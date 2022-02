A Quemarropa con Misael Cadavid, candidato a la Cámara por Antioquia

Misael Cadavid, candidato a la Cámara por Antioquia (#117 en el tarjetón) Foto: Archivo part

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

La principal razón es tratar de disminuir la brecha de desigualdad social que hay entre los colombianos. Somos el país más inequitativo de la OCDE y ese es, para mí, el mayor problema de esta sociedad. No puede ser que el 90% de los colombianos no tengan oportunidades, que los estudiantes de secundaria no puedan ingresar a la universidad. En Colombia, de 100 estudiantes de secundaria solo ingresan a la universidad el 30%, terminan la carrera el 11% y solo se queda en el país el 3%. Aquí los ricos todos los días son más ricos y a los pobres más pobres tenemos que darles muchas más oportunidades. Eso lo logramos si tenemos una legislación más social, equilibrada y equitativa para todos.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria o penal? De ser así, cuéntenos su caso...

He sido funcionario público por más de 20 años, gerente de hospitales de primer, segundo y tercer nivel, subsecretario de salud de Antioquia, director del Dapard. He sido sometido a investigaciones en los entes de control, pero nunca he sido condenado, siempre he demostrado transparencia en los postulados de la administración pública.

De ser electo, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Trabajar por garantizar la atención en salud en cualquier hospital del territorio nacional y con un sistema de información único, evitando las autorizaciones innecesarias que conducen al deterioro del bienestar, especialmente para aquellas personas en situación de discapacidad y adultos mayores, quienes deberían contar con atención domiciliaria. Proponer un régimen laboral especial para el sector salud, proponer que las consultas con el médico no sean de 20 minutos sino de una hora. Con esto mejóranos la atención en salud. Ingresar nuevas vacunas al plan ampliado de inmunizaciones, no es justo que sigan muriendo niños pobres en Colombia, por ejemplo, por meningitis, sabiendo que existe vacuna y el Gobierno no la da. Es momento de que en todos los hospitales públicos haya la obligatoriedad de tener un psicólogo para tratar los problemas de salud mental y, por último, que haya la obligatoriedad por parte de las EPS de llevar médicos especialistas en brigadas a todos los municipios de Colombia. Es además menester mencionar la importancia de evitar la intermediación financiera en la salud y crear un gran banco que le gire oportuna y directamente a la red pública y privada los servicios prestados.

En mi condición de bombero, seré también un gran defensor de mejorar las condiciones laborales, financieras y operativas de los bomberos de Colombia. Propondré un subsidio a la oferta para ellos, la lotería de bomberos, más recursos financieros para fortalecer la Dirección Nacional de Bomberos. Es momento de que el país piense en la creación del ministerio de gestión de riesgo, emergencias y desastres. A los voluntarios de Defensa Civil , Cruz Roja y bomberos se les debe dar incentivos, como acceso a vivienda de interés social, educación superior gratuita y una descarga laboral de cuatro horas semanales en sus trabajos para que puedan ir a hacer su voluntariado. Es el momento de los bomberos de Colombia.

A su criterio ¿cuáles son los principales problemas de Colombia y cómo solucionarlos?

Como lo dije anteriormente, la desigualdad social. Lo que tenemos es que acortar la brecha que tenemos en la actualidad en nuestro país.

La corrupción es otro de los males que nos aquejan hoy. Para atacar este mal tenemos que legislar todos los sectores, sin distingo de partido, para que se dé una verdadera independencia de todos los estamentos del orden nacional, departamental y municipal.

¿Realizaría alguna modificación al Acuerdo de Paz? ¿Cuál y por qué?

No. Creo que hay que fortalecerlo y hay que darle tiempo para que nos dé verdaderos resultados.

¿Está de acuerdo en que el Gobierno adelante diálogos de paz con el Eln? ¿por qué?

Si, pero deben tener y demostrar verdadera voluntad de paz. No podemos seguir en esta guerra fratricida matándonos los unos a los otros, donde caen civiles y campesinos inocentes en una guerra sin sentido. Yo quiero estar en la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes para aportar mi experiencia en un eventual proceso con ellos.

¿Cuál es su posición en temas como la legalización de las drogas, el aborto y la eutanasia?

No se pueden legalizar de un solo tajo los alucinógenos. Se ha tenido un avance importante en la legalización del cannabis medicinal, que se podría convertir en una nueva economía para el país. Ha faltado reglamentación y voluntad política del Gobierno Nacional para que un renglón de la economía que deja miles de millones de dólares a nivel mundial nos toque a nosotros.

En mi condición de médico, soy un gran defensor de la vida, por eso digo no al aborto, sí a la educación sexual y a promover métodos accesibles y gratis de planificación familiar.

En cuanto a la eutanasia, no puede convertirse en un espectáculo público. Promoveré una ley de cuidado paliativos para que un enfermo terminal tenga holísticamente un buen manejo y un morir sin sufrimiento y con dignidad.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

Debemos revisar a fondo esta situación, pues no debemos desconocer de que esos sectores cumplen una labor social muy importante en nuestro país y han construido a través de los años con oportunidades para los colombianos.

¿Estaría de acuerdo con una reforma a la Policía? Y, en esa línea, ¿cree que debe acabarse el Esmad?

No creo que se necesiten más reformas, ya se han hecho las suficientes y el Esmad se debe mantener.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Creo que las mujeres hoy en día tienen una participación muy importante en todos los sectores de nuestra sociedad y es importante incentivar más su participación política.

¿Qué propone para reformar la Comisión de investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y lograr resultados tangibles en su labor?

De hecho, últimamente hemos visto resultados: fueron sancionados y retirados de sus cargos magistrados de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia. Eso ya es un gran avance. Sí se requiere de una gran reforma para darle mas dientes a la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes y así poder realmente adelantar investigaciones serias de los aforados, como el presidente y el fiscal general.

La corrupción es un problema de primer orden en el país: entre 2018 y 2021, según Invamer Poll, el porcentaje de personas que considera que es un asunto que está empeorando pasó del 71 % al 90 %. ¿Cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Tenemos que hacer una reforma constitucional muy de fondo y que participen todos los sectores políticos del país. Mi opinión es que tenemos que reformar las fuerzas Militares, la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y las Altas Cortes. Aquí debe de haber total independencia y el sistema o el mecanismo de la escogencia de los altos funcionarios tiene que cambiar. No podemos seguir siendo parte de este circulo vicioso, que es el que nos ha llevado al abismo.

Tres de cada cuatro colombianos, según Invamer Poll, tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa imagen negativa?

Lo primero es trabajar más, no podemos desconocer la labor de nuestros padres de la patria, pero como en todo cuerpo colegiado, hay buenos, regulares y malos. De hecho, por eso tomé la decisión de presentar mi nombre a la Cámara de Representantes por Antioquia. Otro paso que debemos dar para mejorar la imagen del Legislativo es nivelar el salario que hoy devengan los congresistas y regular los recesos legislativos, que son arbitrarios, desobligantes y exagerados, en comparación con la totalidad de los colombianos.

¿Propondría desde su posición de congresista un acercamiento diplomático y comercial con Venezuela con miras a restaurar las relaciones entre ambos países?

Sí, lo que se ha hecho hasta el momento solo nos ha traído perjuicios para todos los colombianos, pero en especial para los que viven en las fronteras. Debemos tener alguna comunicación para con sectores del hermano país, tener acuerdos mínimos vitales que requieren las dos naciones.

La diplomacia debe abrir vasos comunicantes y los gobiernos no podemos seguir enfrentados, los ciudadanos de a pie son los que más sufren. Por temas políticos y de los partidos, millones de ciudadanos de las dos naciones estamos pasando toda clase de necesidades.

¿Cómo está financiando su campaña?

Con recursos propios y de algunos empresarios, sectores de la educación y amigos en general nos están aportando para suplir las necesidades que se presentan en esta campaña.