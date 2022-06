EE le explica cómo se han movido Petro y Hernández en busca de la Presidencia

Gustavo Petro y Rodolfo Hernández se enfrentarán en una segunda vuelta presidencial en junio. Foto: Agencias EFE y AFP

Hace ya unos cuantos años estaba en un congreso empresarial en Cartagena. Allí, por invitación de un medio colega de esta casa editorial, tenía la oportunidad de lanzar varias preguntas a los panelistas, entre ellos, algunos ministros de Gobierno. Al frente, unos 500 empresarios nacionales y extranjeros escuchaban con atención, además de muchos representantes de tanques de pensamiento, analistas y políticos. Venía de entrevistar, días antes, tanto a generadores de empleo como a hacedores de políticas públicas para Colombia. La discusión, en el fondo, estaba centrada aquel día en lo que llaman los economistas una enfermedad holandesa y en los capitales golondrina (que son las consecuencias que se generan en una economía cuando entran muchas divisas al país). A mi turno, les pregunté por qué no existía una política industrial en Colombia que no solo incentivara más la producción nacional sino que esta se valiera de la estrategia internacional con miras a exportar, a lo que los funcionarios de gobierno, de primer nivel, contestaron con un elocuente: “sí existe”. Les contra pregunté porque no conocía, después de buscar con insistencia, dicho documento, y ellos se aprestaron a contestar con una presentación de power point, donde más allá de citar unas buenas ideas, no existía un plan de ejecución, un cómo hacerlas realidad, un renglón dedicado a los números donde todos supiéramos cómo se iba a financiar, una medición de riesgos, de las consecuencias tanto negativas como positivas, de acuerdo con el sector productivo al que cada persona perteneciera. Eran, a decir verdad, muy buenas ideas, pero difícilmente realizables. Se acabó ese gobierno y, como se esperaba, no pasó de ser un buen documento que se quedó en eso.

Así que este preámbulo es para recordar que si algo saben hacer muy bien los políticos, es este tipo de documentos y en todos los sectores, tocando a todos los actores de la sociedad, pero no son muchos los que logran convertirlos en realidad, ahí es donde quedamos en puntos suspensivos. Entonces, a once días de la segunda vuelta presidencial, tal y como ustedes nos pidieron a vuelta de correo, seguimos en este boletín contando las propuestas que vienen haciendo los dos candidatos que están buscando su atención para llegar a la casa de Nariño. La clave está, para ser sinceros, en cómo harán realidad todo lo que están prometiendo. No solo hemos hecho el registro de las noticias, sino que también invitamos a analistas especializados para que cada uno de ustedes, como debe ser, tenga a disposición buenos elementos a la hora de votar. De hacer valer su derecho democrático. Dejaremos, como cada entrega de este newsletter de El Espectador le explica, una serie de contenidos y de links, para que puedan entrar en ellos y así profundizar en cada una de las aristas. Comencemos: