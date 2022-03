Arelis Uriana, la mujer que ratifica que los indígenas tienen vocación de poder

Arelis Uriana nación en Fonseca, La Guajira. Sus raíces siempre la acompañan en su forma de vestir y entender el mundo. Foto: Ilustración: Leandro Rodríguez

Si le preguntan a alguien de la ciudad por ella, quizá no sepa decir quién es. Pero si a alguien de La Guajira, el Cauca o el Cesar le mencionan su nombre, lo más probable es que a su cabeza se venga la imagen de una mujer de mantas coloridas y sonrisa contagiosa. Arelis Uriana hace política en las regiones en la que el Estado parece olvidarse de su gente y no le preocupa que, en el centro, en Bogotá, poco sepan de ella. Su trabajo es por los indígenas, por los afros, por los campesinos, por las mujeres y la niñez. Aunque el tejemaneje electoral le parece complejo, aceptó el gran reto que le puso su partido, el MAIS, de ser su precandidata presidencial dentro del Pacto Histórico. Con su aspiración, se convierte en la tercera mujer de Latinoamérica en querer llegar a la más alta esfera de poder. La primera fue Prudencia Ayala, en El Salvador; la segunda, Rigoberta Menchú, en Guatemala. En 2018, Marichuy en México trató de llegar a la carrera presidencial, sin embargo, no contó con las firmas suficientes para avalar su candidatura.

Autónomas es el pódcast de El Espectador que se dedica a hablar de las mujeres, de las mujeres a las que les gusta el poder y de las mujeres que toman la gran decisión de estar en el poder, de hacer política y de luchar contra todas las barreras que le impiden ejercer en igualdad con los hombres. En esta segunda temporada, bajo una perspectiva humana, dialoga con las cabezas de lista al Senado y precandidatas presidenciales sobre sus motivaciones de aspirar en estas elecciones.

