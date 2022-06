Carolina Soto, esposa de Gaviria, niega cualquier acuerdo con el Pacto Histórico

Exdirectora del Banco de la República y esposa de Alejandro Gaviria, excandidato presidencial. Foto: OSCAR_PEREZ

La polémica por grabaciones reveladas sobre supuesto juego sucio del Pacto Histórico contra otras campañas salpicó también a la exdirectora del Banco de la República, Carolina Soto, esposa del excandidato presidencial Alejandro Gaviria. A Soto se le señala de que habría hecho algunos acuerdos para que se debilitara la campaña de la Coalición Centro Esperanza y llegara ella a ocupar, tal vez, la vicepresidencia en caso de que Petro ganara las elecciones. Ante los señalamientos, el exrector de la Universidad de los Andes salió en defensa de su esposa y dijo que nunca hubo compromisos con personas del Pacto.

Los audios en los que se escucha al senador Roy Barreras hablar sobre supuestas jugadas políticas para que Petro siguiera avanzando en su camino a la Presidencia, se menciona a Soto y a su esposo para que llegaran a reforzar el Pacto Histórico una vez el centro quedara fuera de juego. Según las grabaciones, estarían planeando que Gaviria “traicionara” a Fajardo y que una vez el centro estuviera separado, él y su esposa se adhirieran a la campaña de Petro.

La pareja ha dicho que en ningún momento tuvieron ninguna reunión con Barreras ni con ningún otro integrante del Pacto Histórico para llegar a algún acuerdo. Lo que sí reconoció Gaviria, sin relacionar a su esposa con complot alguno, es que de las campañas tanto de Federico Gutiérrez, como de Gustavo Petro, sí recibió invitaciones “A Carolina le preguntaron de dos campañas, de la de Petro y Fico, sobre la posibilidad de ser vicepresidenta. Dijo que no. Cuando Roy planteó el tema, en una conversación de 15min, su respuesta fue enfática: ‘no y la vice debe ser Francia’”, sostuvo Gaviria en su cuenta de Twitter.

Por su parte, la misma Soto publicó en sus redes sociales que los señalamientos que le hacen son falsos. Asegura que nunca hubo una traición a Sergio Fajardo, así como tampoco, según ella, hubo acuerdos o cenas entre ella y cercanos a la campaña de Petro.

En los polémicos audios, se reconoce a Alejandro Gaviria como una “amenaza electoral que hay que desmontarla”, según Roy Barreras. Igualmente, se habla de dividir al centro y presionarlo para que entre al Pacto Histórico o impulsar rumores sobre el excandidato presidencial Federico Gutiérrez sobre presunta relación con la Oficina de Envigado y las redes de poder que lo acompañaron en primera vuelta.

Además de la defensa a su esposa, Gaviria, quine es de los principales mencionados en las grabaciones, dijo que eso no interferiría en su voto “Decidí, en medio de la refriega, no victimizarme. Nunca me gustó la suficiencia moral que viene con asumir el papel de víctima. Me dolieron muchos de los ataques y calumnias por supuesto. Pero no voy a quedarme, como lo dije hace unos días, rumiando y coleccionando agravios”, aseguró.

