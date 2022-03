“El principal responsable de la disminución legislativa soy yo”: Uribe en cónclave

"Voy a procurar aplicar un principio de una señora santandereana: mucho hace el que no hace estorbo”, manifestó el expresidente. Aseguró también que "Petro es un incitador de la violencia". Foto: Gustavo Torrijos

En medio de la crisis que enfrenta el Centro Democrático, tras los alarmantes resultados legislativos del pasado domingo –que incluso llevaron a Óscar Iván Zuluaga a declinar su candidatura y adherir a Federico Gutiérrez–, este martes la colectividad en pleno fue convocada a un cónclave para adoptar medidas y definir el camino para lo que resta de la contienda electoral. Del encuentro no solo participó su máxima cabeza, Álvaro Uribe Vélez, sino tanto los congresistas electos como la bancada actual, muchos de los cuales ahora aguardan en el pabellón de los quemados.

Como es usual, fue el propio Uribe quien arrancó las intervenciones y sorprendió al declararse responsable de los resultados, dejando entrever que la causa de lo ocurrido es su situación judicial por presunta manipulación de testigos. “Disminuimos muchas curules. El principal responsable de esa disminución soy yo, por la afectación a mi reputación”, dijo.

En ese sentido, admitió que “no es un día de fiesta, no estamos en bonanza”. Lo anterior, en referencia a que el uribismo pasó de tener 19 curules a 14 en Senado, mientras que en Cámara el descenso fue de 32 escaños, a solo 16. “Cuando las familias están pobres, tienden a ser más unidas. Este es el marco de esta reunión. En lo que a mí refiere, voy a procurar aplicar un principio de una señora santandereana: mucho hace el que no hace estorbo”.

En esa línea, criticó la idea de algunos congresistas a los que, según Uribe, les faltó “sentido de proporciones” al intentar pasar de Cámara a Senado sin mayor gestión: “Algunos trabajaron mucho en esta campaña, otros no tanto. También, muchas veces, nos falta sentido de proporciones, al intentar saltar de una corporación a otra”, manifestó Uribe, quien destacó su papel durante campaña al lado de algunos aspirantes: “Fueron 45 días en la calle para mí gratos, mirando a los compatriotas a los ojos, cara a cara. Tuve que combinar la campaña con mis audiencias judiciales”. Incluso, Uribe declaró que, en las calles durante la campaña, dejó “a Furibe en la casa”.

De acuerdo con el exmandatario, con miras a fortalecer la colectividad y recomponer el camino, el partido debe reincorporar ciertos puntos a su agenda, especialmente el fortalecimiento de la seguridad y la lucha contra el narcotráfico. “Algunos de esos puntos son controvertidos, pero son la esencia de este partido. El Centro Democrático no puede olvidar que nació creando unas controversias saludables para Colombia. No se puede olvidar el camino disruptivo. El partido tiene que pensar no en el reclamo general, sino en las estrategias concretas”.

Uribe también se refirió a las políticas emprendidas por el gobierno de Iván Duque, llamando la atención por puntos en los que, dijo, ha habido “mucha timidez” a la hora de adoptar decisiones. “Con el narcotráfico recibimos una perversa herencia del gobierno Santos, pero a nosotros nos han faltado acciones, lo mismo que frente a la seguridad. Pido repensar el tema”.

Inclusive, sugirió la necesidad de volver a la fumigación aérea para la lucha contra los cultivos de uso ilícito: “He sentido mucha timidez para enfrentar la droga, nos ha acomplejado lo que parecería ser una política general de hacer cosas disruptivas, como la fumigación aérea”. Asimismo, volvió a abrir un debate que parecía superado, pero que les servirá una vez más como caballito de batalla: reformar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

“Los militares nos han pedido una sala especial para juzgarlos de manera imparcial. El partido tiene que reincorporar eso. El tema se silenció, pero hay un sector de las Fuerzas Armadas que sigue desmotivado”, agregó, insistiendo también en la reducción del Congreso y que haya un gobierno menos burocrático.

El expresidente también instó a crear un comité de transición política para analizar lo que viene y que estará conformada por los senadores electos Miguel Uribe Turbay, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Alirio Barrera, así como por el representante Óscar Darío Pérez. “Hay que proceder con franqueza, pero con humildad. La verdad es que no estamos para fiestas, pero como dije al principio el principal responsable soy yo. Hay que procurar construir y no convertirnos en tapones que eviten la construcción. Hay que pensar muy bien, consultar con todos los compañeros”, explicó, pidiendo además consultar a las bases del partido y nombrar jefaturas de debate regionales para precisar los puntos programáticos.

Uribe también se refirió, entre líneas, al triunfo del Pacto Histórico y de Gustavo Petro con miras a la campaña presidencial: “Lo importante es la defensa de la democracia, no nuestra precipitud. Estamos con un problema muy grave que es Petro. Ha hablado de expropiaciones, ahora lo matiza con democratizaciones, como Maduro (…) Petro es un incitador de la violencia. ¡De dónde nos va a salir ahora San Francisco de Asís! Todos lo recordamos en el paro nacional. Cuidado hoy con Petro de San Francisco de Asís”.

“Petro es la negación de las oportunidades. Chávez siempre creyó que con el reparto y las nacionalizaciones no pasaba nada, que para eso estaba el petróleo. Lo que hizo fue dejar pobreza”, indicó.