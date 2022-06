EE le explica, a cuatro días de las elecciones, cómo va cerrando la campaña

Una ciudadana colombiana residente en Venezuela acude a votar durante el inicio de los comicios de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en el Puente Internacional Simón Bolívar, en la fronteriza La Parada (Colombia). EFE/ Mario Caicedo Foto: Mario Caicedo

Es miércoles, día de El pectador le explica. A cuatro días de la segunda vuelta, esta se podría catalogar como la campaña de las ofensas y no de las ideas. De los cuestionamientos y no de las propuestas. De las acusaciones y de los ataques. La campaña sin debates en la recta final, sin la posibilidad de escuchar a los dos candidatos en un mismo escenario defendiendo sus tesis en frente de los colombianos. Así llegamos a estos últimos días, la previa al día en que los colombianos iremos a las urnas y dejaremos saber nuestra decisión en un tarjetón, aunque en el exterior ya están abiertas las urnas. Los que van por Gustavo Petro, los que van por Rodolfo Hernández y los que no se sienten representados por ellos y lo dejarán saber con su voto en blanco. Todos son respetables. Y todos cuentan. Así que, como muchos de ustedes nos lo siguieron pidiendo y como debe ser coherente en medio de la coyuntura que vive el país porque será definitiva para los próximos cuatro años, dejaremos aquí en este boletín todos los contenidos que hemos publicado sobre las elecciones desde el miércoles, cuando les enviamos el pasado El Espectador le explica con todos los detalles de la campaña incluyendo, claro está, las propuestas de los candidatos . Aquí, en los contenidos que dejaremos a continuación, también aparecen análisis sobre lo que nos ha tocado ver en estos días convulsos de competencia política que va en línea con el viejo adagio de “el fin justifica los medios”. Hay mucho en juego, claro que sí, por eso recomendamos entrar a todos los links que dejaremos a lo largo del texto para entender cada detalle. Comencemos.