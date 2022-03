“Candidatos no están cumpliendo con el reporte de ingresos y gastos”: Doris Méndez

La magistrada Doris Méndez recalca que los colombianos debemos creer en las instituciones. / CNE

¿Cómo está la logística desde el CNE para las elecciones de este domingo 13 de marzo, a Congreso y las consultas?

Estamos preparados para iniciar los escrutinios con ocasión de las elecciones, para declarar la elección del Congreso de la República y expedir las correspondientes credenciales, funciones que le fueron asignadas a la entidad por la Constitución y la ley.

El CNE hizo recorridos por todo el país para hacer pedagogía e implementar medidas preventivas frente a posibles delitos electorales, ¿con qué se encontró?, ¿cuáles son las principales denuncias y los riesgos?

Viajamos a las regiones con el propósito de realizar pedagogía electoral; en especial, en lo que tiene que ver con las Circunscripciones Especiales Transitorias de Paz (CITREP), cuyo fundamento se encuentra en el Acto Legislativo n.° 02 de 2021. En ese recorrido, que comenzamos en noviembre de 2021, nos acompañaron entidades como la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República, para prevenir hechos que atenten contra los principios democráticos.

Obviamente, las autoridades locales manifestaron su preocupación por los riesgos que enfrentan estos comicios y que eventualmente pueden conducir a la comisión de delitos electorales. Sin embargo, se ha trabajado de la mano con las agrupaciones políticas, las autoridades locales, la fuerza pública, los órganos de control y la organización electoral para evitar que se afecte la democracia en Colombia.

Recibimos múltiples denuncias relacionadas con la omisión de las aseguradoras de entregar las pólizas y garantías a los candidatos de las curules de paz, requisito que por ley es obligatorio para entregar los anticipos estatales. Quiero aclarar que no es un capricho del CNE exigir la póliza, la Ley 1475 de 2011 establece que todos los candidatos que soliciten anticipos del Estado, para financiar sus campañas en los procesos electorales de Presidencia, Congreso o consultas interpartidistas, deben constituir una póliza o garantía. Es deber del CNE cumplir con este requisito legal, porque se trata de los recursos de los colombianos, cuya devolución debe estar respaldada en caso de que dichas campañas no cumplan con su finalidad. También, advertimos en estas visitas que los candidatos al Congreso no están cumpliendo con el reporte de ingresos y gastos de sus campañas. A hoy, de los 2.810 aspirantes solo 984 han cumplido con la responsabilidad de reportar sus cuentas. Para el Senado de los más de 900 inscritos, 554 no han hecho su reporte y para la Cámara de Representantes, de los 1.499 aspirantes 886 no han cumplido con esa obligación.

¿Por qué sigue siendo complicado el proceso de verificación de la financiación de campañas?

No es complicado, lo que pasa es que los candidatos no reportan en tiempo real sus ingresos y gastos en el aplicativo Cuentas Claras y, adicionalmente, la norma establece un plazo que es después de las votaciones para la presentación del informe final y es desde ese momento que se inicia su revisión. Lo que sí hay que decir es que este aplicativo ha hecho más transparente la financiación de campañas, permite una mejor auditoría, la información puede ser consultada por cualquier persona e incentiva la vigilancia de la ciudadanía. Frente a la omisión en el reporte de ingresos y gastos, se recuerda que el CNE adelantará actuaciones administrativas de carácter sancionatorio en estos eventos.¿Cómo va lo de los anticipos? Porque hay muchas quejas de algunos partidos y candidatos...

Como lo decía anteriormente, a finales de febrero de 2022, nos informaron que las compañías de seguros, corporaciones financieras, compañías de financiamiento comercial y establecimientos bancarios, vigilados por la Superintendencia Financiera, se negaron a expedir las pólizas o garantías a los candidatos a las Circunscripciones Especiales de Paz. Recibimos un total de veinte denuncias. De inmediato, el CNE puso en conocimiento de la opinión pública que con esta conducta se desconocían los Acuerdos de Paz, se ponía en riesgo el proceso electoral y se vulneraban los derechos de participación y financiación estatal de los candidatos a esas 16 curules. Nos reunimos con los ministerios de Hacienda y del Interior, y gracias a esa gestión, hoy tenemos 42 candidatos con su respectiva póliza y ya 24 de ellos tienen orden de desembolso.

¿Usted siente que hay confianza en el proceso electoral colombiano?

Como colombianos debemos creer en nuestras instituciones, que actúan conforme al ordenamiento jurídico previamente establecido para un Estado social de derecho, como es el nuestro. Es por esto que los ciudadanos debemos creer en el Consejo Nacional Electoral, que hará de manera transparente su trabajo.

¿Cuáles serán las misiones de observación electoral que estarán este domingo en el país? ¿Son suficientes para dar esa confianza?

La misión de observación internacional contará con la presencia de Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador , El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua , Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay. Esta observación se realiza con ocasión de tratados internacionales celebrados por Colombia, con la que se busca reflejar trasparencia en estos comicios.

¿Qué se está haciendo desde el CNE para enfrentar los posibles ataques cibernéticos al sistema el día de las elecciones o eso es una labor que le corresponde a la Registraduría y al Gobierno?

Desde la asesoría de sistemas del Consejo Nacional Electoral, hemos venido implementando infraestructura tecnológica de última generación y seguridad informática para proteger los activos de información de la corporación. Se está trabajando de manera conjunta con las entidades del Estado encargadas de los temas de ciberseguridad para blindar la plataforma tecnológica de la entidad.

El CNE le ha puesto la lupa también a la capacitación de los jurados de votación y hay quejas como que les están diciendo que dejen en blanco los otros espacios en el E-14, en vez de tacharlos, supuestamente para que sea menor el riesgo de fraude electoral. Si bien ese tema es propio de la Registraduría, ¿qué dice de estas denuncias?

Desde el punto de vista normativo, el proceso de capacitación de los jurados de votación corresponde a la Registraduría Nacional del Estado Civil. Sin perjuicio de lo anterior, en el evento de ocurrir cualquier circunstancia no contemplada en la norma, para cada caso concreto, esta será revisada y corregida en el escrutinio, a fin de dar cumplimiento a los principios democráticos.

Sobre la propaganda electoral, ¿cuáles son los criterios para ordenar desmonte de vallas o que cese emisión de mensajes? Hay muchos reclamos sobre doble rasero en eso…

Con el apego a la normativa, el Consejo verifica que la propaganda electoral cumpla con los criterios definidos por la ley y en el evento de no encontrarla ajustada, toma las correspondientes medidas para salvaguardar el derecho que tienen otros candidatos y la ciudadanía en general. La propaganda electoral debe cumplir con las disposiciones contenidas en las leyes 130 de 1994 y 1475 de 2011. La sala, por ejemplo, como medida cautelar, ordenó desmontar vallas y la propaganda en redes sociales de cuatro campañas al Congreso, por encontrar que, de manera preliminar, se desconoció el derecho al buen nombre y la honra, y se usó la imagen sin autorización de determinadas personas.

En el incumplimiento con Cuentas Claras, ¿qué contempla la Ley en caso de que no respondan?

Muchas campañas no han cumplido con esta obligación. Aprovecho esta ocasión para recordar que el Consejo Nacional Electoral puede investigar y multar a aquellos candidatos que no cumplan con esta obligación de conformidad con el artículo 39 de la Ley 130 de 1994; igualmente quiero advertir que estos reportes son requisito indispensable para acceder a la reposición de votos.

El CNE implementó una aplicación móvil con el objetivo de brindar garantías de cara al proceso electoral, ¿cómo les ha ido? ¿Va a estar vigente el domingo de elecciones?

El Consejo Nacional Electoral desarrolló el aplicativo móvil Riesgos 360, que puede ser descargado en las plataformas Android e iOS. Esta herramienta le permite a cualquier persona reportar sus denuncias frente a posibles riesgos electorales. Quienes deseen denunciar hechos ilegales durante estas elecciones a Congreso de la República, solo deben seguir estos cinco pasos: 1. Descargar en su celular la aplicación. 2. Conceder los permisos de uso de la cámara y de su ubicación. 3. Identificar en el menú el tipo de delito que se está cometiendo. 4. Seleccionar la opción empezar. 5. Cargar la evidencia con fotos y videos. Este aplicativo genera comunicación directa con la Uriel.

¿Qué esperan desde el CNE del proceso de elección de las 16 curules de paz?

Esperamos los mejores resultados y destaco que, por primera vez, el Congreso de la República tendrá representación directa de las víctimas del conflicto armado en las 16 zonas que más sufrieron el rigor de la violencia. Las 241 listas y los 401 candidatos a la Cámara de Representantes hacen parte de la verdad, justicia y reparación y no repetición que merecen campesinos, indígenas, comunidades afros y mujeres que sufrieron el conflicto en carne propia.

En las regiones se sigue hablando de compra de votos y trashumancia, ¿cómo hacer para al menos comenzar a acabar con estos fenómenos tan arraigados en el pueblo colombiano?

Desde el Consejo Nacional Electoral se han emprendido varias acciones, unas de tipo pedagógico y preventivo, a través de los conversatorios “CNE más cerca de las regiones”, que dan pedagogía a los actores electorales para disminuir los riesgos de fraude; y dos, se creó el aplicativo móvil Riesgos 360, en donde cualquier persona puede poner en conocimiento la presunta ocurrencia de delitos electorales, con el objeto de combatir hechos tan reprochables como estos que afectan la democracia colombiana.