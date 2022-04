“Descansemos un día de hablar de César Gaviria”: Sergio Fajardo

Sergio Fajardo ya ha recibido apoyo de liberales como el de Horacio José Serpa. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Este lunes, el candidato presidencial por la Coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, se reunió con integrantes del Nuevo Liberalismo para definir funciones a quienes no las tengan. Por ejemplo, Carlos Fernando Galán junto a excandidatos a la Cámara por Bogotá de ese partido liderarán la estrategia de campaña en la capital. “Ellos saben perfectamente dónde tenemos que llegar y cómo conectar con las necesidades de las personas”, dijo Fajardo.

Sandra Borda, excandidata al Senado, apoyará el diseño de la política antidrogas y la reforma política, mientras que Juan Manuel Galán y Mábel Lara ya tenían sus funciones definidas desde hace dos semanas. Con la formalización de las funciones de integrantes del Nuevo Liberalismo, Fajardo insistió que la coalición trabaja con ideas liberales y que todos los liberales están bienvenidos a la campaña. Muestra de ello, manifestó, está Juan Manuel Galán con él.

>Lea más sobre las elecciones de 2022 y otras noticias del mundo político

“Hablando en términos personales, no tengo ningún problema con las ideas liberales. Se armó una figura de confrontación con César Gaviria (director del Partido Liberal) que significa que personas como Juan Manuel Galán estén aquí, porque se salió del partido. No confundamos el partido, que es una estructura que no ha estado a la altura del país, con personas liberales que quieren aportar”, apuntó Fajardo.

De nuevo a la pregunta de si se reuniría con César Gaviria, presidente del Partido Liberal, respondió que no se pueden confundir a los liberales con el director de la colectividad. “Hay muchas personas de ideas liberales, de espíritu liberal que están con nosotros. Descansemos un día de hablar de César Gaviria. El pueblo liberal lo convocamos, lo respetamos y muchas ideas que tenemos son ideas liberales para Colombia”, señaló el candidato.

En ese sentido, insistió que está abierto a hablar con los liberales. “Yo llevo 22 años y medio precisamente con las puertas abiertas, trabajando con sectores muy amplios de la sociedad, alrededor de las ideas, los principios y la forma de hacer la política”, insistió.

Adicional al tema de los liberales y el Nuevo Liberalismo, Fajardo también habló sobre los acercamientos entre Ingrid Betancourt y el Centro Democrático. “No tiene ningún sentido, en términos políticos para nosotros, ese tipo de reuniones. Nosotros no la hacemos. Ella puede reunirse con quien quiera y todo el mundo habla de ella”, dijo a RCN Radio.

Le puede interesar: Los bandazos de Ingrid Betancourt.

Para él, hablar con el uribismo para buscar una alianza es buscar “la continuidad de un modelo de desarrollo que se agotó y que no tiene las propuestas que necesita el país”, agregó a la emisora. Por último, sobre el tema de Betancourt, Fajardo opinó que su salida de la coalición y sus acercamientos con el Centro Democrático le ha producido mucho daño a Humberto de la Calle, único senador electo con el aval del partido Verde Oxígeno, por el cual Betancourt aspira a la Presidencia, pues no puede hacer campaña en favor de él y, además, es opositor a las ideas de Álvaro Uribe.

Además de la reunión con el Nuevo Liberalismo, Fajardo también se encontró con Alejandro Gaviria y con su equipo. “Honrando la palabra empeñada y nuestro compromiso de respaldar al candidato ganador, teniendo en cuenta que esta ha sido la posición explícita de Alejandro Gaviria, apoyamos y adherimos a la candidatura presidencial de Sergio Fajardo y a su fórmula vicepresidencial, Luis Gilberto Murillo (…) Son la opción para transformar a Colombia y emprender los cambios que el país reclama”, se lee en la carta de apoyo que firmaron las personas que apoyaron al exministro en la consulta presidencial.

Entre los acuerdos programáticos, hay un plan anticorrupción que se llamará “To se ve” y otras apuestas como la implementación del Acuerdo de Paz, programas de seguridad alimentaria y para contrarrestar la deforestación.