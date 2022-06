“Conozco las necesidades de las mujeres en un país machista”: Marelen Castillo

Antes de su llegada a la política, Castillo llevaba 32 años como docente de química, matemáticas y biología. Foto: RAUL ARBOLEDA

¿Cómo está el ánimo y cuál es la estrategia para estos últimos días de campaña?

Los colombianos están cansados, quieren un cambio y lo primero es agradecer. Los ánimos son de trabajo. Estamos en la recta final, todavía no está todo dicho y el equipo de campaña está trabajando. No somos muchos, pero nos repartimos el país por regiones. El trabajo es convocar a los colombianos a la unión y a que conozcan nuestro programa. La situación política hasta el 29 de mayo era otra. Había una polarización y muchos no se habían dado la oportunidad de conocernos, pero vamos a trabajar con ellos. Hay gente que ve que con nosotros hay otras opciones, que no estamos dividiendo al país. Que estamos atacando la corrupción, la politiquería y esas enfermedades que han tenido al país en las condiciones en que hoy está.

Hay un evidente clamor de cambio porque en segunda vuelta hay dos propuestas con ese mensaje. ¿Cómo piensan canalizar ese deseo de los colombianos?

Perdieron los que querían acabar con el país y ganamos los que lo queremos salvar. En nuestro caso nos falta la recta final para lograr la meta. Queremos unir al país de una vez por todas. No más polarización, odios ni escenarios en los que no se permite construir. Esta es una campaña disruptiva, diferente, pero que hoy recoge sus frutos. No va a ser fácil, pero estamos seguros de que si nos juntamos podemos hacer que Colombia sea un país en el que todos queramos estar y nos queramos quedar. El mensaje que queremos llevar es sencillo: queremos un país con oportunidades, trabajo, paz real, condiciones de salud, educación, igualdad y crecimiento en las regiones.

Si captan la totalidad de votos de derecha (Federico Gutiérrez, Enrique Gómez y John Milton Rodríguez) podrían ganar. ¿Están buscando atraer a esos votantes?

Queremos atraer con humildad y tranquilidad votos de todos los colombianos, sin importar partido ni color. Somos neutrales y claro, se nos han acercado a conversar y nosotros escuchamos, porque nuestro proyecto de gobierno es para todos.

El discurso antiestablecimiento los catapultó. Han revivido palabras de Rodolfo Hernández contra personas que hoy los apoyan. Son otras condiciones, pero, ¿no cree que se les está cayendo el discurso antisistema?

No es un discurso. Es un nuevo lenguaje. Tradicionalmente en Colombia se ha manejado ese discurso, pero estamos construyendo un nuevo tono político frente a una necesidad de cambio real y transformación verdadera. Ese nuevo tono es con la experiencia que tiene Rodolfo Hernández y el conocimiento, educación, responsabilidad y respeto que yo traigo. Como lo hemos manifestado, no hacemos alianzas. Los que han llegado o han empezado a conversar es porque encuentran esa oportunidad de cambio. Llegamos sin alianzas y seguimos sin alianzas. Nuestra gran alianza es con el pueblo colombiano. Lo que pasa es que estamos en un país democrático, donde se toma la decisión de por quién votar, y quienes nos apoyan están tomando una decisión.

¿Les molesta que los asocien con el uribismo y que algunas figuras de esa colectividad estén aterrizando en la campaña?

No han aterrizado en la campaña. Tomaron su decisión y empiezan a apoyar. Pero nosotros no estamos con el uribismo. Eso es parte del desprestigio que quieren hacernos: que somos uribistas y continuistas, y así no es. Ese es el mensaje que se quiere transmitir, pero no es una propuesta anticorrupción y de no más politiquería. Por eso estoy aquí. Nunca he sido política ni he estado en el sector público. Soy una mujer del pueblo y transparente. Ahí hay un cambio verdadero. Los colombianos pueden tomar la decisión de por quién votar. Ellos la tomaron y transmiten esa decisión a sus seguidores, pero acá ni han aterrizado ni son parte de nuestra campaña.

Han salido a la luz varios videos y episodios de Rodolfo con posturas machistas. ¿Qué espacio tendrán las mujeres en su eventual gobierno?

Estamos en campaña y hay mucha información. Las redes sociales nos permiten volar y sacar de contexto los mensajes. Eso es lo que ha pasado. Han vuelto virales videos, pero no cogen otros videos donde Rodolfo alaba la gestión de las mujeres y dice que somos buenas administradoras y transparentes. Eso sí no lo viralizan, pero hay evidencias como el porcentaje de mujeres en el gabinete de su alcaldía, la relación con su madre y esposa. Ella es la gerente de campaña, eso es un voto de confianza porque maneja las finanzas de la empresa. Y estoy yo, una mujer que le ha tocado a pulso. Tenía que llegar un personaje como Rodolfo Hernández a este momento histórico en la política de Colombia para que yo, un personaje disruptivo y diferente, esté aquí. Un político tradicional no me invitaría porque no tengo apellidos y no traje votos, aunque ya tengo votos de opinión. Frente a las mujeres lo primero es que conozco nuestras necesidades en un país machista, pero que poco a poco vamos construyendo oportunidades. Hoy somos parte de la toma de decisiones políticas, sociales, económicas, y tenemos que estar más incluidas y participar más de esos escenarios. Tenemos que decidir por nuestro propio futuro y eso se logra con oportunidades e igualdad.

¿Cómo piensan lograr esa igualdad?

Entendiendo las necesidades de las mujeres en cada región. No son las mismas porque hay diferentes necesidades. Hay mujeres víctimas de la violencia y de lo que ha generado el conflicto que hemos tenido y que con el Acuerdo de Paz que nosotros vamos a seguir apoyando podemos dar oportunidades. También está la violencia intrafamiliar, el feminicidio, que las mujeres acudan al apoyo del Estado y no llegue oportunamente.

Las mujeres son las protagonista de esta parte de la campaña. ¿Qué estrategia tienen para capturar el electorado femenino?

Hoy Marelen Castillo, una mujer de a pie, afro y hecha a pulso está opcionada a llegar a la Vicepresidencia. Más que estrategia es que me conozcan y tengan la plena confianza en que llegué a trabajar por las mujeres. He tenido oportunidades y quiero que las mujeres que no la hayan tenido la tengan.

A Rodolfo también lo han tachado de antiderechos por algunas palabras que dijo en el pasado. ¿Qué garantías tendrá la comunidad LGBTI y quienes decidan ejercer su derecho al aborto o la eutanasia?

Son temas delicados. A la comunidad LGTBI hay que acompañarla para que tenga oportunidades de educación y laborales. Está la legislación dada para tener la participación en sectores empresariales y productivos, pero muchos de ellos no han podido. Como vamos a gobernar para todos los colombianos, van a tener participación y posibilidades. Soy abanderada de que se cumplan y se garanticen los derechos que tienen de participar en el Gobierno, las mesas de trabajo y ajustar políticas para que se logre esa participación.

Frente al aborto, es una decisión muy difícil para la mujer y hay que acompañarla. Soy respetuosa de las decisiones institucionales y de la vida, pero las entiendo y respeto la decisión que tomen. Lo que hay que hacer es garantizar la atención y el acompañamiento para que tengan las condiciones y se garantice su salud y calidad de vida. Lo importante es que no lleguen a ese momento, con educación, acompañamiento a las familias.

Los han criticado por la intención de declarar conmoción interior para sacar adelante ciertos proyectos. ¿Se mantienen en eso?

Son intenciones. Hay algunas que se pueden hacer por decreto ordinario, pero la conmoción interior tiene otras variables. Se evaluarán frente a la constitucionalidad que tienen y ante las atribuciones de la Presidencia. Los decretos muestran una intención de cambio, donde con el ingeniero estamos presentando a los colombianos que vamos a trabajar logrando eficiencia y optimización de los recursos. Vamos a hacer ahorros para hacer inversión en el cierre de la brecha social.

¿Cómo piensan lograr gobernabilidad con apenas dos representantes a la Cámara?

Con la propuesta de diálogo. No va a ser fácil, pero de eso se trata la democracia. Tenemos diferentes posturas, ideales y filosofías. Vamos a trabajar por los colombianos, ellos están ahí porque el pueblo decidió que estuvieran en el Congreso. Se presentarán las propuestas y llegaremos al debate que sea necesario y haremos con ellos los acuerdos pertinentes. Si todos trabajamos por el cambio verdadero y la transformación del país, ellos van a ser parte de eso. Soy realista y sé que no va a ser fácil.

Entonces, ¿aceptarían el llamado que ha hecho Gustavo Petro a conformar un gobierno de coalición, sea quien sea el ganador?

Estamos invitando a la unión. El país no quiere más polarización ni más conflicto social interno. El país quiere estar unido. Llegará su momento, démonos este espacio de la recta final y que los colombianos decidan. Nuestra propuesta es de unión y una vez los colombianos decidan, así como muchos se han acercado a conversar y han tomado una decisión, llegará el momento de trabajar por el desarrollo del país.

Y, si el presidente es Petro, ¿qué papel jugarían usted y Rodolfo Hernández que llegarían al Congreso vía Estatuto de Oposición?

Si llegamos es porque el pueblo tomó la decisión y trabajaríamos también en nuestra propuesta anticorrupción. Compartiríamos nuestras propuestas para lograr el desarrollo que todos los colombianos anhelan.

¿Qué opina de la estrategia de no ir a debates? ¿Asistiría a uno con Francia Márquez?

Es la decisión de campaña. No vamos a debates, sino que vamos a estar en las regiones y por medio de las redes y tecnología compartiendo nuestro programa de gobierno. Queremos seguir escuchando las necesidades de las regiones.

¿Cuáles han sido las principales luchas a lo largo de su vida y qué temas asumiría desde la Vicepresidencia?

Llevo 32 años vinculada a la educación y esa ha sido mi lucha más importante. Es el legado que nos dejan nuestras familias. Siempre me ha gustado enseñar, en colegios, secundaria y la media, trabajando feliz porque me encanta trabajar con los jóvenes y enseñarles química, matemática y biología. La educación es el motor para transformar a Colombia. No es fácil, menos para las mujeres. Toca estudiar y trabajar al tiempo, luego asumimos el rol en la familia. Las mujeres de las regiones no han tenido las mismas oportunidades así que me la he jugado por llevar educación de calidad. Eso me ha permitido conocer las necesidades de la región. Hay mucho por hacer y la educación es clave para el desarrollo de Colombia.