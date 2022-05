El impacto de la adhesión de Ingrid Betancourt a Rodolfo Hernández

Ingrid y Rodolfo Foto: Cortesía

Finalmente, Ingrid Betancourt, quien aspiraba a la Presidencia de la República por su propio partido, Verde Oxígeno, renunció a su candidatura. Ya lo había insinuado en más de una ocasión, hablando de la necesidad de unir a las fuerzas de centro. Y declinó para adherir a la campaña de Rodolfo Hernández, del movimiento Liga de Gobernantes Anticorrupción, quien en la más reciente encuesta Invamer hecha para El Espectador, Noticias Caracol y Blu Radio, mostró un asombroso repunte y entró a pelearle a Federico Gutiérrez, del Equipo por Colombia, la oportunidad de pasar a la segunda vuelta y enfrentar en ella a Gustavo Petro, del Pacto Histórico, quien puntea.

Lea también: El repunte de Rodolfo Hernández: se aprieta la lucha, según encuesta Invamer

Aunque esta movida a solo ocho días de la cita en las urnas para la primera vuelta de la elección presidencial no significa una significativa suma de votos a favor del exalcalde de Bucaramanga, sí representa un golpe de opinión. “Tomé la decisión de apoyar al único candidato que hoy puede derrotar el sistema, el único candidato de centro, el único candidato que puede llegar a segunda vuelta y derrotar a Petro o a Fico”, manifestó Betancourt dede Barranquilla, donde se encontraba de campaña, coincidiendo allá con Hernández. Fuentes de las dos aspiraciones confirmaron que desde hace varios días se estaba en estos diálogos y que lo de ayer solo fue un último paso.

La verdad es que las encuestas nunca mostraron a Betancourt con grandes posibilidades de llegar a la Casa de Nariño. Ahora, la suma del respaldo de Verde Oxígeno al ingeniero Hernández podría implicar puntos a favor en su imagen en el exterior y frente a las víctimas del conflicto armado, teniendo en cuenta el antecedente de su secuestro por parte de las hoy desmovilizadas Farc. A pesar de esto, Betancourt aún carga con la cruz de señalamientos que la presentan como una de las principales responsables de los quiebres, tensiones y divisiones en el interior de la Coalición Centro Esperanza, de donde salió por discrepancias con Alejandro Gaviria y al no haber encontrado eco en sus compañeros. Su salida de la carrera presidencial resta además participación política a las mujeres de cara al principal cargo político del país.

Podría interesarle: Rodolfo Hernández sería el rival más difícil para Gustavo Petro en segunda vuelta

En la encuesta Invamer, Ingrid Betancourt no llegaba siquiera a superar el 1 % en la intención de voto, después de haber estado en el 6,2 % en febrero pasado. Otro dato a tener en cuenta es que su imagen aparecerá de todos modos en el tarjetón del domingo 29 de mayo, cuya marcación no se tendrá en cuenta en la suma total. En el documento dado a conocer de la alianza entre Verde Oxígeno y la Liga de Gobernantes Anticorrupción se habla de “garantizar una opción presidencial ganadora contra la corrupción y pasar a segunda vuelta”. En este sentido, recalca que son más las cosas que los une que las que los separa, en torno a “una misma filosofía respecto al manejo ético de lo público y en la lucha sin cuartel contra la politiquería y la corrupción que de ella se deriva”.

De paso, Hernández y Betancourt les hacen un llamado a las demás fuerzas políticas en el país, en especial a Sergio Fajardo, candidato de Centro Esperanza, a unirse para convertirse en una opción viable, obviamente en torno al primero. “Ambos candidatos se proponen avanzar unidos hacia una Colombia que dé respuestas efectivas a las necesidades tanto como a los sueños de sus habitantes”, dicen, y prometen trabajar para enfrentar el cambio climático y sumar sus programas para derrotar a la pobreza y la inseguridad.

Le recomendamos: La última encuesta a una semana de elecciones y los panoramas similares a 2018

Para expertos en política como Nadia Pérez, investigadora del Instituto de Estudios Políticos de la UNAB, los votos no son el aporte de Betancourt a la campaña del candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, “pero ese discurso antimaquinarias va en la línea con un discurso anticorrupción de Hernández”. Igualmente, Pérez sostiene que ahora hay “que ver cuál será el rol de esa adhesión. Hay que ver si tendrá una agenda propia en temas de mujer, pero es complejo porque ni siquiera Ingrid tenía una agenda de género fuerte”. Para la investigadora, esta fusión podría ser de provecho para que se cree “una conexión con las élites del país y el ‘bogotanismo’, pues aunque Rodolfo está subiendo, las grandes plazas (Bogotá, Antioquia y el Caribe) ya tienen dueños”.

Por su parte, Yann Basset, profesor del Grupo de Estudios Políticos de la Universidad del Rosario, considera que esta alianza no cambia en algo lo que viene haciendo Hernández en campaña. Para este, “a estas alturas no pesa mucho en la contienda, pero refuerza el efecto de las encuestas de esta semana. Es tomar acta de esos resultados. En realidad, el discurso de ambos es muy parecido, enfocado exclusivamente a la corrupción y a criticar la clase política”, señaló. “En realidad, creo que era algo que no se necesitaba, porque Hernández tiene una imagen fuerte en solitario”, concluyó Basset.

>Lea más sobre las elecciones de 2022 y otras noticias del mundo político