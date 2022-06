Campaña de Rodolfo Hernández insisten en amenazas en su contra desde el petrismo

Rodolfo Hernández e Ingrid Betancourt aseguraron que hay amenazas en su contra directamente desde el petrismo. Foto: Cortesía

La campaña de Rodolfo Hernández ha insistido desde el miércoles pasado que hay múltiples amenazas en su contra. Incluso se llegó a poner en duda la estadía del candidato en Colombia durante la última semana de campaña, previa a las votaciones del 19 de junio.

Aunque el candidato volvió este sábado, tras el anuncio de que el Ejecutivo reforzará su seguridad, la narrativa de las amenazas sigue siendo pregonada por las toldas rodolfistas. Este sábado, en diálogo con W Radio, Rodolfo Hernández aseguró que incluso hubo planes para incendiar algunas de las sedes de su campaña.

“Eso no es de ahora, ahora se intensificó, el punto de rebose fue el miércoles cuando ya vi los videos que había, primero, una planificación de desprestigio, segundo, meterles candela a las casas rodolfistas pobres y ya le metieron candela a una”, expresó el oponente a Gustavo Petro, relacionando la filtración de los videos de la campaña del pacto Histórico con las supuestas amenazas, aunque en ninguno de esos videos es mencionado.

A renglón seguido, Hernández fue mas allá y aseguró que había un plan para asesinarlo ante el crecimiento que ha tenido en las urnas y en los sondeos. “Si no reaccionaban las encuestas a favor de ellos, que tocaba matar al viejo”, fue lo que dijo el candidato presidencial en el diálogo radial. Allí mismo señaló que normalmente no tiene miedo de estos señalamientos, pero en esta ocasión sí los consideró.

Además de Hernández, Ingrid Betancourt siguió en la línea de denunciar posibles acciones violentas en contra de las toldas del exalcalde bumangués. En una entrevista con el diario El Independiente, de Madrid (España), Betancourt aseguró que a Gustavo Petro “se le ha unido gente de los cárteles, de las cárceles, de la corrupción política, del paramilitarismo”.

Luego habló directamente de las amenazas que supuestamente ha recibido Hernández y su campaña y aseveró que es obvio que “vienen del petrismo”. Según la excandidata presidencial, no se está diciendo que Gustavo Petro ordenó asesinar al candidato santandereano, sino que los allegados a este y su campaña son los que estarían buscando marginar a Hernández de la contienda.

“Hay muchos carteles que están con Petro (…) Es la mafia detrás el petrismo la que amenaza a Hernández”, agregó Ingrid Betancourt, que añadió que el caso es parecido a lo que ocurrió cuando fue una de las grandes denunciantes del proceso 8.000: “Cuando estuve en el Congreso hace muchos años, que me opuse al gobierno de Samper, me mandaron a matar, y me hicieron un atentado. Quien había pagado el atentado no era Samper, sino una congresista, Marta Catalina Daniels, vinculada con las mafias, que había pagado a los sicarios”.

En otro apartado de la entrevista, Betancourt llegó a decir que conocía de planes desde el Pacto Histórico para la compra de votos: “Sabemos que Petro está comprando dos millones de votos. A todos los congresistas se les ha acercado la campaña de Petro a ofrecerles $200 millones como punto de partida para llevarles votos. Tienen toda la plata del mundo: de los carteles, de Venezuela, de los empresarios que le deben favores”.