es la herramienta que tenemos actualmente para reivindicarnos con los territorios históricamente abandonados. Es urgente implementar realmente lo que se acordó. Sin eufemismos, modificaciones, ni implementación a medias. Cualquier modificación implicaría una renegociación entre las partes y la intervención de la Corte Constitucional, lo que sólo demoraría más su aplicación.

¿Está de acuerdo en que el Gobierno adelante diálogos de paz con el Eln? ¿por qué?

Sí, pero necesitamos que haya verdaderas demostraciones de voluntad de paz. La guerra ya ha demostrado ampliamente su fracaso, es necesario abrirse a los caminos del diálogo y buscar otras soluciones.

¿Cuál es su posición en temas como la legalización de las drogas, el aborto y la eutanasia?

Las personas debemos ser realmente autónomas en la toma de decisiones sobre nuestra vida. Defenderé siempre el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Apoyo la regularización de las drogas por parte del Estado. La guerra contra las drogas a través del prohibicionismo ha sido un total fracaso. Es necesario que se haga un cambio de enfoque escalonado para que Colombia lleve estas banderas de la mano con la comunidad internacional y pueda crear una capacidad regulatoria sobre este negocio que le quite el sustento a las estructuras criminales.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta? ¿por qué?

No. Creo que el sistema tributario debe ser progresivo hacía la ampliación de la base de personas naturales y no tanto hacía las organizaciones o empresas. Además, creo en la libertad de culto y en las garantías que el Estado debe brindar para que todos puedan ejercer su credo, no dificultarlo.

¿Estaría de acuerdo con una reforma a la Policía? Y, en esa línea, ¿cree que debe acabarse el Esmad?

Estoy de acuerdo con una reforma a la Policía, pero no con la eliminación del Esmad. Poco se habla sobre revisar el enfoque y uso que le estamos dando a la Policía. La Policía debería estar enfocada en la prevención y lucha contra el delito. Actualmente cumple con muchas funciones que reducen su disponibilidad y su enfoque. Es necesario que los alcaldes asuman nuevas responsabilidades de gestión de seguridad como la atención a las víctimas de delitos, la medición de los delitos y la articulación entre las entidades involucradas. Igualmente, debemos revisar las condiciones de entrenamiento, formación y dotación de los miembros del Esmad y desde ahí plantear las reformas necesarias.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

La participación de las mujeres debe dejar de ser cosmética. Debemos promover más participación efectiva para que las mujeres lleguen al Congreso con causas propias que podamos apoyar y promover, como lo estamos haciendo desde el Nuevo Liberalismo. Es necesario impulsar desde el Congreso medidas que ayuden a visibilizar y a romper los techos de cristal que existen en el sector público y privado y que dificultan el acceso de las mujeres a mejores cargos, salarios y oportunidades.

¿Qué propone para reformar la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y lograr resultados tangibles en su labor?

Los procesos en la Comisión se vuelven engorrosos y amañados. Las investigaciones contra aforados se estancan debido a la conveniente manera en la que se asignan los expedientes y los tiempos que le dan a los casos. Hay también escasez de personal y los congresistas que la integran no cumplen con los perfiles necesarios para este tipo de procesos. Además, el cruce de funciones de juzgamiento entre miembros de la Corte Suprema y del Congreso no permite la independencia de la Comisión. Por otro lado, falta participación ciudadana en esta Comisión. Promoveré mecanismos de incidencia ciudadana que garanticen su presencia.

La corrupción es un problema de primer orden en el país: entre 2018 y 2021, según Invamer Poll, el porcentaje de personas que considera que es un asunto que está empeorando pasó del 71 % al 90 %. ¿Cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

El primer paso debe ser la reforma al financiamiento de las campañas. Se necesita una reforma política que acabe con los cupos indicativos del Congreso, que son la base de la corrupción que financia campañas políticas en el país. Junto con esto, es necesario transformar los organismos de control, cambiar la forma en la que se eligen para garantizar autonomía e independencia y así frenar la impunidad que se vive alrededor de la corrupción, dotándolos también de las herramientas y capacidades necesarias para investigar y desarticular grandes redes de corrupción.

Tres de cada cuatro colombianos, según Invamer Poll, tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa imagen negativa?

Tenemos que recuperar la confianza entre los representados y sus representantes y esto sólo se logra cumpliendo las promesas, siendo fiel al voto de confianza dado por cada elector, acercando la política a la gente a través de mejores mecanismos de participación directa y mecanismos de incidencia real de la ciudadanía sobre el Congreso, aplicando figuras como la de las Asambleas Ciudadanas. También debemos reducir los injustos privilegios de los congresistas y sacar del Congreso a quienes representan sólo sus intereses personales.

¿Propondría desde su posición de congresista un acercamiento diplomático y comercial con Venezuela con miras a restaurar las relaciones entre ambos países?

Sí. Debemos reestablecer las relaciones con Venezuela lo más pronto posible. Compartimos la frontera más grande con este país, debemos atenderla y funcionar operativamente con ellos en términos comerciales, migratorios, de cooperación y sobre todo de seguridad. Esta ausencia de relaciones solo ha servido para darle más espacio a la criminalidad que se refugia en esas zonas grises que se han dejado de atender por falta de voluntad política.

¿Cuáles son los principales problemas de la región que pretende representar y cómo solucionarlos?

Veo para Bogotá 10 grandes retos que llevaré a la discusión nacional para que sean tenidos en cuenta y atendidos con prioridad: Reducir la pobreza y el hambre de la ciudad, Generar más empleo para los jóvenes. Reducir los hurtos y dar garantías de justicia. Superar el atraso en la movilidad. Brindarle justicia ambiental a la ciudad. Brindar atención integral a la salud mental. Llevar a cero la discriminación. Financiar los próximos proyectos de la ciudad. Avanzar en el desarrollo de Ciencia y tecnología. Y generar confianza en las instituciones.

