“Cero Uribe, cero Petro, cero todos”: Hernández niega alianzas para segunda vuelta

Rodolfo Hernández realizó una transmisión web para desligarse de los rumores de que se iba a acercar al uribismo. Foto: SCHNEYDER MENDOZA

Justo después del paso a segunda vuelta de Rodolfo Hernández, se comenzaron a escuchar señalamientos de que realmente era el candidato de Álvaro Uribe y de la derecha. Los rumores crecieron cuando, en una entrevista con Ángela Patricia Janiot, este comentó que en la noche del domingo llamó a Federico Gutiérrez y a Sergio Fajardo.

A través de una transmisión por Facebook Live, Rodolfo Hernández negó cualquier acercamiento con el uribismo o corriente política alguna. De esta forma, el rival de Gustavo Petro se desmarcó del comentario de que sería el candidato de la derecha en segunda vuelta. “Todos los días dirán que soy uribista, otros dirán que soy petrista o neutro, quién sabe qué me van a inventar”, aseveró.

Hernández achacó estos temas y rumores a la “bodegas” de Gustavo Petro, que supuestamente buscaban desacreditarlo. “Ese cuento de que soy uribista, petrista o alvarista, olvídense de ese cuento. Soy un colombiano como ustedes”, expresó el candidato. A esto agregó que ha sido una persona trabajadora que ha generado un mayor capital y “eso es lo que me permite la independencia para poder a hablar así”.

Sobre la llamada a Federico Gutiérrez, que lo tiene dando explicaciones, “El Ingeniero” comentó que todo se trataba de un intento de agradecerle por haber anunciado ese apoyo: “Fico hizo una declaración de que iba a votar por mí y yo soy agradecido, tenía que llamarlo a decirle que le agradezco ese gesto. Es algo de agradecimiento, tener una consideración con él ante semejante declaración de apoyo”.

No obstante, se mantuvo en que no iba a recibir adhesiones de Gutiérrez o del uribismo bajo el argumento de que “Fico me hizo una gavilla, que estaba compuesto por todos los tradicionales”. Luego expresó que todos esos rumores eran un intento del petrismo por decir que su campaña era uribista o que haría alianzas con los tradicionales. “Necesitamos votos, recibo los votos pero no les cambio el discurso. Recibimos a quien nos quiera apoyar con los votos pero no les cambiamos el discurso”, añadió en este punto.

El candidato presidencial que sigue en la pelea también aseveró que los señalamientos de corrupción que usó el petrismo en su contra son infundados ya que dichos procesos, en su opinión, fueron creados por los que le hicieron oposición política cuando este fue alcalde de Bucaramanga.

Por otro lado, reconoció que tanto él como Petro fueron elegidos como una representación de cambio frente al uribismo, pero cuestionó las personas que están en la campaña de la izquierda. “Cada uno tiene una visión de cambio, el cambio no es cambiar y poner a Armando Benedetti, a Roy Barreras o peor con Piedad Córdoba. Así quieren desprestigiarme, miren si les creen a ellos o a Rodolfo que lleva 52 años trabajando en la calle y comprometido con el mercado como ingeniero civil”, concluyó.