¡De voto finish! Empate técnico entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro

Gustavo Petro y Rodolfo Hernández encarnan dos formas distintas de "cambio" en el país. / AFP Foto: JOAQUIN SARMIENTO

La elección presidencial en segunda y definitiva vuelta no puede estar más apretada. De acuerdo con la encuesta Colombia Opina #13 de Invamer para el mes de junio, pagada por la Alianza entre El Espectador, Noticias Caracol y Blu Radio, la diferencia entre Gustavo Petro, candidato del Pacto Histórico y Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, es de tan solo de un punto porcentual. La intención de voto de Petro es del 47,2% y la de Hernández del 48,2%.

Aunque es la primera vez que Petro se ve por debajo de otro candidato, hay que aclarar que el margen de error del estudio es del 2,69%, lo que implica que hay un empate técnico. La muestra fue tomada entre el 3 y el 7 de junio, por lo que no alcanzó a tomar los últimos escándalos que envolvieron al petrismo y las supuestas amenazas de muerte en contra del “ingeniero”, como se le conoce a Rodolfo Hernández.

Más allá de estos temas álgidos de la campaña, la encuesta de Invamer, y la única que saldrá de esta firma de cara a la segunda vuelta debido al veto informativo, demuestra que la elección va a estar mucho más reñida de lo pensado. Una diferencia de 1% a menos de una semana es un escenario inesperado. Petro lideró con comodidad durante toda la campaña presidencial y ahora ha visto su diferencia desaparecer con Hernández.

Desde que el exalcalde de Bucaramanga aparece en los sondeos de Invamer, en noviembre de 2021, este le ha venido recortando las diferencias de forma sistemática a Petro en los escenarios de segunda vuelta. La distancia entre ambos comenzó el año pasado sobre los 21 puntos y la reducción ha sido paulatina. La última encuesta de primera vuelta, hecha en la semana anterior a las elecciones del 29 de mayo, mostraba la tendencia del recorte: mientras que el líder del Pacto Histórico tenía una intención de voto del 50%, Hernández llegaba al 47,4%.

Ahora, cuando la segunda vuelta está a algo más de una semana de ser realidad, la encuesta de junio de Invamer demuestra que las tendencias de crecimiento (Rodolfo Hernández) y disminución (Gustavo Petro) se mantuvieron, tanto así que el primero es ahora el que lidera la intención de voto. Subió casi un punto entre la semana previa de la primera vuelta y la semana previa a la de segunda vuelta (de 47,4% a 48,2%), mientras que el exalcalde de Bogotá cayó casi tres puntos (de 50% a 47,2%).

No obstante, la encuesta deja ver que el cambio en el liderato no ha significado necesariamente que parte de los votantes de Petro se han ido con Hernández. Mientras que el ingeniero solo ha subido un punto, el voto en blanco ha subido poco más de dos puntos, al pasar de 2,6% a 4,7%. Esto sería una evidencia de que un sector de los colombianos, muy similar a la cifra que sacó Sergio Fajardo en primera vuelta, no se siente identificada con ninguna de las dos opciones para suceder a Iván Duque.

Ante un final tan apretado, tanto las toldas petristas como las rodolfistas tendrán que enfilar su mirada en el voto en blanco y en los indecisos para sacar la ventaja necesaria para ser presidente. Sobre esta última población, vale aclarar que Invamer no los incluyó en el total de intención de voto, pero está sobre el 2,2% y sería el objetivo para convencer en esta última semana de contienda electoral.

Aunque llama la atención el crecimiento que ha tenido Hernández, que lo ha llevado a liderar la contienda por primera vez, también es notorio que no ha tenido el mismo crecimiento que tuvo en primera vuelta. Mientras que en la última semana de mayo registró un crecimiento de casi ocho puntos entre las encuestas y el resultado en las urnas, en este caso apenas ha tenido un crecimiento de un punto entre la última encuesta de primera vuelta y la que será la única de segunda vuelta. Al parecer, los escándalos que ha tenido y las salidas en falso frenaron el envión con el que venía.

¿Cómo les va a los candidatos en las regiones?

La caída de tres puntos y el paso al segundo lugar de Gustavo Petro se evidencia en el desempeño a nivel regional. En todas las regiones, salvo la centro-oriental, pierde votantes. En el caso de Bogotá, su mayor fortín, pasa de 58,4% a 57,7%. En el norte del país, es decir el Caribe, donde alcanzaba intenciones de voto por encima del 62%, ahora figura con un 57,9%. La zona cafetera tuvo una caída de cinco puntos (de 39,4% a 34,6%) y en el suroccidente pasó de 66,3% a 65,1%. Curiosamente en la única región que crece es en la centro-oriental, donde está Santander, el principal feudo rodolfista. Allí pasó de 29,2% a 30,2%.

Por otro lado, llama la atención que precisamente es en el centro-oriente del país donde Rodolfo Hernández reporta una notoria caída en su intención de voto. Allí pasa de un 69,7% en mayo a 64,3% en junio. También reporta una disminución en la zona sur-occidental, donde pasa del 32,3% a 27,6%. Sin embargo, su llegada al primer lugar de las encuestas se da porque en el resto del país crece. En Bogotá pasó de 38,2% a 38,8% y el mayor crecimiento lo tiene en el Caribe: subió de 35,3% a 41,5%. En la zona cafetera hubo un aumento similar, al pasar del 54,3% a 59,4%.

En el caso del voto en blanco, los números se mantienen estables en la mayoría de las regiones. Sin embargo, los dos puntos de crecimiento en esta intención de voto se deben a que hubo un aumento de posibles votoblanquistas en la región centro-oriental (de 1,1% a 5,5%) y en la sur-occidental (de 1,4% a 7,3%). Es llamativo este crecimiento cuando ambas son zonas de amplio dominio de cada uno de los candidatos: Hernández se lleva el centro-oriente y Petro el sur-occidente.

En cuanto a la distribución del voto, el votante urbano tiene una preferencia por Petro frente a Hernández (49,3% contra 46,5%), mientras que el rural tiene una clara predilección por el exalcalde bumangués (54,3% contra 39,4%). De un sondeo a otro, Gustavo Petro ha perdido amplio terreno en las zonas rurales. Mientras que en mayo tenía una intención de voto de 48,4% ahora se reporta un 39,4%, una disminución de casi nueve puntos.

Esto implica que el voto citadino le favorece al Pacto Histórico, mientras que la Liga de Gobernantes Anticorrupción tiene más favorabilidad en las zonas rurales. Aunque las ciudades tienen una mayor densidad de votantes, que favorecería a Petro, Hernández tiene la suficiente ventaja en las zonas rurales para equilibrar la balanza.

Sobre la diferencia de votantes entre capitales y no capitales, Petro ha perdido votantes en ambos tipos de municipios. En cuanto a las capitales, pasó de 55% a 50,6%; y en las no capitales obtiene una intención de voto de 44,1% frente a una anterior de 45,8%. En cambio, Hernández tiene una leve disminución en las no capitales (49,9% frente a 51,4%), pero un repunte de casi cuatro puntos en las capitales (46,3% en contra de 42,6% de mayo).

Así les va a Petro y Hernández por grupos poblacionales

Rodolfo Hernández crece en casi todos los estratos, excepto en 1-2, en los que tuvo una reducción de 0,4 puntos. En cambio, en el estrato 3 pasó de 46,7% a 47,9%. En donde tuvo un mayor aumento fue en los estratos 4-5-6, donde pasó de 47,1% a 55%, un incremento de poco más de siete puntos. En el caso de Gustavo Petro, cae en todos los estratos. En 1-2 pasa de 50,5% a 47,9%; en el 3 pasa de 49,1% al 47,7%; y en el 4-5-6 es donde sufre una caída más fuerte, al descender del 48,1% al 40,2%.

En cuanto a votación por género, Petro también sufre un detrimento tanto en hombres como mujeres. En los primeros pasa de 51,5% a 47,6% y en las segundas cae de 48,3% a 46,8%. Este último dato es más que llamativo, pues los comentarios machistas de Rodolfo Hernández no han impedido que Petro siga perdiendo con la población femenina. Incluso, el exalcalde de Bucaramanga solo tiene un descenso de un punto en intención de voto en esta población. Y, por el contrario, sube entre los hombres (46,1% a 48,2%).

Al analizar la intención de voto por grupo de edad, se ve que Gustavo Petro afianza su poderío entre los jóvenes. En las poblaciones de 18-24 años y entre las de 25-34 reporta un crecimiento en promedio de ocho puntos y son estas mismas poblaciones en las que el ingeniero reporta un amplio descenso frente a las encuestas de mayo. Sin embargo, desde los 35 años hasta las poblaciones de mayor edad predomina la afinidad por Hernández. En estos grupos poblacionales se reportó un descenso de votantes de Gustavo Petro.

Todos los datos corroboran que las votaciones del domingo 19 de junio serán de ‘foto-finish’ y que el que quede presidente tendrá que asumir que casi la misma cantidad de población que votó por él le hará oposición. Aunque se supone que la segunda vuelta se ideó para darle legitimidad al mandato presidencial, un escenario como el que muestra la encuesta de Invamer pone en duda esta premisa y obligará al vencedor a buscar consensos, si quiere tener gobernabilidad.

FICHA TÉCNICA:

PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA ENCOMENDÓ: Noticias Caracol, Blu Radio y El Espectador.

FUENTE DE FINANCIACIÓN: Noticias Caracol, Blu Radio y El Espectador.

OBJETIVOS: Conocer la intención de voto de cara a las elecciones presidenciales de 2022. Evaluar el estado de ánimo del país a nivel total y para cada una de sus regiones, incluyendo zona urbana y rural, al igual que municipios Capitales y no Capitales. Medir la aprobación del Presidente y la imagen de personajes e instituciones en Colombia. Identificar, según la opinión pública, cuál es el principal problema que tiene Colombia en este momento. Conocer la opinión pública sobre hechos de actualidad. Observar el nivel de aceptación de la gente respecto a ciertas leyes, propuestas o afirmaciones.

UNIVERSO: Hombres y mujeres de 18 años en adelante, de todos los niveles socioeconómicos a nivel nacional, con cubrimiento urbano y rural (excluyendo los departamentos antiguamente llamados “Territorios Nacionales”).

MARCO MUESTRAL: En la primera fase del muestreo, Proyecciones a 2022 del Censo Nacional discriminado por municipios. En la segunda fase, planimetría de cada una de las poblaciones seleccionadas. En la tercera fase, hogares de las manzanas y veredas seleccionadas en cada población. En la cuarta y última fase, personas mayores de 18 años o más, residentes en cada hogar. Este marco muestral cubre el 100% del grupo objetivo.

TAMAÑO Y DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA: Se realizaron 2.000 encuestas distribuidas en los siguientes municipios: Alto Baudó, Armenia, Barrancabermeja, Barranquilla, Bello, Bogotá, Bosconia, Boyacá, Bucaramanga, Buenaventura, Bugalagrande, Caldono, Cali, Canalete, Cartagena, Caucasia, Chía, Ciudad Bolívar, Cúcuta, Dabeiba, Encino, Entrerríos, Envigado, Floridablanca, Gigante, Girardot, Girón, Guadalajara De Buga, Guamal, Guarne, Ibagué, Icononzo, Itagüí, Jamundí, La Dorada, La Mesa, La Virginia, Líbano, Los Patios, Magangué, Maicao, Málaga, Mallama, Manaure Balcón Del Cesar, Manizales, Medellín, Montería, Mosquera, Neiva, Palmira, Pasto, Pereira, Plato, Ponedera, Popayán, Puerto Santander, Pupiales, Puracé, Sabanalarga, Samacá, Samaná, San Andrés De Tumaco, San Andrés De Sotavento, San Francisco, San Juan De Betulia, San Marcos, Santa Marta, Santa Rosa De Osos, Santa Rosa Del Sur, Santander De Quilichao, Sevilla, Silvania, Soacha, Sogamoso, Soledad, Soplaviento, Suárez, Tierralta, Topaipí, Túquerres, Turbo, Valledupar, Villavicencio y Zapayán. Para ajustar la distribución de la muestra a la distribución real del universo por región y tamaño, se aplicaron factores de ponderación. Este tamaño muestral está de acuerdo al de la propuesta.

SISTEMA DE MUESTREO: probabilístico por etapas: 1. Selección aleatoria sistemática de 125 puntos muestrales en todo el país. 2. Selección aleatoria sistemática de cuatro manzanas o veredas en cada punto muestral. 3. Selección aleatoria sistemática de cuatro hogares por manzana o vereda. 4. Selección aleatoria simple de una persona de 18 o más años residente en el hogar.

MARGEN DE ERROR: los márgenes de error dentro de unos límites de confianza de un 95%, son: para el total de la muestra de 2.000 encuestas +/- 2,19%. Para las preguntas de intención de voto a presidencia el margen de error a nivel total es de +/- 2,69%.

TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS: encuestas personales en el hogar del encuestado por medio de ‘tablets’ y tarjetón para las preguntas de intención de voto.

FECHA DE RECOLECCIÓN DE LOS DATOS: del 3 al 7 de junio de 2022.