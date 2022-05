CNE dejó en firme aval de Luis Gilberto Murillo, fórmula de Sergio Fajardo

Sergio Fajardo y Luis Gilberto Murillo se inscribieron como fórmula presidencial. Foto: Jose Vargas Esguerra

Este martes, El Consejo Nacional Electoral (CNE) negó las demandas que fueron presentadas hace unas semanas para revocar los avales de Luis Gilberto Murillo, fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo, e Ingrid Betancourt y José Luis Esparza.

Esto significa que el CNE dejó en firme las candidaturas, así Betancourt y Esparza hayan renunciado la semana pasada a sus aspiraciones de ganar las elecciones a la Presidencia, cuando se unieron a Rodolfo Hernández, el otro candidato del centro político.

En el caso de Murillo, el candidato a ocupar la vicepresidencia de 2022 a 2026, fue el blanco de la Red de Veedurías Ciudadanas. Esta organización le pidió al tribunal electoral que revocara su inscripción por una supuesta inhabilidad que tenía en su contra cuando fue director de Codechocó.

“Esa red de veedurías reclamó que Murillo fue condenado por celebrar un contrato por 5 millones de pesos para reparar la Escuela “Pascual de Andagoya”, pero los recursos estaban designados a un programa de saneamiento ambiental en zonas mineras”, explicó el diario El Colombiano. No obstante, el exministro de Ambiente siempre aseguró que un había un fallo judicial a su favor y que la Procuraduría había establecido que no había ninguna inhabilidad. Hoy el CNE le da la razón.

Por otro lado, el ciudadano Luis Carlos Orejarena interpuso un recurso para invalidar las candidaturas de Betancourt y su fórmula vicepresidencial, el coronel José Luis Esparza. “el quejoso manifestó que el Partido Verde Oxígeno no renunció a la Coalición Alianza Verde y Centro Esperanza para inscribir su candidato presidencial. Sin embargo, quedó claro para el CNE que no le asistía al Partido Verde Oxígeno la obligación de renunciar en tanto el acuerdo establecido solo se dio en el marco de las elecciones a Congreso de la República. El CNE sostuvo que no habiéndose firmado ningún otro acuerdo, se descartaba el argumento de obligatoriedad de participación en la consulta interpartidista del 13 de marzo para elección de candidato a la presidencia por la Coalición de Centro Esperanza”, explicó Betancourt en un comunicado.

Según la excandidata presidencial, aunque ya se ha unido a Hernández, la decisión del CNE “reafirma a buena hora y ante la opinión publica, la entereza y sujeción a las normas legales en todo el accionar de los candidatos del Partido Verde Oxígeno”.

