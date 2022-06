“Tengo certeza de que mi vida está en riesgo”: Rodolfo Hernández

Otra de las estrategias de Hernández para segunda vuelta es la de no asistir a debates presidenciales. Y concentrarse en entrevistas y en vivos en sus redes sociales. Foto: José Torres

Durante su visita a Miami, el candidato presidencial Rodolfo Hernández reveló que hay un plan para acabar con su vida. Por tal motivo, tomó la decisión de no hacer más apariciones públicas hasta la segunda vuelta.

Con un tono coloquial y sin presentar pruebas, dijo que “ya recibí la precaución de que están intentando matarme, y esa matada no es a plomo, es a cuchillo. ¿Por qué a cuchillo? Porque resulta que sale la gente al aeropuerto a recibirme o vamos a un salón como este, a mí me ponen 4 o 5 que me protegen y cuando 500 empujando (hace seña de chuzar), me están diciendo que me van a apuñalar por el medio. Y soy tan salado que no me muero y quedo en sillas de ruedas”, dijo en una rueda de prensa.

Luego de esta afirmación, el candidato comunicó su decisión de apartarse de hacer presencia en lo público a través de un hilo en Twitter, en el que reiteró que está en riesgo su vida y atribuyó esa alerta a los videos conocidos sobre la estrategia de la campaña del Pacto Histórico de atacar a los opositores.

“Ayer se hicieron públicos unos videos donde Petro y los politiqueros que lo rodean demuestran que son una banda criminal. Lo que quedó en evidencia en estos videos es que no tienen límite, que están dispuestos a hacer cualquier cosa para llegar al poder, a pasar por encima de cualquier persona, a romper cualquier principio”, escribió como introducción a su decisión.

En este momento tengo la certeza de que mi vida está en riesgo. Es claro que podemos esperar cualquier cosa, hasta lo más grave, de un grupo político que se comporta como una banda criminal. — Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) June 9, 2022

Planteado esto, el candidato señaló que “tengo la certeza de que mi vida está en riesgo. Es claro que podemos esperar cualquier cosa, hasta lo más grave, de un grupo político que se comporta como una banda criminal”, agregó.

Tras esta afirmación, Hernández comunicó su decisión. “Por mi seguridad y para garantizar la posibilidad de una elección democrática este 19 de junio, he tomado la decisión de cancelar todas mis apariciones públicas de aquí a las elecciones (…) Así comienzan y tememos lo peor sobre cómo pueda terminar”. Invitó a la ciudadanía a proteger al país e hizo un llamado a la unión para “proteger la democracia”.

Por su parte, el Gobierno, a través de Ministerio del Interior, aseguró que ya se puso en contacto con la campaña del ingeniero Hernández y se están tomando todas las precauciones para salvaguardar la vida del candidato. El ministro Daniel Palacios, manifestó que siempre que se recibe “una amenaza contra cualquiera de los candidatos presidenciales, como se hizo en su momento con el candidato Petro y en su momento con el candidato Gutiérrez, se toman con total seriedad”.

Palacios además manifestó que está a la espera de que Hernández retorne a Colombia y darle todas las medidas de seguridad que requiera. De la misma manera, dijo que estudiarán e investigarán las amenazas. El ministro también sostuvo que no se tenía conocimiento de una amenaza contra el exalcalde de Bucaramanga y que se enteró a través de los medios de comunicación.

