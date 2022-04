Denuncian a Duque y a siete alcaldes por presunta participación en política

Cepeda alega que Duque alude a las ‘3P’ y a la ‘P’, cuando se refiere a Petro y a sus propuestas, “para seguidamente criticarlas, deslegitimarlas e incluso mentir sobre ellas”. Foto: Mauricio Alvarado

Advirtiendo que ha incurrido en el presunto delito de intervención en política en medio de la actual contienda presidencial, este jueves el senador de oposición Iván Cepeda (Polo Democrático) denunció al presidente Iván Duque, así como a siete alcaldes municipales.

>Lea más sobre las elecciones de 2022 y otras noticias del mundo político

En el caso del jefe de Estado, según Cepeda, habría hecho supuestos pronunciamientos públicos de manera reiterada “que evidencian, con nitidez”, su intención de perjudicar electoralmente al candidato Gustavo Petro. Por ello, alegando que ha faltado a la prohibición constitucional y legal de intervenir en política, el congresista interpuso una denuncia ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

“Para eludir la acción de la justicia, Duque ha omitido de manera soterrada, mencionar el nombre del candidato por la coalición Pacto Histórico. No obstante, sus declaraciones son lo suficientemente claras para saber, sin lugar a dudas, que alude a él, y que se trata, en consecuencia, de una persona absolutamente determinable”, señala la denuncia.

Cepeda sostuvo que, por la manera en que ha realizado sus intervenciones, se evidencia que su conducta “ha sido dolosa, toda vez que, sabiendo que no puede intervenir en política, ha acudido a engaños para tratar de eludir su responsabilidad, evitando mencionar el nombre del candidato”. No obstante, alegó que Duque alude a las ‘3P’ y a la ‘P’, cuando se refiere a Petro y a sus propuestas, “para seguidamente criticarlas, deslegitimarlas e incluso mentir sobre ellas”.

Por otra parte, el senador también presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y una queja disciplinaria ante la Procuraduría General, contra siete alcaldes de los municipios de San Juan Nepomuceno (Bolívar), Wilfredo Romero; Timaná (Huila), Marco Adrián Artunduaga; María La Baja (Bolívar), Raquel Victoria Sierra; Cicuco (Bolívar), José́ Nicolás Ramos; Santa Rosa de Lima (Bolívar), Mario Javier Rodríguez; Arenal (Bolívar), Eugenio Lobo y de Villanueva (Bolívar), Edwin Puerta.

De acuerdo con el congresista, los mandatarios son señalados de diferentes actuaciones en política durante el Congreso Nacional de Municipios, que se realizó recientemente en Cartagena y en el que habría intervenido abiertamente en política a favor de Federico Gutiérrez (Equipo por Colombia).

“Durante el evento financiado con recursos públicos, los alcaldes y la alcaldesa no solo manifestaron sus simpatías públicas con el candidato de la coalición Equipo por Colombia, sino que incluso, como pasó con el alcalde de San Juan Nepomuceno, este último se ofreció a contribuir con votos”, explicó Cepeda, con base en información revelada por la emisora W Radio.

El senador dijo que la conducta de los alcaldes va en contravía del Código Penal, que señala que no pueden utilizar su poder para favorecer o perjudicar electoralmente a un candidato, partido o movimiento político.

“En síntesis, los alcaldes y la alcaldesa (…) dirigieron su conducta, como máxima autoridad política, administrativa y civil de sus municipios, a utilizar su investidura, encontrándose en ejercicio de sus funciones, a favorecer, con su beneplácito la candidatura presidencial de Federico Gutiérrez”, concluye la denuncia penal.