El dinero y la campaña presidencial: donantes y gastos de los candidatos

Los seis candidatos que siguen en puja en la campaña presidencial han venido reportando sus gastos en la plataforma de Cuentas Claras. Foto: El Espectador

Colombia está a menos de un día para salir a las urnas a escoger al que será el próximo presidente de Colombia. Aunque no está claro quién será el sucesor de Iván Duque y si será elegido en primera o en segunda vuelta, lo cierto es que en todo este tiempo los candidatos han tenido que estar reportando desde el comienzo las cuentas de sus campañas. La ley les da un período de hasta dos meses después del proceso electoral para que declaren todos los dineros recibidos y gastados. Sin embargo, como ejercicio de transparencia, se ha buscado que esta información sea aportada casi en tiempo real. Aunque no ha ocurrido del todo así, los candidatos sí han aportado las cuentas suficientes para hacer un balance de cómo se han movido en estos dos meses oficiales de justa presidencial.

Aún no se puede decir quién es el candidato que más ha gastado dinero, pues es notorio que aún falta la declaración total de los recursos. Sin embargo, tal como llamó la atención Transparencia por Colombia, es curioso que la campaña que más gastos ha reportado, la de Federico Gutiérrez, apenas lleve poco más de $8.000 millones invertidos. A falta de una semana para el proceso electoral, la cifra es llamativa debido a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) habilitó un tope de poco más de $27.000 millones. Hay varias posibilidades, según la ONG, de que los montos máximos para gastar estén muy por encima de lo que realmente cuesta una campaña en Colombia, que los candidatos no estén siendo juiciosos con los reportes del dinero y estén esperando a los límites de tiempo estipulados por la ley, o que se esté realizando un ahorro de recursos para invertido en la última semana de campaña y que estas cifras aún no se vean evidenciadas en los reportes hechos a la plataforma de Cuentas Claras.

A pesar de esta posibilidad, las cifras ya publicadas son una muestra de que los dos candidatos que lideran las encuestas son los que más dinero han recibido y gastado. Gustavo Petro tiene en sus arcas de campaña poco más de $19.000 millones y hasta ahora ha invertido más de $6.900 millones. En cambio, en la campaña de Federico Gutiérrez las cifras, al menos hasta el momento, están en rojo. Durante estos dos meses de campaña se habrían recibido cerca de $6.878 millones y se ha gastado más $8.000 millones.

Como se ha dicho, esto no implica ninguna irregularidad, pues aún quedan más de dos meses para reportar las cuentas. Sin embargo, sí llama la atención debido a que todo lo gastado debe estar soportado en dineros ingresados. Además, es preciso añadir que es el único candidato que en este momento aparece con más recursos usados que recibidos. Aunque hay que decir que en las cuentas de Petro también aparecen unas obligaciones pendientes de pago de $1.800 millones, que lo igualaría con Gutiérrez en gastos, pero el del Pacto Histórico tiene un colchón de recursos que hace que sus cuentas aún estén con un superávit.

En el caso de los otros dos punteros, las cifras de gastos son un tanto menores. Por los lados de Sergio Fajardo, cuarto en las últimas encuestas, el dinero invertido no supera los $5.500 millones y el dinero ingresado es de más de $8.700 millones. Por otro lado, haciendo gala de su discurso de austeridad, se observa que la campaña de Rodolfo Hernández ha gastado poco más de $2.700 millones y solo ha recibido más de $4.100 millones. De los tres punteros, es el que menos recursos ha usado, casi dos tercios menos. Los otros dos candidatos en contienda, John Milton Rodríguez y Enrique Gómez, no superan los $1.000 millones gastados. En el caso de Gómez, este ha sido el que menos dinero ha recibido y gastado de todos los candidatos. Y es precisamente el que más ha cuestionado el manejo de los anticipos para los partidos recién resucitados.

¿De dónde ha salido el dinero?

La mayoría de los recursos de las campañas vienen de préstamos del sector financiero, excepto en las campañas de Rodolfo Hernández, John Milton Rodríguez y Enrique Gómez. En el caso de los dos coleros, Rodríguez y Gómez, no han podido acceder a estos recursos y esto los ha puesto en una clara desventaja frente a las candidaturas grandes, debido a que su financiación ha sido principalmente por donaciones y estas tienen un tope aún más fuerte por ley. En el caso de Hernández, este se ha convertido en su propio prestamista. Según los registros de Cuentas Claras, este pidió un préstamo por $4.000 millones.

En cuanto al de más recursos, Gustavo Petro, la mayoría del dinero de su campaña ha venido por préstamos del sector financiero. El GNB Sudameris (familia Gilinski) y el Banco de Bogotá (Luis Carlos Sarmiento Angulo) le han financiado $12.000 millones. También ha buscado dinero en las cooperativas Coofinep y Confiar con $6.700 millones. La campaña del Pacto Histórico es la única que ha recibido dinero de partidos políticos. El Polo Democrático emitió un préstamo de $500 millones a su favor. Los demás partidos, a pesar de apoyar candidatos en la contienda, no reportan donaciones, préstamos ni similares. Entre créditos de particulares también figura un préstamo de $200.000 por parte de Stephanie Bornacelli, gerente de tesorería de la compañía de Seguros Previsora.

Las campañas de Sergio Fajardo y Federico Gutiérrez solo han solicitado préstamos a Bancolombia, cuya sede principal está en Antioquia y hace parte del Grupo Empresarial Antioqueño. En el caso del aspirante de centro el crédito fue por $2.000 millones, y el candidato del Equipo por Colombia, $5.000 millones. Por otro lado, llama la atención que Fajardo es el único que reporta ingresos por rendimiento de inversiones con un crédito por pignoración de la reposición de los votos, por $5.458 millones. Este es el único que ha intentado pignorar los recursos. Un elemento muy llamativo, como lo señala Transparencia por Colombia en su último informe, es que la financiación estatal es casi nula en estas elecciones. Se supone que esta debería ser la fuente principal, pero ninguno de los aspirantes recibió anticipos por parte del Estado, sea porque no los solicitaron o les fueron negados, como ocurrió con Salvación Nacional.

El resto de dinero llegó a las campañas debido a donaciones. El de menos donaciones es Gustavo Petro, que no reportó recursos propios o de su familia en campaña y tan solo figura con un aporte de $2 millones de Camilo Ramón Mejía, un abogado que hasta hace poco estuvo en una entidad realizando su judicatura. En la campaña de Rodolfo Hernández se reportan donaciones propias o de familiares por $137 millones, de los cuales, en su mayoría vienen de su propio bolsillo. También aparece como donante, por $10 millones, su esposa, Socorro Oliveros. Sergio Fajardo reporta donaciones de hermanos y su hija por un total de $330 millones. También incluyó aportes por más de $970 millones de doce personas. Allí figuran, entre los donantes más importantes, empresarios del Valle del Cauca, como Carlos Arcesio Paz, que donó $570 millones, y Ernesto de Lima de Franc y Ernesto de Lima Boher, padre e hijo donaron casi $200 millones. Es curioso que subordinados de Fajardo, como su asesora Christine Johanna Peters, también figuren entre los aportantes.

En el caso de Federico Gutiérrez se reporta la mayor cantidad de donantes de todos los aspirantes: 118. De estos, llama la atención que buena parte son empresarios antioqueños. Entre los aportantes más llamativos figuran Raúl Botero Botero, con poco más de $49,5 millones donados. Asimismo, cuatro hermanos de la familia Mejía Echevarría aportaron cada uno $49 millones. Más allá de ser de una misma familia, es de reseñar que también figuran en el listado de los que donaron para las campañas de Iván Duque hace cuatro años. En cuanto a Enrique Gómez, entre los donantes aparece su fórmula vicepresidencial, Carlos Cuartas, algunos empresarios del sector inmobiliario y el que fue el cabeza de lista de Salvación Nacional para Senado, José Miguel Santamaría. Al revisar el listado de los principales aportantes de John Milton Rodríguez, se puede ver que algunos de ellos, sobre todo los que aportaron más dinero, son empleados de la iglesia que pastoreó en Cali, Misión Paz. Incluso entre los aportantes figura el pastor de jóvenes de dicha comunidad religiosa.

Los ingresos de los candidatos:

Gómez

¿En qué se gasta el dinero?

La mayoría de los recursos de cada campaña se destinan a gastos por publicidad y publicaciones. Solo Enrique Gómez y John Milton Rodríguez han tenido una mayor inversión en administración que en darse a conocer (puede ser esta una de las razones de su poca figuración en las encuestas). Debido a que cada campaña presenta el informe de gastos de distinta manera, no hay forma de separar los gastos de publicidad, dependiendo de si son televisivos, radiales o por internet. No obstante, hasta ahora, el que más ha gastado en publicidad es Petro, con más de $6.000 millones. Lo sigue Gutiérrez, con más de $5.800 millones. La inversión en publicidad entre Hernández y Fajardo es bastante similar, rondando los $2.300 millones.

En cuanto a gastos de administración, Fajardo es el candidato que más ha gastado, con más de $1.000 millones. El candidato que más se le acerca es John Milton Rodríguez, con poco más de $500 millones destinados a este apartado, mientras que Petro no llega a más de $200 millones. A pesar de que estas campañas han recuperado los eventos en plaza pública, este es uno de los rubros en el que menos se ha invertido. Hay casos como el de Rodolfo Hernández y John Milton Rodríguez que no tienen reportados gastos en este punto. A su vez, Federico Gutiérrez es el que más ha invertido en este aspecto, con un total de $312 millones. Otros, como Fajardo, no llegan siquiera a los $100 millones y Enrique Gómez apenas reporta poco más de $3 millones. El caso de Gustavo Petro llama la atención, ya que se la ha pasado en plaza pública en buena parte de su campaña y apenas presenta gastos por eventos públicos de $100 millones.