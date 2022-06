“El sistema electoral de Colombia es totalmente confiable”: Carlos Ariel Sánchez

El exregistrador nacional Carlos Ariel Sánchez.

En entrevista con el programa “La Hora de Acero” en el Canal Telecafé, el exregistrador nacional Carlos Ariel Sánchez sale en defensa del sistema electoral colombiano, en el cual dice tener plena confianza. Sin embargo, habla de algunas dificultades que se deben superar y advierte que puede darse una situación compleja si la diferencia ente Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, a favor de cualquiera de los dos, el próximo 19 de junio, no supera el 5% en las urnas.

A menos de diez días de la segunda vuelta presidencial, ¿cómo ve la contienda electoral? Se ve un poco impredecible en los resultados y las diferencias pueden ser ajustadas…

Yo sí pienso que la diferencia puede ser de por lo menos un 5%. Creo que en estos momentos no sobrepasa esa cifra, a veces a favor de uno y otras veces a favor del otro. Ahora, si la diferencia es de por lo menos un millón de votos, no generaría demasiadas discusiones pero, si por el contrario, es de unos 500 mil votos, la cosa se torna complicada.

Como exregistrador y exmagistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), ¿cómo ve la actuación del registrador Alexander Vega?

La organización electoral como tal es muy sólida. El Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Registraduría cuentan con los antecedentes de una estructura moderna desde 1948, más de 70 años que son una prenda de garantía. Por este lado no hay dudas, la estabilidad y la legalidad con que se han manejado los últimos procesos electorales, que han sido muy complejos, no tienen dudas. Se han manejado muy bien por los dos entes. Los peligros estarían en temas sensibles que se han debatido recientemente, como la exigencia de un software especial para el CNE, que a mi parecer no ha sido aprobado o no ha sido auditado. Puede haber un problema al no facilitar que desde la entidad se pueda hacer la traza de una localidad en Bogotá o de cualquier mesa en todo el territorio nacional de las actas de escrutinio. Es decir, que se refleje la votación de cualquier mesa y que el Consejo pueda verificar los E-14. Ahí es donde las dudas pueden ser imposibles de resolver.

¿Pero los colombianos podemos estar tranquilos con los resultados que emita la registraduría y la labor del señor registrador?

La seguridad esta blindada en la medida en que toda la documentación escrita existe y es posible conocerla físicamente, porque debe durar guardada cuatro años y se puede encontrar toda la información de todas las mesas. El tema es que aunque usted pueda reconstruir un escrutinio físicamente, dada la digitalización que existe de toda la información electoral desde la misma noche de las elecciones, se puede romper la cadena de custodia física.

Siendo así, ¿es confiable nuestro sistema electoral?

Pues pienso que al interior de nuestro sistema hay mucho recurso humano y muy bueno. Es totalmente confiable, pero tenemos problemas de jurados, de compra de votos, de personas que comentes errores. En lo demás creo que somos confiables.

¿Qué piensa de los dos candidatos, Gustavo Petro y Rodolfo Hernández?

Los dos representan un cambio para el país, que lleva 20 años de una polarización creciente, pero es algo que no han resuelto. Estas elecciones lo que han mostrado es esa polarización y lo que estamos viendo es a dos candidatos que están representando formas distintas de pensar. De cualquier manera, tenemos es que reclamar un buen gobierno y que sepan gobernar.

Le insisto en el tema de la confiabilidad: ¿los colombianos podemos tener certeza de que no va a haber trampa en las elecciones?

Si, se puede confiar. Si todos los colombianos nos convencemos de que el proceso electoral, por difícil que sea, es posible reconstruirlo documentalmente, es fácil el control de cualquier posibilidad de fraude. Con dos candidatos en 100 mil mesas el tema es mucho menos engorroso y de mejor control. El asunto es fácilmente verificable en actas, el tema electrónico manejado conjuntamente con el físico dan muchas garantías y con la Ley 1475 quedó claro que todos los resultados físicos deben también tener registro electrónico, y que ambos tienen el mismo valor. Es decir, se puede consultar todo de las dos formas.

¿Usted cree que el CNE, la Registraduría y el mismo sistema electoral colombiano requieren de reformas?

Dígase lo que se diga, nuestra democracia es una democracia madura. Ha superado muchas tormentas: la violencia política de los años 50, el Frente Nacional, las guerrillas, los paramilitares, todos estos temas con impacto en lo electoral, y el CNE y la Registraduría supieron sortearlos. Cuando toco anular mesas y tomar decisiones se hizo. La democracia en Colombia ha soportado las fuerzas físicas de uno u otro lado. Le repito: somos una democracia madura.

¿Ya se decidió por quien va a votar el 19 de junio?

(Risas) ¿Usted que cree?