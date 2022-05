Así será el cierre de campañas en plaza pública de los candidatos el fin de semana

Simpatizantes del candidato a la presidencia de Colombia por el Pacto Histórico, Gustavo Petro. EFE/ Luis Eduardo Noriega A. Foto: Luis Eduardo Noriega A.

Este domingo 22 de mayo, siete días antes de la cita en las urnas, acabará el proselitismo de los candidatos presidenciales en plaza pública, es decir, a partir del lunes no podrán hacer grandes concentraciones, desfiles o manifestaciones en espacios abiertos, como parques, calles, plazas y demás. No significa ello que no sigan en campaña, como erróneamente se cree.

El trabajo de intentar sumar apoyos continúa la próxima semana a puerta cerrada, y hay quienes dicen que son los tiempos más intensos. Tampoco se impide que salgan a volantear o hablar con la ciudadanía en general. De cualquier manera, lo que se acostumbra es realizar un evento de gran magnitud que marque precisamente ese “cierre de campaña”. Al fin y al cabo, se trata de la última oportunidad para tener contacto directo con sus seguidores y para mover emociones con sus discursos.

Solo que esta vez se da un hecho algo particular. Solo Gustavo Petro, candidato del Pacto Histórico, y Federico Gutiérrez, del Equipo por Colombia, los dos primeros en las encuestas de intención de voto, tienen planeados actos públicos de gran envergadura este fin de semana. Los demás -Rodolfo Hernández, Sergio Fajardo, John Milton Rodríguez y Enrique Gómez- han preferido algo de más bajo perfil, que no implica grandes concentraciones aunque sí contacto con la gente.

Por ejemplo, desde la campaña de Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción y quien figura hoy con opción en la pelea por el paso a la segunda vuelta, se anuncia que estará este domingo en su finca, junto a su familia, que es el plan de todos los fines de semana. Sin embargo, se sabe que algunos de sus simpatizantes realizarán caravanas en motos y carros en algunas regiones del país.

Por su parte, Fajardo, candidato de la Coalición Centro Esperanza, manifestó que la idea es seguir llevando su “mensaje de transformación y de una política basada en principios y no en el todo vale”. La agenda para este domingo se concentrará en Bogotá, e incluye subida muy temprano a Monserrate, desayuno en la plaza de mercado de La Perseverancia y, cerca del mediodía, lo que ha denominado “la comparsa de la esperanza” en Engativá.

Asimismo, Gómez, del Movimiento de Salvación Nacional, estará mañana en la tarde en el hotel Radisson de la capital colombiana, junto a su fórmula vicepresidencial, Carlos Cuartas, reunido con algunos de sus seguidores. Y Rodríguez, candidato de Colombia Justa-Libres, realiza este sábado una caravana en Cali, que arrancará desde la Plazoleta Jairo Varela y terminará con un encuentro final en la sede del Centro Internacional de Desarrollo Social (CIDS), que es el proyecto de infraestructura que su iglesia, Misión Paz a las Naciones, está desarrollando en la vía a Yumbo, en donde se tendrá la presentación del cantante puertorriqueño de música urbana cristiana Manny Montes.

En esta recta final del camino presidencial, Federico Gutiérrez estuvo ayer en Barranquilla y hoy hará presencia en Montería, con un acto público en la Plaza Cultural del Sinú. El gran evento de cierre de campaña está programado para mañana domingo en su tierra natal, Medellín, con una concentración en el Parque del Río, hacia las 2:30 de la tarde.

Por último, Petro tiene también el domingo una manifestación en la Plaza de Bolívar de Bogotá, a partir de las 12:00 del mediodía, con muestras artísticas, discurso propio, y de Francia Márquez, su fórmula vicepresidencial, y un concierto musical bautizado “Festival cambio por la vida”, en el que estarán Wilfrido Vargas, Los Rolling Ruanas, Charles King, los Gaiteros de San Jacinto y Lizcano, entre otros cantantes. El objetivo, dicen en el Pacto Histórico, es reunir a por lo menos unas 100 mil personas, abarcando la carrera séptima y la Plazoleta del Rosario.

¿Qué esperar a partir del lunes? Es claro que pese a los llamados a centrar las campañas en las propuestas, lo que arrecia son los señalamientos y las denuncias. El hallazgo de un dispositivo incrustado en un salón de la sede de Gutiérrez en Medellín, amenazas de grupos ilegales o la revelación de planes para deteriorar algunas candidaturas fueron solo algunos de los episodios que elevaron más la altísima temperatura en este tramo final del proceso electoral presidencial. Como si fuera poco, las últimas encuestas muestran un nuevo escenario, con Petro sólido en la punta pero sin crecer, Gutiérrez estancado, Hernández subiendo y ahora con la adhesión de Íngrid Betancourt, y Fajardo desinflado, lo cual hace aún más picante la definición.

Según los analistas, ha sido una campaña pesada para el electorado, en la que desde un principio se privilegió la emoción sobre el debate. Andrés Dávila, director del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Javeriana, sostiene que un punto alto de esta previa es que deja la sensación de que en el país hay una democracia que funciona. “A hoy, el resultado es incierto. Todos pensábamos que estaba entre Petro y Gutiérrez, pero ya no”, dijo. Sin embargo, agrega, es a todas luces una campaña “muy baja” y con un gran deterioro de la discusión. “Son temas que pasan de la tragedia a la comedia, como el capítulo del espionaje. Desde 2010 ha caído mucho la altura del debate político en Colombia”, añade.

Por su parte, para Juan Pablo Milanese, director del Departamento de Estudios Políticos del Icesi, el cruce de insultos y el descuido de las propuestas son una norma y no una excepción: “Hay que recordar temas como el del hacker. Desde hace años hay campañas basadas más en la emoción que en el debate”. Pero lo más grave, advierten los analistas, es que lo más probable es que este tipo de estrategias se recrudezcan para la segunda vuelta.