A Quemarropa con Santiago Muñoz, candidato al Senado por la Centro Esperanza

Santiago Muñoz es candidato al Senado por la Coalición Centro Esperanza. Tiene el número 37 en el tarjetón. Foto: Cortesía

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Demostrar que sí se puede hacer política con otra visión, otras formas. Todos necesitamos creer que es posible y todavía se puede hacer de esta patria un hogar.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria o penal? De ser así, cuéntenos su caso.

No.

¿Cómo está financiando su campaña al Congreso?

Fondos propios y donaciones.

De ser electo, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Referendo por una educación que sirva.

A su criterio ¿cuáles son los principales problemas de Colombia y cómo solucionarlos?

El principal problema y del que derivan la mayoría de los demás es el funcionamiento de la educación, se resuelve con el referendo de amplia participación en la construcción de sus postulados.

¿Realizaría alguna modificación al Acuerdo de Paz? ¿cuál y por qué?

No.

¿Está de acuerdo en que el Gobierno adelante diálogos de paz con el Eln? ¿por qué?

Sí. El país lo necesita y lo quiere.

¿Qué posición tiene sobre la legalización de las drogas?

No me parece práctico. Es querer curar una fiebre con un paño de agua tibia. Se requiere para un problema económico soluciones económicas; para adicciones soluciones en salud. A las drogas hay que quitarle el plomo, no es una guerra.

¿Ampliaría los derechos sobre aborto y eutanasia que ya contempla la Corte Constitucional bajo jurisprudencia?

Si fuera jurista, lo pensaría. Como senador creo que necesitan debate y amplio debate.

Hay muchos obstáculos para que funcionarios cumplan las sentencias de la Corte Constitucional sobre derechos de personas LGBT+ y parejas del mismo sexo. ¿Qué acciones impulsaría para acabarlos?

Hay que estudiar que funcionarios, condiciones de su actuar y velar por aplicar el respectivo control político sobre jefes y funcionarios, aplicar el código disciplinarios para funcionarios.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta? ¿por qué?

Por ser una pregunta de carácter religioso, contestaré como Jesús: “dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”.

¿Estaría de acuerdo con una reforma a la Policía? Y, en esa línea, ¿cree que debe acabarse el Esmad?

Es necesarísima, No, el Esmad es necesario, por lo que es más urgente la respuesta de la primera parte de la pregunta con que se reforme la Policía, ojalá baste.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

No tengo. El referendo por una educación que sirva nos permitirá construir igualdad de géneros.

¿Qué propone para reformar la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y lograr resultados tangibles en su labor?

Que las acusaciones lleguen rápidamente a la Corte y la misma célula no absuelva, ni archive, solo reparta e instruya.

La corrupción es un problema de primer orden en el país: entre 2018 y 2021, según Invamer Poll, el porcentaje de personas que considera que es un asunto que está empeorando pasó del 71 % al 90 %. ¿Cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Que la Fiscalía absorba a la Contraloría y Procuraduría, cerrar la Contaduría General del País y la Auditoría.

Tres de cada cuatro colombianos, según Invamer Poll, tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa imagen negativa?

Hay que proponer que se trabaje por resultados y dar ejemplo de eficiencia y eficacia.

¿Propondría desde su posición de congresista un acercamiento diplomático y comercial con Venezuela con miras a restaurar las relaciones entre ambos países?

Sí, es urgente.

Si quiere conocer más al candidato, sígalo en Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100055593008637

>Lea más sobre las elecciones de 2022 y otras noticias del mundo político