Elecciones 2022: conozca los compromisos y beneficios de ser jurado de votación

Tenga en cuenta que, de acuerdo con el Código Electoral, no es excusa para no asistir a la designación como jurado de votación que no se reciba la respectiva notificación.

Esta semana la Registraduría anunció que fueron designados los 727.823 jurados de votación para la elecciones legislativas que se llevarán a cabo el próximo 13 de marzo. De acuerdo con el organismo electoral, los ciudadanos fueron seleccionados mediante un nuevo sistema de selección que hizo dos grupos entre los que eligió de manera heterogénea a ciudadanos postulados por los partidos y movimientos políticos y, por otro lado, a universitarios, funcionarios y docentes.

Desde esta semana puede consultar en este enlace si fue seleccionado como jurado de votación, que son pieza clave en la contienda electoral pues son quienes atienden a los votantes el día de las elecciones. Es importante aclarar que los jurados de votación se dividen en tres cargos (presidente, vicepresidente y vocal) y que, debido a su importancia, tienen varios compromisos. Algunos de esos son recibir los documentos de identidad de los votantes, verificarlos y registrarlos en las planillas y entrega los tarjetones.

Hay otros tres jurados suplentes cuya función es vigilar la urna, ayudar a los votantes en caso de que sea necesario y al final entregar el certificado electoral. Los jurados de votación tienen que estar en la mesa de votación a más tardar a las 7:30 a.m. y su jornada culmina a las 4:00 p.m., cuando se dé inicio al escrutinio de mesa. No obstante, si es jurado tenga en cuenta que no puede retirar de la mesa hasta que no finalice el conteo de todos los votos y entreguen todos los formularios debidamente diligenciados y suscritos al delegado de la Registraduría.

Una de las preguntas más frecuentes es si por esta labor se recibe un pago. Sin embargo, no es así. De acuerdo con la Registraduría, el presupuesto que les asigna el Gobierno no incluye recursos para alimentación y transporte de los jurados, y muchos menos para su labor. “Son los jurados de votación quienes deben llegar por sus propios medios a la respectiva mesa de votación a donde fueron asignados, así como proveer su alimentación. Sin embargo algunas alcaldías colaboran con la organización electoral suministrando alimentación a los jurados mientras prestan su servicio”, señaló la Registraduría sobre una de las dudas que más consultan quienes son seleccionados como jurados.

También es importante recordar que ser jurado de votación es algo de “forzosa aceptación”, es decir que quienes no asistan a desempeñar las funciones o las abandonen, sin justa causa, serán sancionados. En el caso de los servidores públicos la sanción será la destitución del cargo que desempeña. Si no lo es, la sanción será una multa de hasta diez salarios mínimos mensuales.

Las únicas justificaciones para ser exonerado de las sanciones son acreditar grave enfermedad o del cónyuge, padre, madre o hijo del jurado, así como la muerte de alguna de estas personas, si ocurrieron el mismo día de la jornada electoral o dentro de los tres días anteriores. También son causales válidas el no ser residente en el lugar donde fue designado, ser menor de 18 años y haberse inscrito y votar en otro municipio.

No obstante, de acuerdo con el Código Electoral (artículo 105), ser jurado de votación tiene como beneficio un día de descanso compensatorio remunerado, que se puede hacer efectivo hasta 45 días después a la fecha de las elecciones. Y aunque todo ciudadano que demuestre haber ejercido su derecho al voto también tendrá media jornada de descanso compensatorio remunerado, es importante saber que los beneficios no se acumulan para el caso de los jurados de votación.