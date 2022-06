Asesores de Hernández suspenden entrevista cuando le preguntan por caso Vitalogic

El candidato Rodolfo Hernández estaba en una entrevista con la cadena Telemundo cuando el diálogo fue interrumpido por su equipo de trabajo. El parón se dio justo cuando el candidato fue cuestionado por el caso Vitalogic. Foto: CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Rechazo han causado las imágenes publicadas por Telemundo en la que se observa al equipo de Rodolfo Hernández frenando una entrevista justo cuando se tocaban temas espinosos. El candidato presidencial estaba respondiendo a todas las preguntas hechas por los periodistas de la cadena estadounidense, pero al momento de ser cuestionado sobre el tema de Vitalogic hubo una interrupción abrupta.

>Lea más sobre las elecciones de 2022 y otras noticias del mundo político

“Uno de los lemas de su campaña es ir en contra de la corrupción y sin embargo usted está enfrentando un proceso judicial que comienza el 21 de julio por celebración de contratos indebidos, ¿podría hablar de eso?”, pregunta el periodista Rogelio Mora-Tagle. Mientras el comunicador hacía la pregunta ya se comienza a escuchar a lo lejos gritos.

Hernández alcanzo a responder, “no me metieron uno, me metieron 200 procesos”, cuando se observa a una de las asistentes del candidato interrumpiendo la entrevista. “Listo, sí, ya. Te pasaste del tiempo, gracias”, fue el comentario de la miembro de la campaña rodolfista al irrumpir intempestivamente ante las cámaras. A pesar de los pedidos de Mora para que le permitieran terminar con la pregunta, el equipo de campaña no iba a dejar continuar la entrevista.

De acuerdo con el periodista, según la nota televisiva publicada por Telemundo, “el candidato se veía muy contrariado pero estaba dispuesto a terminar su respuesta”. En la misma pieza periodística se observa a Hernández diciendo: “yo no debo nada, tengo el alma limpia. Total, pues contestemos”, concluyó Hernández.

Puede ver: “Tengo certeza de que mi vida está en riesgo”: Rodolfo Hernández

Al final se pudo reanudar con la entrevista, pero el sentido de la respuesta de Hernández cambió notoriamente. En vez de dar explicaciones, este pasó al ataque: “Total de que usted debe entender, Rogelio, usted no puede pretender hacer esa pregunta para desprestigiarme cuando yo lo que he hecho es servirle. Tengo el alma limpia, yo no me he robado un peso, nunca me lo he robado y nunca me lo robé”.

La postura de Hernández fue criticada y demuestra una nueva salida en falso de él y su candidatura con la prensa. Hace menos de una semana tuvo un trato bastante reprochable con periodistas de Radio Nacional de Colombia. En un primer momento se fue en contra de la mesa de trabajo al decir que estaban defendiendo “seguir con toda la burocracia”. Al reclamarle, el exalcalde lanzó un comentario estigmatizante en contra de los periodistas: “ustedes parecen que fueran todos petristas”.

La tensa entrevista siguió, al igual que los comentarios de Hernández. Hacia el final de la entrevista, el exalcalde se molestó cuando le preguntaron si iba a seguir viviendo en su apartamento de Bucaramanga. “Es ridículo”, comentó Hernández sobre la pregunta y luego reiteró que “no me pueden preguntar estupideces”.