Choque entre Villadiego y Racero tras revocatoria de lista del Pacto en Bolívar

Entre las varias polémicas por la construcción de las listas del Pacto Histórico, una de ellas vino por la inclusión de Sandra Villadiego entre las aspirantes a la Cámara a Bolívar. La candidata en sí no tiene objeciones, el problema es que su esposo, Miguel Ángel Rangel, fue condenado por parapolítica.

A pesar del escándalo, Villadiego quedó inscrita por la convergencia de izquierda. Sin embargo, varios pidieron revocar la lista ya que no cumplía el criterio de paridad impuesto en el Pacto Histórico. Aunque este era el argumento para pedir que la lista inscrita quedara inválida, la razón principal era retirar a la candidata del listado de aspirantes.

Así lo confirmó el representante David Racero, aspirante por el Pacto y uno de sus coordinadores: “Con mi demanda, logramos reabrir la lista a la Cámara de Bolívar. No podemos permitir que se cuelen personas con alguna ligazón a las mafias”. Y es que el fallo le permite a la coalición de izquierda presentar una lista totalmente diferente a la que radicaron en diciembre.

Tras la decisión y el mensaje de Racero, la exsenadora Sandra Villadiego habló de su postulación, esto lo hizo en diálogo con W Radio. “En ningún momento me he colado, yo hago parte de la lista del pacto en Bolívar. Cumplí todos los requerimientos que exigió el partido para escribirme”, comentó Villadiego.

La candidata, que tendría sus días contados en el Pacto, también se refirió a la forma en la que llegó al Pacto Histórico. Esta negó que haya sido bajo invitación de Gustavo Petro, aunque dijo que sí habría sido idea del representante David Racero. “Yo con Petro no he hablado de mi postulación. Estuvimos reunidos con él, porque mis tíos son amigos de la infancia de Gustavo Petro”, contó Villadiego sobre una reunión en la que uno de los familiares de la candidata le habría preguntado a Petro si esta podía ser candidata al Senado por el Pacto.

El líder de la Colombia Humana, según Villadiego, habría dicho que no era tiempo de hablar de esos temas y dejó a la exsenadora y su familia en compañía del representante David Racero. Precisamente en este encuentro habría sido donde surgió la idea de la aspiración. Que no sea hipócrita, él (Racero) fue el que me dijo que me inscribiera por el Pacto Histórico. Hoy David Racero es un hipócrita y falso. Él fue el que me invitó a ser parte del Pacto Histórico en la Cámara”, expresó Villadiego.

Luego agregó: “Cuando a mí el doctor Racero me dice que por qué no aspiro como representante a la Cámara, yo empiezo a organizar el tema. Hablé con mi compañero Roy Barreras. Entregué los documentos y fue aprobada la documentación”. Villadiego aseguró que merece una oportunidad en el Pacto, pues este implica reconciliación.

Tras los señalamientos, Racero participó del espacio radial para contradecir a la candidata. “Quiero recordar el espacio que tuvimos, en la oficina de Gustavo Petro. No era una reunión política. Cuando se presenta la oportunidad de aspirar al Senado le dije que no era posible y yo le dije que no iba a poder tener el aval por la Colombia Humana”, dijo el representante y candidato.

Según Racero, esta comienza a insistir en que se le dé el aval, pero “el problema no es ella, pero el problema es quién está detrás”. Para el representante, era contraproducente para el proyecto político de la izquierda incluir a la esposa de una persona condenada por parapolítica. “El aval se lo da ADA. Yo no tengo que ver con ese aval”, concluyó el congresista.