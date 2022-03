Elecciones 2022: llegó la hora de solucionar el “lío” de las vicepresidencias

Según expertos, por el rol limitado de la vicepresidencia, su selección será más un acto simbólico y de comunicación política. / Getty Images Foto: El Espectador

En el interior de las coaliciones que disputarán la Presidencia se viven horas claves de cara a las elecciones del 13 de marzo. Mientras las diferentes candidaturas hacen sus últimos movimientos políticos y recorridos por el país, buscando conquistar apoyos para alzarse con la nominación única, en el horizonte se asoma un nuevo tema de discusión. El modelo de alianzas según el espectro político, que se impuso como tendencia en estas elecciones, dejó de lado la selección de las vicepresidencias y hasta ahora los únicos que tienen definido el tema son Rodolfo Hernández y Enrique Gómez, quienes no pertenecen a ninguna coalición.

El resto esperará hasta el 13 de marzo para tomar una decisión. Ya mencionamos esta semana el enredo en el Pacto Histórico por su promesa de que la segunda votación sea fórmula de quien gane la consulta. El turno ahora es para el Equipo por Colombia (EPC) y la Coalición Centro Esperanza (CCE), que en apariencia sortearon ese lío al no definir previamente la forma de elección de la candidatura vicepresidencial. Revisemos cómo está cada consulta.

Equipo por Colombia: el coqueteo final con el Centro Democrático

La coalición de centro-derecha no ha tenido mayores líos y en términos generales se ha mostrado unida en campaña. El tema de la vicepresidencia se ha hablado, pero, según explicó Federico Gutiérrez, “quien gane tendrá plena autonomía para escoger su fórmula. No hay tratos ni acuerdos de que uno u otro vaya a ser vicepresidente de quien gane”. Algo similar comentó David Barguil. El senador conservador fue claro en que no hay convenios ni nombres sobre la mesa, y que lo único que se ha dicho es que “quien gane va a recibir el apoyo de todos. Es importante contar con la opinión de la coalición y la idea es que eso nos una”.

También coincidió en esa idea Aydeé Lizarazo, quien señaló que desde un comienzo se dijo que no se iban a desgastar en ese tema. “Quedamos en concentrarnos en las coaliciones y buscar tener la mayor votación. Después nos sentaremos a definir ese tema, dejando en libertad los nombres que cada uno pueda promover”, dijo la senadora, pero lo cierto es que en la última semana trascendió que el tema no ha estado en el segundo plano que lo quieren poner y que incluso se han hecho acercamientos con la senadora María Fernanda Cabal. Esto, con la idea de aproximar de nuevo la coalición con el uribismo, tras el fallido intento de adherir a Óscar Iván Zuluaga

Eso lo confirmó la propia senadora uribista, quien aseguró que la vicepresidencia se la ofreció “primero Char y después hubo un acercamiento de los conservadores, que ven interesante esa fórmula. En general les parece interesante que vaya con alguno, especialmente con Char, pues al final tendremos que unirnos”. Cabal, quien contó que incluso la buscaron de la campaña de Rodolfo Hernández, añadió que su idea de que las bases uribistas voten en la consulta del EPC terminó teniendo eco y ahora hasta el presidente Duque dijo que votará en las consultas.

“Tienen que votar. Nunca he dicho por quién, pero hay que votar porque no podemos dejar que los votos de la izquierda marquen tendencia. Primero está el país y de último las vanidades individuales. El voto no se puede prohibir porque es un derecho. Uribe movió su postura, se distanció de la dirección del partido y hay libertad para votar. Hasta Duque, desafiando al partido, va a votar y es que el candidato del gobierno es Fico”, enfatizó Cabal, recalcando que después del 13 de marzo tendrá que haber una alianza del EPC con Zuluaga, Gómez, Hernández e incluso con John Milton Rodríguez.

Centro Esperanza, tensión hasta el final

Es bien sabido que la coalición de centro tuvo varias discusiones , que amenazaron incluso con disolverla. Por eso, sumarle otra controversia era lo último que querían y el tema de la vicepresidencia se viene manejando con pinzas, pero también se ha tocado. Sergio Fajardo resaltó que por ahora “el foco es el cierre de campaña en calle y en medios”, pero su jefe de debate, la representante Catalina Ortiz, sí mencionó que buscarán nombres que tengan coherencia con su propuesta y que sumen, sin que eso implique “quedar comprometidos”.

“Hemos tenido discusiones al respecto, y tenemos un lío el berraco. Esta decisión hay que tomarla en coalición, aunque la última palabra la tomaría el candidato que gane, pero no se tomará hasta después del 13 de marzo, cuando se sepa cómo quedaron las tendencias. El problema es que después del 13 solo hay cinco días para eso”, mencionó la congresista.

Por su parte, Carlos Amaya planteó que si gana la consulta, no descarta que alguno de la CCE sea su fórmula, algo que no contemplan o por lo menos no exponen los otros precandidatos. Hasta el nombre de Íngrid Betancourt, que no descarta aún estando por fuera de la alianza, es contemplado por el exgobernador de Boyacá, quien cree que “la fórmula debe salir de lo que hemos conformado como coalición. No nos vamos a aliar con alguien que ponga votos, eso debe responder a un acuerdo programático”, en clara alusión al Pacto Histórico. “Allá tienen dificultades porque se planteó una consulta que tiene ganador y pusieron a pelear a todos por ser segundo. Y ahora está la posibilidad de que sea un miembro del Partido Liberal”, agregó Amaya.

Alejandro Gaviria y Jorge Enrique Robledo no hicieron referencia al tema, aduciendo que no hay nada acordado y que esperarán hasta las legislativas para hablar de la fórmula, mientras que Juan Manuel Galán dijo que lo único claro de su parte es que será una mujer. Pero, a pesar del hermetismo y el aparente rezago, fuentes en el interior de la coalición, que pidieron no ser nombradas, destacaron tres nombres que se vienen contemplando: Luis Gilberto Murillo -al parecer el favorito-, Carolina Barco y Francia Márquez, si no gana la consulta y no acepta ser la vicepresidenta del Pacto Histórico. Así las cosas, arranca otro episodio de cálculo en las coaliciones.