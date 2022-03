Elecciones en Bolívar: radiografía de más de lo mismo

A medida que se acerca la hora cero para las legislativas, en Cartagena ya se preparan para las presidenciales. Petro, el gran favorito. / Gustavo Torrijos. Foto: GUSTAVO TORRIJOS

La política se hace con amigos y aliados, obvio. Sin embargo, lo que hay en Cartagena y Bolívar —lejos de fuerzas aliadas— son estructuradas redes familiares que asemejan la política a un ejercicio de herencia y sucesión. Aquí no basta la rosca, prevalece la sangre. De allí que no sorprenda que entre la baraja de candidatos que hoy buscan representar a los bolivarenses en el Congreso se impongan aquellos con cacareados y no poco apetecidos motes: “el hijo de”, “el primo de”, “la hermana de” y –salvo contadas excepciones– los “cercanos a”. Acá, a diferencia del monopolio que impera en varias zonas de la costa Caribe, la repartija del poder alcanza para varias casas y cada cual reivindica su “derecho” a una tajada del pastel.

