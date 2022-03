El camino de Cha Dorina Hernández a ser la primera palenquera en el Congreso

Cha Dorina Hernández Palomino es la primera palenquera en llegar al Congreso. Foto: Cortesía

La lista a la Cámara de Bolívar fue una de las más problemáticas para el Pacto Histórico. Apenas se confirmó su composición, el 13 de diciembre, hubo gran controversia debido a que incluía a Sandra Villadiego, esposa del parapolítico Miguel Rangel. Esta era la prueba de que supuestamente la coalición de izquierdas estaba cayendo en las mismas prácticas clientelistas de los partidos tradicionales.

Ante la controversia, las cabezas del Pacto, especialmente Gustavo Bolívar, pidieron desconocer dicha lista. No obstante, nunca establecieron a Villadiego como la razón de este pedido, sino que el argumento era que habrían desconocido la orden de que fuera cerrada y no cumplía con los requisitos de paridad exigidos por ley. Precisamente este último punto fue el que argumentó el movimiento de Gustavo Petro ante el CNE para que le permitieran revocar la lista.

La respuesta llegó el 8 de febrero. El listado sí había incumplido los requisitos legales, por lo que debía ser radicada nuevamente. Esta ventana fue aprovechada por la coalición alternativa para sacar de sus toldas a la controvertida Villadiego. El 13 de febrero se confirmó que en reemplazo iría la palenquera Dorina Hernández.

No obstante, su designación llegó a ser problemática. Hasta último momento se llegó a decir que el Pacto Histórico no había cumplido con los tiempos exigidos por el CNE para inscribir el nuevo listado. Incluso, en la misma coalición se extendió la versión de que no tendrían listas en Bolívar debido a que la inscripción no fue a tiempo. Sin embargo, el 18 de febrero, el tribunal electoral confirmó que sí había listado, pues alcanzaron a hacerlo en el margen de tiempo establecido.

La campaña a favor de Dorina Hernández y el resto de la lista no fue de más de un mes. No obstante, sirvió la estrategia de endosar el voto por el Pacto Histórico a un voto por Gustavo Petro. También tuvo que ver en gran parte el reconocimiento que ha tenido la líder palanquera en Bolívar. Son más de 40 años de trabajo en el departamento.

Hernández confirmó esta trayectoria en una entrevista con medios de la región. Esta afirmó que llevaba más cuatro décadas haciendo “trabajo social, etnoeducativo, comunitario, de reivindicación de nuestras culturas populares, nuestro folklore y de salvaguardia patrimonial”, comentó la ahora representante en diálogo con el diario cartagenero El Universal.

Además de este importante trabajo, la líder palenquera ha sido reconocida por ser una de las personas que impulsó que San Basilio de Palenque fuera declarado por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, esto debido a su tradición cultural, en la que se incluye lenguas y procesos históricos, como ser uno de los primeros pueblos del continente que se declaró independiente de España.

Junto con otros palenqueros, el trabajo de Hernández estuvo centrado en rescatar esa tradición idiomática, musical y cultural del pueblo que sirvió como refugio a los africanos y sus descendientes que huían de la esclavitud española. Fue este reconocimiento la que fortaleció su candidatura y permitió que entrara a la Cámara, dejando sin oportunidad a partidos cercanos al establecimiento como el Centro Democrático y Cambio Radical.

Precisamente, Dorina Hernández destacó en diferentes diálogos radiales que es la primera que ocupa una curul por los sectores alternativos, pues normalmente han sido los partidos de siempre, asociados con las grandes maquinarias, los que han ocupado estos cargos de representación. Además, también celebró que es la primera palanquera en llegar al capitolio.

Bajo esta identidad, la ahora representante de Bolívar ha dicho que gran parte de su trabajo legislativo irá enfocado a reivindicar las prácticas culturales de su región, tal como ya lo hizo con la declaratoria de la Unesco. Esto incluye un posicionamiento de San Basilio de Palenque y su lengua, el palenquero.

Asimismo, en dialogo con Noticias Caracol, Cha Dorina Hernández confirmó que su trabajo también pasará por reivindicar las causas feministas, específicamente las mujeres cuidadoras, y las causas campesinas. “El país entendió la conciencia del cambio a través del Pacto, expresó Hernández, que llegó con el apoyo de 85.000 votos. Fue una votación alta que le permitió meterse entre el tradicional bipartidismo liberal y conservador de la región.