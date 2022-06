Empalme y gabinete, prioridades

Alejandro Gaviria será una ficha clave para Petro, tanto en el empalme con el gobierno Duque como en la posibilidad de liderar algún ministerio. Foto: DANIEL MUNOZ

Terminada la euforia de la celebración por el triunfo en las urnas, la campaña del ahora presidente electo Gustavo Petro debe comenzar a trabajar en dos frentes inmediatos: el proceso de empalme con el gobierno saliente de Iván Duque y la configuración del equipo ministerial que deberá darle forma en los primeros meses de mandato a las promesas de cambio. Según los analistas, un primer paso fundamental en la tarea de generar confianza a los mercados y al sector empresarial, cuya reacción es esperada con expectativa en la mañana de este martes —después del lunes festivo—, es el anuncio de quién será el nuevo ministro de Hacienda y en el sonajero ya se escuchan varios nombres: José Antonio Ocampo, Alejandro Gaviria, Luis Jorge Garay, Jorge Iván González, Ricardo Bonilla, Cecilia López Montaño e incluso Rudolf Hommes, quien ha dicho que ya no está para esas lides.

El tema del empalme es por ahora la prioridad. Tras la elección de Petro, el presidente Iván Duque reveló en un trino que había conversado con él telefónicamente para felicitarlo y acordar una reunión en los próximos días “para iniciar una transición armónica, institucional y transparente”. De hecho, Duque definió recientemente su equipo de empalme, que estará liderado por el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, a quien acompañarán la directora de Planeación Nacional, Alejandra Botero, y el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Víctor Muñoz. “Todos los documentos e informes de gestión los vamos a hacer públicos, y en la medida que se vayan adelantando las mesas técnicas de empalmes, también las haremos públicas”, dijo el primer mandatario.

Por ahora no se sabe quiénes estarán por el lado del Pacto Histórico. Armando Benedetti, mano derecha de Petro, aseguró que será un equipo técnico y académico. Para muchos es lógico pensar que estará encabezado por Alfonso Prada, jefe de debate de la campaña, quien conoce todos los intríngulis de la Casa de Nariño, como quiera que fue secretario general de la Presidencia de Juan Manuel Santos. Expertos como Silvana Amaya, analista sénior de Control Risks, y Jorge Iván Cuervo, docente e investigador de la U Externado, señalan que otro nombre idóneo para integrar ese equipo es Alejandro Gaviria, alguien conocedor del Estado, además de una ficha de la entraña del presidente electo como Ricardo Bonilla, quien lo acompañó en la Alcaldía de Bogotá en la Secretaría de Hacienda, para generar confianza del lado del Pacto Histórico.

Cabe aclarar que en todo el proceso de empalme se involucran subcomités sectoriales, conformados en cada ministerio y departamento administrativo, con el fin de que haya balances de cada una de las 190 entidades que integran el Gobierno Nacional. Y aunque se dice que dichos informes serán públicos, hay documentos privados, de seguridad nacional y orden público, que solo serán compartidos con el presidente electo y su equipo de transición. “El empalme por lo general no es noticia, para este caso creo que sí lo será porque será el uribismo el que le entregue el gobierno a un candidato de izquierda, en medio de los temores y las dudas”, agregó Cuervo.

Retomando el tema ministerial, la llamada “gabinetología” está ya a la orden del día. Silvana Amaya destaca cuatro despachos primordiales para la administración entrante: Hacienda, Defensa, Interior y Cancillería, aunque Benedetti destacó otros tres: Educación, Igualdad (que se creará) y la Oficina para Asuntos de Paz. Mantener y recuperar la confianza en la economía será sin duda el primer desafío de Petro, de acuerdo con el analista Luis Carvajal: “Aunque las perspectivas de crecimiento de la economía colombiana para 2022, un 6 % de crecimiento del PIB, duplican las del mundo en su conjunto, al presidente electo le corresponde ahora gobernar en un escenario complejo, caracterizado por una inflación creciente y la necesidad de ejecutar políticas contracíclicas que generarán una ralentización del crecimiento y el empleo. Las perspectivas de la economía mundial no son mejores y, como una consecuencia de la pandemia y la invasión rusa, el mundo se enfrenta a la paradoja de la estanflación, la combinación de estancamiento en el crecimiento e inflación”, señaló en un análisis para El Espectador.

Desde esta perspectiva, Amaya agrega que “los nombres de Alejandro Gaviria y José Antonio Ocampo darían un mayor parte de tranquilidad a los mercados, porque han mostrado criterio y conocimiento y tienen experiencia”. La otra cartera a la que hay que mirar con detenimiento es la de Defensa. En principio, Petro dijo que pondría a una mujer y que ya tiene un nombre, pero no hay indicios de quién podría ser. “Simbólicamente podría ser alguien que militó en un grupo guerrillero. Eso generaría inquietud, a la vez de su promesa de cambio de la cúpula militar. Por eso debe llegar alguien con capacidad de negociación y que entienda las complejidades de los militares”, opina Cuervo.

De acuerdo con el académico, la cartera de Defensa la debería asumir alguien que no sea propiamente del Pacto Histórico y da posibles nombres que encajan en dicho perfil, como los de Luis Fernando Velasco o el mismo Prada. De Control Risk hablan de un militar retirado. En todo caso, quien asuma tendrá como primera tarea el pensar cómo trasladar a la Policía al Ministerio del Interior y cómo aplicar el concepto de “seguridad humana” de Petro. Aunque Alfonso Prada se observa como un comodín clave para el acercamiento del presidente electo con sectores que hace cuatro años no le daban cita, desde la campaña lo ven más como jefe de gabinete y su mano derecha. Ahí habría pugna con Benedetti, quien cumple ese rol.

En cuanto a las otras carteras destacadas por los analistas, no hay posibles nombres. En el Interior debe estar una persona con capacidad política y de negociación para lograr las gobernabilidad que se requiere para sacar adelante las grandes reformas prometidas, así como el Plan Nacional de Desarrollo y el primer Presupuesto General de la Nación para 2023. “Los acuerdos no van a ser en términos burocráticos a nivel de gobierno, sino mirando a las elecciones locales de 2023. Ahí se abrirá el espacio de negociación con otros partidos políticos”, apuntó Cuervo. Muchos ven en ese cargo al mismo Benedetti, por su experiencia como senador y presidente de la corporación; sin embargo, según le dijo a este diario, no le interesa.

Como lo dijo en su discurso, el bloque latinoamericano para la conservación del medio ambiente será una responsabilidad principalmente para quien reemplace a Marta Lucía Ramírez en la Cancillería. “Quien llegue al puesto, además de cumplir con ese propósito de Petro, determinará cómo serán las relaciones de Colombia con Estados Unidos y el mundo entero”, destaca la analista de Control Risk. Desde la empresa de consultoría creen que Luis Gilberto Murillo liderará la Embajada en Washington, un político que ha sabido cosechar las relaciones bipartidistas en ese país. y es cercano a congresistas importantes. “Sería un buen guiño y un respaldo al centro político”, agregó Amaya

Por último, queda especular con base en rumores de pasillo y deseos que no necesariamente se traducirán a los de Petro. Hay que entender que el Pacto Histórico es una coalición y que las fuerzas políticas negocian y, como bien lo dice su nombre, pactan. No se conoce de acuerdos, sin embargo, se espera que alguien de cada partido y movimiento (Polo, Unión Patriótica, MAIS, Verdes por el Cambio y Soy porque Somos) tenga representación en el nuevo gobierno, así como de las estructuras que llegaron después de primera vuelta para consolidar la victoria.

Además, para los analistas, Francia Márquez necesitará un liderazgo más allá de la Vicepresidencia y del mismo Ministerio de la Igualdad y la Mujer que le encomendó Petro. “Ella no será una vicepresidenta cualquiera, viene con mucho liderazgo y vocación de representación. Va a reclamar espacio de poder y eso implicará una negociación”, dice Cuervo. El desafío de Petro para construir gobierno no será menor. Por primera vez, quienes en el pasado hicieron aguerrida oposición ahora serán gobierno y padecerán oposición. “Con la vara que mides se te medirá”, dice el refrán. Como mínimo, se espera un gabinete técnico, con experiencia, incluyente y sin tacha.