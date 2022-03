El factor Rusia-”izquierda” en las elecciones de Colombia

En este debate sobre injerencia rusa en Colombia, ante la llegada de la Petro al país, analistas recalcan que el país soviético no es de izquierda. Foto: CLEMENS BILAN

En los últimos días, los aspirantes a la Presidencia, Óscar Iván Zuluaga (Centro Democrático) y David Barguil (Partido Conservador), sin medir sus comentarios o dar pruebas, han sostenido que, en caso de que Gustavo Petro sea el próximo jefe de Estado, Rusia intervendría en Colombia.

“Petro está aliado a Rusia, que provee armas y espionaje a las dictaduras de América Latina, por eso ni una palabra suya para condenar la invasión a Ucrania”, aseguró Zuluaga. Por su lado, Barguil manifestó que “Rusia apoya al régimen venezolano y salió Maduro a apoyar la invasión a Ucrania. Vimos el silencio de Petro y eso nos debe decir algo. Allí hay un eje del mal”.

Petro está aliado a Rusia, que provee armas y espionaje a las dictaduras de America Latina, por eso ni una palabra suya para condenar la invasión a Ucrania.@PetroGustavo tiene doble rasero para todo, vive de la hipocresía de su ideología de izquierda radical. pic.twitter.com/0qOWFcWOK7 — Óscar Iván Zuluaga (@OIZuluaga) February 27, 2022

Rusia apoya al régimen venezolano y salió Maduro a apoyar la invasión a Ucrania. Vimos el silencio de Petro y eso nos debe decir algo. Allí hay un eje del mal. pic.twitter.com/8FIPefkHu4 — David Barguil (@davidbarguil) February 28, 2022

Pero no solo fueron ellos los que hicieron esas aseveraciones. El senador del Centro Democrático, Carlos Felipe Mejía, compartió una foto de Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, Nicolás Maduro, de Venezuela, y Miguel Díaz-Canel, de Cuba, señalándolos de amigos de Vladimir Putin y socios de Petro para la Presidencia.

Para otros matices, la senadora de Cambio Radical, Emma Claudia Castellanos, criticó a Petro por invitar al electorado a preocuparse, en principio, por los problemas del país. “¡Qué Ucrania ni qué ocho cuartos!”, fue la expresión con la que el senador de la Colombia Humana se refirió al tema. “Muy desacertada la frase del candidato. ¿Qué puede uno pensar: que le importa poco la crisis humanitaria que desató Putin, que niega el efecto colateral que tendrá en Colombia? Y qué del discurso de la no interferencia imperialista. ¿Para Rusia no aplica?”.

⚠️Ojo! Estos narco dictadores comunistas apoyan al régimen autocrático y totalitario de #Rusia que ha desafiado al mundo con la invasión a #Ucrania. Los tres con #Putin quieren a su amigo y socio #Petro en la presidencia.Votemos bien,conservemos esta Patria libre y democrática 🇨🇴 pic.twitter.com/48rtNlTOKC — Carlos Felipe Mejía (@CARLOSFMEJIA) February 28, 2022

Muy desacertada la frase del candidato Petro, qué puede uno pensar: que le importa poco la crisis humanitaria que desató Putin, que niega el efecto colateral que tendrá en Colombia.



Y qué del discurso de la no interferencia imperialista ¿para Rusia no aplica? pic.twitter.com/TtFkyoY3m2 — Emma Claudia Castellanos (@EmmaClaudiaC) February 26, 2022

Aunque Petro sí dijo “¡Qué Ucrania, ni qué ocho cuartos!”, él también ha manifestado la necesidad de que haya un diálogo para la solución del actual conflicto entre Rusia y Ucrania. Es más, el senador le respondió a Óscar Iván Zuluaga: “Aliado de Rusia es el que preside el gremio que está exportando ganado en pie a ese país, a su amigo, y no el que lucha por separar la economía del petróleo, para detener la crisis climática, cuando Rusia es el mayor productor de petróleo”.

Oscar Ivan, @OIZuluaga: aliado de Rusia es el que preside el gremio que esta exportando ganado en pie a ese país, su amigo, y no el que lucha por separar la economía del petroleo, para detener la crisis climática, cuando es Rusia el mayor productor de petroleo. — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 28, 2022

A quien se refiere es a José Féliz Lafaurie, director de Fedegán y esposo de la senadora María Fernanda Cabal, también del uribismo. El periodista y activista por el Pacto Histórico, AquinoTicias, señaló que lo que está haciendo el uribismo y la derecha es una estrategia electoral.

“El uribismo es tan hueco que se pega de cualquier cosa que genere miedo para engañar a sus seguidores y tratarlos como idiotas, como aprovecharse de la guerra entre Rusia y Ucrania para decir que un voto por Petro es apoyar a Putin”, escribió el activista en su cuenta de Twitter.

El uribismo es tan hueco q se pega de cualquier cosa q genere miedo para engañar a sus seguidores y tratarlos como idiotas, como aprovecharse de la guerra entre Rusia y Ucrania para decir q un voto por Petro es apoyar a Putin.



El mayor atraso educativo en 🇨🇴 se llama uribismo. — AquinoTicias (@AquinoTicias1) February 28, 2022

Y no es en vano la mención o la relación que se trata tejer entre Petro y Rusia. En 2018, uno de los elementos de la campaña contra el senador fue vender su candidatura como la que llevaría a Colombia al convertirse en Venezuela, asociándolo a un proyecto socialista y achacándolo un acercamiento con Nicolás Maduro. ¿Están usando las elecciones para crear en Rusia el mismo fantasma del comunismo y socialismo que han usado con Venezuela?

Más allá de las opiniones de uno y otro lado, el profesor de la Universidad del Rosario, Mauricio Jaramillo Jassir, recuerda que el discurso contra la izquierda aliada de los gobiernos socialistas del mundo ha sido una estrategia en ambiente electoral en Latino América, no solo en Colombia.

“Esta es una retórica efectiva que se ha usado en América Latina y es hablar un poco de una conspiración internacional en la que están Venezuela, Rusia y el fantasma comunista. En algunos países ha funcionado en otros no. Por ejemplo, se intentó con Gabriel Boric en Chile, Xiomara Castro en Hondura y Alberto Fernández en Argentina”, dice Jaramillo Jassir.

En Colombia tuvo sus efectos en Petro, pero, a juicio del analista, esta estrategia ha perdido un poco de impulso. “Tengo la impresión de que esto es cada vez menos efectivo, porque, en la medida en que van ascendiendo gobiernos de izquierda y se han distanciado de Venezuela, ese discurso no ha calado. El ejemplo de Boric es muy claro, que ha condenado a Venezuela en términos muy duros y se distancio de la posición de Rusia en esta guerra”, agregó.

Además para él es forzado sostener dicha teoría, pues una cosa es Venezuela, que se encuentra en la región, y otra es Rusia, que está ubicada en otro continente. Y en cuanto a si existe posibilidad de una supuesta intervención del Kremlin en Colombia aseveró: “Nosotros no estamos en el círculo inmediato de intereses de Rusia. Lo está Asia y Europa centrales, es decir, Ucrania, Georgia, Moldavia, Kazajistán, Armenia, Azerbaiyán. Que rusia se ponga a invadir a Colombia tendría un costo altísimo, más aún con lo que se está viviendo. No hay ninguna razón para pensar que, siendo aliados o amigos de EE.UU., Putin nos va a considerar su enemigo. En ese sentido han sido claros, no tienen relación de enemistad con América Latina y no la van a empezar ahora”.

En cambio, el profesor invitó a interpelar posturas en la región como la de Jair Bolsonaro, que fue electo presidente de Brasil con un proyecto ideológico de derecha. “Ayer Bolsonaro salió a respaldar a Putin y a decir que era una exageración las críticas contra Rusia. Una semana antes de la operación rusa contra Ucrania, Bolsonaro estuvo en Rusia, entrevistándose con Putin”, recordó.

Bajo su interpretación, Jaramillo Jassir considera que el mensaje de Petro con su “¡Qué Ucrania ni que ocho cuartos!” llama a no incluir en el debate electoral la situación Ucrania-Rusia. “Puede que a uno le guste o no lo que dijo Petro, pero no creo que lo que haya querido decir es que una situación humanitaria tan trágica no sea un tema de relevancia o que las relaciones internacionales sean imprescindibles. La izquierda en Colombia ha condenado esta guerra, tanto la agresión rusa como la reacción de EE. UU. y la OTAN”.