A Quemarropa con Santiago Valencia, senador que quiere repetir curul

Valencia es de Antioquia y promueve la campaña de Óscar Iván Zuluaga. Foto: Instagram

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Soy un apasionado por Colombia y desde niño desayuno, almuerzo y ceno política. Es desde aquí donde se pueden lograr cambios sustanciales para convertir a Colombia en una gran nación. Sueño con entregarle a las nuevas generaciones un país seguro, lleno de oportunidades y democrático. Tengo dos hijos, Benjamín y Eloísa y ellos me inspiran a diario para trabajar sin parar por un mejor futuro.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria o penal? De ser así, cuéntenos su caso.

No, tengo una hoja de vida impecable. Pueden constatarlo en el portal de la rama judicial. El único proceso que me aparece allí es una tutela de alias Jesús Santrich, porque presidiendo una audiencia de víctimas del conflicto en la Comisión Primera de Cámara no le otorgué el uso de la palabra. Para mí no era pertinente que un violador de los derechos humanos interviniera en este escenario.

¿Cómo está financiando su campaña al Congreso?

Recursos propios, préstamo y donaciones.

De ser electo, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

La seguridad de los colombianos hoy tiene que ser un eje central en las propuestas. Se volvió un problema transversal a toda la población. Es importante tanto para las ciudades como para la zona rural, porque hoy nadie se siente seguro. Aunque tengo muchos otros temas por los que trabajar como lucha contra la corrupción, justicia, juventud y desarrollo económico a través de la ciencia, tecnología e innovación.

A su criterio ¿cuáles son los principales problemas de Colombia y cómo solucionarlos?

La corrupción y la inseguridad son los dos problemas que más perjudican a nuestra nación. Son temas complejos, pero hay que apostarle a erradicarlos para avanzar como país. Propongo la creación e implementación de leyes que sustenten una política pública, que realmente sea efectiva, porque actualmente existen medidas aisladas e iniciativas sin coordinación eficaz.

¿Realizaría alguna modificación al Acuerdo de Paz? ¿Cuál y por qué?

Por supuesto. Ese acuerdo de paz no es válido, no representa a los colombianos y las víctimas, que son la parte más importante, son nuevamente revictimizadas con cada actuación de la JEP y de los excabecillas de Las Farc. Modificaciones hay muchas por hacer, por ejemplo, una sala especial para la revisión de los casos de la Fuerza Pública, exigir la entrega de las rutas del narcotráfico, la entrega de bienes, armas, dinero e incluso oro que tenía en poder Las Farc.

¿Está de acuerdo en que el Gobierno adelante diálogos de paz con el Eln? ¿Por qué?

Solo si existe una voluntad real de hacer un alto, si entregan armas, si se desmovilizan, si hacen reparación a las víctimas. Un diálogo que sea real y no por conveniencia.

¿Qué posición tiene sobre la legalización de las drogas?

La legalización de las drogas no es una salida, porque aun hoy existiendo la prohibición en Colombia, nuestro país pasó de ser productor y exportador, a consumidor. Tenemos que trabajar sobre unas políticas públicas en pro de la prevención al consumo de sustancias sicoactivas.

¿Ampliaría los derechos sobre aborto y eutanasia que ya contempla la Corte Constitucional bajo jurisprudencia?

Sobre el aborto, soy provida. Reconozco las 3 excepciones establecidas por la Corte Constitucional, que abarcan la afectación a la salud o la vida de la mujer, en casos de violación e incesto o si el feto tiene malformaciones. La vida es sagrada y no comparto que se haya despenalizado hasta los 6 meses de gestación.

No estoy de acuerdo con la eutanasia. Es importante que el Estado no imponga una única visión sobre el tema, pero en mi caso personal, considero que no debería permitirse.

Hay muchos obstáculos para que funcionarios cumplan las sentencias de la Corte Constitucional sobre derechos de personas LGBT+ y parejas del mismo sexo. ¿Qué acciones impulsaría para acabarlos?

El candidato no quiso responder.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta? ¿Por qué?

Estaría de acuerdo en cobrarle impuesto a las iglesias que no acrediten servicio social, pero aquellas que dan de comer al hambriento, prestan resguardo y servicios educativos o sirven de ancianatos, ya están asumiendo parte de la carga social del Estado y no deberían pagar impuesto.

¿Estaría de acuerdo con una reforma a la Policía? Y, en esa línea, ¿cree que debe acabarse el Esmad?

Sí estaría de acuerdo con reformas a la Policía y en ese tema hemos avanzado. Se debe seguir profesionalizando a la institución y capacitándola sobre las nuevas disposiciones en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.

El Esmad no debe acabarse. Si bien es cierto que existen algunos casos que involucran el uso indebido de la fuerza, es un escuadrón esencial para el control de disturbios que se pueden presentar en una protesta y garantizan el orden.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Es un tema que nos ha preocupado y hemos venido trabajando en él. Por ejemplo, en el nuevo código electoral se establece que las listas a Congreso deben estar integradas, como mínimo, en un 50% por mujeres. Sin duda, debemos seguir insistiendo en el principio “a trabajo igual, salario igual” para evitar tratamientos desiguales o discriminatorios por parte de los empleadores.

¿Qué propone para reformar la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y lograr resultados tangibles en su labor?

Que solo se mantenga para juicios políticos en contra del presidente de la República. Lastimosamente esta Comisión no cuenta con el personal capacitado ni con un cuerpo técnico de investigación, instalaciones adecuadas o presupuesto para que realmente pueda investigar de forma seria, eficaz y eficiente a los altos funcionarios del Estado y realizar una acusación en la que se garanticen los derechos de los acusados.

La corrupción es un problema de primer orden en el país: entre 2018 y 2021, según Invamer Poll, el porcentaje de personas que considera que es un asunto que está empeorando pasó del 71 % al 90 %. ¿Cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Una de ellas es consolidar un Estado austero. Es conveniente reducir cargos de altos funcionarios del Estado que generan gastos innecesarios, así como reglamentar los contratos interadministrativos que se celebran entre el Gobierno Nacional y las entidades territoriales, los cuales en ocasiones, se prestan para desfalcos.

Además, es necesario continuar con el esfuerzo que hemos hecho desde el Congreso de implementar pliegos y documentos tipo, para la contratación pública en Colombia, la cual garantiza pluralidad de oferentes y acabar con la contratación amarrada de las entidades territoriales.

Tres de cada cuatro colombianos, según Invamer Poll, tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa imagen negativa?

Trabajar incansablemente en pro de la comunidad siempre será mi premisa. Lo seguiré haciendo pese a esa imagen negativa del Congreso. Sin embargo, es necesario que la gente conozca qué se está haciendo desde nuestra institución. Muchos no conocen nuestro trabajo y se dedican a criticar, desconociendo la labor que hacemos los congresistas comprometidos con sacar adelante a Colombia. Es importante implementar una estrategia eficaz de difusión, para que los ciudadanos conozcan de primera mano y a profundidad lo que se está haciendo y de una u otra forma aporten a la creación de las leyes que les competen.

¿Propondría desde su posición de congresista un acercamiento diplomático y comercial con Venezuela con miras a restaurar las relaciones entre ambos países?

No, porque el manejo diplomático le corresponde al Presidencia de la República.