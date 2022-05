Ángela María Robledo llega oficialmente a la campaña de Francia Márquez

Ángela María Robledo confirmó este miércoles su llegada oficial a la campaña de Francia Márquez. Foto: Mauricio Alvarado

Este miércoles se confirmó la adhesión de Ángela María Robledo a la campaña presidencial del Pacto Histórico. No obstante, la llegada de esta no fue directamente a las toldas petristas sino que esta confirmó su apoyo a la campaña vicepresidencial de Francia Márquez.

Robledo, que fue fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro en 2018, comentó que su adhesión se debía a que Márquez ha llegado a “feminizar esta campaña y su agenda política”. La exrepresentante y exsenadora fue más allá y señaló que “Francia se para frente a Colombia entera para decir que tenemos que dejar de ser un país patriarcal, machista, un país racista y un país que vive en un capitalismo salvaje”.

La antigua miembro de la Alianza Verde hizo parte del recorrido que la campaña de Francia Márquez realizó en Bogotá. Dicho evento se denominó “Bogotá Sabrosa”. Del encuentro también hicieron parte diferentes colectivos feministas. Precisamente la campaña de Márquez buscó hacer énfasis en la filiación feminista de Ángela María Robledo.

Durante esta campaña, Robledo ha perdido parte de la preponderancia que adquirió en su paso por el Congreso y como fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro en 2018. En un primer momento llegó a la Coalición Centro Esperanza. Esto fue a principios de 2021. Sin embargo, al poco tiempo, partió cobijas con la coalición de centro.

También tuvo participación en la convención nacional feminista en Honda, Tolima. Allí hubo acercamientos con Francia Márquez y hasta llegó a decir que buscaría enfrentarse con la actual candidata vicepresidencial en primera vuelta. No obstante, al final no participó en la justa presidencial y se marginó a un papel de apoyo que hoy confirma. En cuanto a su curul en la Cámara, la perdió en 2021 debido a la doble militancia a la que había incurrido al ser fórmula vicepresidencial de Petro.

Llama la atención que la adhesión es directamente a la campaña vicepresidencial de Francia Márquez y no a la campaña presidencial de Gustavo Petro. No obstante, la movida tiene mucha lógica si se tiene en cuenta que Robledo no salió en los mejores términos de la Colombia Humana.