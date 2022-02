Así se movió la campaña presidencial con la decisión sobre aborto

Varios colectivos feministas se reunieron frente a la sede de la Corte Constitucional para festejar la decisión sobre la despenalización del aborto. Foto: Carlos Ortega

El aborto en Colombia solo será penalizado después de la semana 24 de gestación. Así lo determinó el lunes la Corte Constitucional, con cinco votos a favor y cuatro en contra, en una decisión histórica en la que además quedaron en firme las tres causales para abortar que se establecieron en 2006 (malformación del feto, abuso sexual a la mujer y riesgo a la vida de la madre). La despenalización del aborto fue tan aplaudida como criticada por varios sectores, pero en plena época electoral desató una lluvia de comentarios por parte de aspirantes al Congreso y la Presidencia.

Por parte de los precandidatos a la Presidencia llamó la atención el silencio absoluto de quien puntea las encuestas: Gustavo Petro, aspirante por la Colombia Humana, movimiento que hace parte del Pacto Histórico. Sobre el tema, Petro ha sido demasiado ambiguo y su postura ha sido “una sociedad aborto cero”. Y aunque hace dos años había dicho que llegar a ese camino se hace “con la despenalización y con la mayor información, con la capacidad de clasificación en manos de todos y de todas, con la sociedad del conocimiento, con el poder social en la mujer”, a finales del año pasado dijo que “no se considera proaborto”, al mismo tiempo que expresó que no considera que “el hombre deba definir ese tema por la mujer”.

Solo 12 horas después de la decisión, el senador emitió un mensaje en sus redes sociales en el que saludó “a las mujeres que libraron la lucha contra la criminalización del aborto que las criminalizaba y las mataba a ellas. De ellas es su triunfo”. El precandidato felicitó así a quienes encabezaron la lucha por “el empoderamiento de la mujer que surge de aquí, la educación sexual y las libertades son mejor camino para proteger la vida”.

La posición de Francia Márquez, también precandidata del Pacto Histórico, fue todo lo contrario. La activista y aspirante a la Presidencia por su movimiento Soy porque Somos, y quien cuenta con el aval del Polo Democrático, fue quizás quien más festejó la sentencia de la Corte Constitucional. “¡Estamos haciendo historia! La despenalización del aborto es una victoria para todas las mujeres y personas gestantes, por el derecho a decidir libremente sobre nuestros cuerpos. Gracias a todxs lxs que han empujado esta lucha, por su valentía” (sic).

Márquez también felicitó y agradeció al movimiento “Causa Justa por el Aborto”, que abanderó la lucha por la despenalización del aborto. “Por una maternidad deseada con amor y alegría. Un triunfo en favor de las mujeres en nuestro país. La lucha frente al patriarcado continúa”, escribió la precandidata.

¡CAMBIA LA HISTORIA DE LAS MUJERES EN COLOMBIA! 💜💚 La maternidad ya no será una imposición, sino una decisión libre y fundamentada en el amor, el respeto y la dignidad.



Qué bien, Colombia. Hemos dado un gran paso para escribir una mejor historia.#NuestraCausaEsLaJusticia pic.twitter.com/ttCBJvNju3 — Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) February 22, 2022

También tuvo palabras para festejar la determinación el precandidato Camilo Romero, de “Verdes por el cambio”. El exgobernador de Nariño, quien aterrizó en el Pacto Histórico luego de que Alianza Verde de dejar en libertad a sus militantes, celebró “que las voces de las mujeres se hayan escuchado y hoy sean ellas quienes legalmente puedan decidir sobre sus cuerpos. La decisión de la Corte Constitucional ratifica que la nueva política será feminista o no será”.

Incluso el líder cristiano Alfredo Saade, también precandidato presidencial del Pacto Histórico, se pronunció afirmando que el fallo no recomienda ni obliga a abortar, sino que permite hacerlo bajo cuidado médico. “Ninguna decisión afecta mi respeto por la Constitución y las leyes, pero no dejaré de luchar por un país lleno de amor y paz”, manifestó. Arelis Uriana, la otra aspirante presidencial de la coalición de centro-izquierda, tampoco se pronunció sobre la determinación.

En tanto a lo moral (si es bueno o malo abortar), no soy tibio como algunos dicen, solo entiendo que es un asunto que compete a cada conciencia, una conciencia que, desde mi fe entiendo, está delante de Dios. Escuche a su conciencia.

Conozca de Dios y avance. — SAADE PRESIDENTE 🇨🇴 2022⚖️ (@ALFREDOSAADEV) February 22, 2022

En el centro, donde el ambiente no ha sido el mejor durante los últimos días, se mostraron de acuerdo con el fallo de la Corte Constitucional. En un comunicado conjunto, los cinco precandidatos de la Coalición Centro Esperanza (Juan Manuel Galán, Alejandro Gaviria, Sergio Fajardo, Carlos Amaya y Jorge Enrique Robledo) felicitaron al alto tribunal por haber tomado una determinación concreta.

“Los candidatos y la cabeza de lista al Senado, Humberto de la Calle, coinciden en que la decisión de que ninguna mujer sea juzgada por suspender su embarazo durante ese plazo es una decisión justa y equilibrada, con la conciencia de que la criminalización absoluta lo único que estaba generando es alejar a las mujeres del sistema de salud y favorecer la ilegalidad en prestación de servicios que ponen en riesgo su vida”, aseguraron los miembros de la coalición de centro.

Juan Fernando Cristo, director de la coalición, también afirmó que “la decisión de la Corte reconoce la autodeterminación de las mujeres y por eso estamos de acuerdo con ella”.

Mucho más variadas fueron las reacciones en el Equipo por Colombia, alianza de centro-derecha que integran Aydeé Lizarazo, Enrique Peñalosa, Alejandro Char, Federico Gutiérrez y David Barguil, quienes no estuvieron alineados en sus posiciones. Por un lado Peñalosa, candidato del Partido de la U, se mostró a favor de lo decidido y aseguró que un gobierno suyo implementaría programas para prevenir embarazos no deseados. Nadie quisiera abortar, y menos a las 24 semanas. Pero dar cárcel a quienes abortan, no evita abortos, perjudica principalmente a mujeres pobres, y por las dificultades que ocasiona lleva precisamente a que sean tardíos”, publicó el exalcalde de Bogotá.

Char sorprendió por su postura, pues entre líneas también aplaudió la resolución que se tomó. “La Corte Constitucional acaba de reconocer una realidad que estamos padeciendo los colombianos, pero especialmente y mayoritariamente aquellas mujeres con menos posibilidades económicas debemos acompañarlas, a ellas y a sus familias, para que tengan una sexualidad mucho más segura. Eso es estando con ella educándolas, formándolas y acompañando a esas familias y así Colombia será mucho mejor para todos”, dijo el exalcalde de Barranquilla en un video que montó en sus redes sociales y en cuyas respuestas se evidencia la decepción de algunos seguidores.

La @CConstitucional acaba de tomar una decisión trascendental para toda la sociedad colombiana. Ahora más que nunca, debemos brindar apoyo y acompañamiento a las mujeres, en especial a las que tienen menos posibilidades económicas, como también a sus familias. pic.twitter.com/FOfFiZTrwo — Alejandro Char (@AlejandroChar) February 22, 2022

Más moderado, pero también muy crítico, se mostró Federico Gutiérrez quien si bien afirmó ser respetuoso por las decisiones de la Corte, señaló que hay mucho por debatir y reflexionar al respecto. “Puede existir respeto por las decisiones de la Corte, pero también puede tener debate. En mi concepto, un bebé de 24 semanas, que son seis meses, está plenamente formado. Colombia Se convertiría en el país de América Latina con un mayor plazo en términos de tiempo para abortar y eso es algo que nos tiene que llamar a la reflexión”.

Para el exalcalde de Medellín esta determinación es “excesiva” y resaltó las tres causales de aborto anteriormente establecidas. “Respeto la vida, cuido la vida y soy provida. Creo que el estado y el sistema de salud lo que tienen que darle a una madre que no quiere tener su hijo es acompañamiento psicológico”, añadió.

Como era apenas lógico, el conservador David Barguil rechazó rotundamente lo resuelto por la Corte Constitucional. El senador, quien anticipó que liderará una reforma para revertir la decisión, indicó que “la lucha por la vida de los concebidos no nacidos no termina acá. Seguiremos luchando por esas vidas que no tienen otra posibilidad de defensa que la que nosotros seamos capaces de asumir”.

¡La decisión de la Corte produce dolor! El 7 de agosto lideraremos una reforma constitucional que prohiba la despenalización del aborto hasta la semana 24 (seis meses). El aborto no puede convertirse en un método anticonceptivo. ¡No lo permitiremos! #Provida pic.twitter.com/RCJbN2YPDi — David Barguil (@davidbarguil) February 22, 2022

La despenalización del aborto llevó incluso al Gobierno Duque a pronunciarse, declarando su rechazo por el fallo. Ante los micrófonos de La FM, el presidente Iván Duque se reconoció como provida y se mostró respetuoso por las tres causales que estaban constituidas. “No obstante, indicó que “este fallo no solamente altera este principio, sino que me parece delicado que, en el alcance que se está poniendo en la mesa, estemos facilitando que el aborto se convierta en una práctica casi que anticonceptiva, recurrente y regular”.

El mandatario también resaltó que la decisión “atenta contra el principio de la vida desde la concepción” y la calificó como “preocupante”. “Se está permitiendo que se pueda interrumpir sin ningún argumento hasta los casi seis meses de embarazo. Me parece que este tipo de debate que tiene que ver con la sociedad en que vivimos, luchar contra embarazos no deseados y de adolescentes, me preocupa que esta práctica de aborto que es contraria a la vida, se convierta en una práctica cotidiana y en un país machista que se puede recurrir a este mecanismo, que se vuelva para muchos en métodos anticonceptivos para no usar el condón”, agregó.

Por su parte la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez hizo evidente su malestar por la decisión y en diálogo con W Radio destacó que el tema tiene consideraciones de tipo ético y moral, más allá de lo penal. “Como mujer, siempre defenderé los derechos de las mujeres, pero también los derechos de los niños y un bebé a los seis meses ya es un ser humano. Hay bebés que nacen de seis meses, de tal manera que me parece que hay un asunto más allá de lo penal y que toca lo ético y moral que es muy difícil de considerar porque parecería a veces que más que deslegitimar, están legitimando el aborto, y me parece peligroso”, aseguró.