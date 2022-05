El escándalo del petrismo por la supuesta adhesión de parapolíticos a su campaña

La polémica se dio porque el senador Roy Barreras y Alfonso Prada, lideraron un evento con el que buscaban sumar apoyo político a la candidatura de Gustavo Petro. Dentro de los asistentes estaban algunos condenados por parapolítica, pero los líderes de la campaña petrista niegan haber recibido apoyo de ellos. Foto: Carlos Ortega

A pocas horas de las elecciones presidenciales 2022, un nuevo escándalo rodea la campaña del candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, por una supuesta adhesión a su aspiración política. La presunta llegada del excongresista y parapolítico William Montes puso el reflector en la campaña, pero, a pesar de esto, Roy Barreras, uno de los principales líderes del equipo de Petro, salió a tratar de desmentir los señalamientos. Dentro de los supuestos apoyos, también estarían algunas fichas de Enilce La Gata López, condenada por nexos con el paramilitarismo.

Daniel. Esa información es falsa. TAL ADHESION NO EXISTIO,ninguna de esas personas asistió a una de las 21 reuniones que hicimos en una jornada maratónica de 3 dias en 12 ciudades.Bien por quienes rectifican y se resocializan pero esos mencionados NO están ni estarán en el Pacto https://t.co/KprV3V2054 — Roy Barreras (@RoyBarreras) May 27, 2022

Los polémicos eventos

Según expuso en un texto La Silla Vacía, durante un evento público en Cartagena, el senador Barreras y Alfonso Prada, jefe de debate de Petro, iban a anunciar una importante adhesión de integrantes del partido Conservador a la aspiración del Pacto Histórico. El portal sostuvo que antes de llegar a ese evento, los dos impulsadores de la campaña se vieron con William Montes, quien se sumaría a ellos para que su candidato llegara a la Presidencia de la República. De la misma manera, el medio manifestó que el encuentro púbico, realizado horas después de la supuesta reunión privada, no contó con la presencia de Montes, pero si con la del excongresista y parapolítico Miguel Rangel y la de Hugo Rada, una de las antiguas fichas de Enilce La Gata López en el Atlántico.

Montes, quien aseguran en el texto dirige un grupo dentro del conservatismo, movería sus fichas (dos congresistas, dos diputados y tres concejales), para que retiraran su apoyo a la campaña de Federico Gutiérrez y se sumaran a Petro. Ya dentro de la reunión, asegura el escrito, antes de que aparecieran Barreras y Prada, la vocería la tomó Miguel Ángel Rangel, quien habría manifestado que “un frente amplio” de los conservadores apoyaba a Petro. Asimismo, el condenado por parapolpitica sostuvo que “el pueblo decidió cambiar, y el pueblo somos nosotros. Hoy anunciamos la adhesión de un frente amplio con participación de liberales, ciudadanos, todos los partidos. Llegó la gente que sabe ponernos votos en Cartagena y en Bolívar”.

Cuando llegaron Barreras y Prada al evento público, se ve un video en el que el senador se saluda de abrazo con Hugo Rada, ficha de La Gata en el pasado. De acuerdo con el portal, el evento no duró más de 15 minutos y los líderes de la campaña del Pacto Histórico nunca dieron los nombres específicos de quienes son las nuevas adhesiones a Petro.

La respuesta de Roy Barreras al señalamiento

La lluvia de críticas no se hizo esperar y la respuesta de Barreras al polémico señalamiento tampoco. En su cuenta de Twitter, el senador sostuvo que ninguna de las personas mencionadas por el portal “asistió a una de las 21 reuniones que hicimos en una jornada maratónica de 3 días en 12 ciudades”. De igual manera, el político manifestó que el texto en donde lo señalan no es veraz y envía un mensaje equívoco.

Respeto como siempre la libertad de información pero este titular es de mala fe porque fabrica una FakeNews publicando una FOTO donde NO están los que menciona pero como la gente -incluyéndonos- no los ha visto en la vida,da la impresión de que estuvieron en reunión con nosotros pic.twitter.com/AlrvqyfMAo — Roy Barreras (@RoyBarreras) May 27, 2022

Adicionalmente, el senador respondió a este diario que “a esa reunión que fue pública, con rueda de prensa incluida, por su puesto no apareció ninguno de esos protagonistas, ni el señor Montes ni el señor Rangel. Llegaron unos señores que jamás habíamos visto en la vida y que los conocimos ese día, de quienes por su puesto ni Alfonso ni yo conocemos antecedentes algunos”. De igual manera, Barreras sostuvo que “después de que nos fuimos o antes de llegar, habían echado unos discursos unos personajes que trabajaron, o trabajan en el presente, para esa clase política (conservadores). Ni idea, incontrolable”.

A pesar de negar estos señalamientos, Barreras dijo que “todos aquellos que hayan pagado su deuda con la sociedad, que estén dispuestos a resocializarse, que quieran reintegrarse a la sociedad, a no repetir el nefasto y perverso matrimonio entre la mafia criminal y la política que destruye la sociedad, y que estén dispuestos a comprometerse, a construir un país donde las mafias no gobiernen, como pasó en este Gobierno con el Ñeñe y con Matamba, pues que voten por el cambio”. Por su parte, y hasta el omento, Alfonso Prada no se ha pronunciado sobre los señalamientos.

