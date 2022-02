En debate “Los jóvenes preguntan”, los candidatos le dijeron “no” al glifosato

De izquierda a derecha: David Luna, Elizabeth Giraldo, Gilberto Tobón, José Miguel Santamaría; Julián Gallo, Luis de la Hoz, Natalia Tovar, Sandra Borda y Viviana Barberena. Foto: Mauricio Alvarado

Los jóvenes preguntaron y los candidatos y candidatas respondieron, en un ambiente de respeto y cero confrontaciones. Tras culminado el debate, este lunes, varias impresiones dejó el encuentro, por ejemplo, una alineación de los aspirantes en cuanto a que se debe hacer algo desde el Congreso con el Icetex o tomar medidas, transitorias o a largo plazo, para cerrarle las brechas a los jóvenes de la ruralidad para que estudien y trabajen.

A la vez, se presentaron amplias diferencias en temas sobre la despenalización del aborto y la reciente decisión que tomó la Corte Constitucional referente a la demanda de Causa Justa. Elizabeth Giraldo (Estamos Listas), Sandra Borda (Nuevo Liberalismo) y Viviana Barberena (Coalición Centro Esperanza) le dieron su espaldarazo al fallo de la Corte y anunciaron que, en caso de ser electas, trabajarían por sacar adelante el exhorto del alto tribunal: reglamentar la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) para que las mujeres no se encuentren ninguna barrera cuando busquen acceder al servicio médico.

Así como reforzar la educación sexual y reproductiva en los colegios y escuelas, y garantizar los métodos de anticoncepción a las mujeres, especialmente a las que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad o pobreza.

“Es el momento de una ley. El Congreso tiene que regular y garantizar el aborto libre seguro gratuito y universal, para que el Estado nos cuide. Esa será una de nuestras tareas”, dijo Giraldo. Sandra Borda aprovechó para criticar al presidente y su reacción al conocerse la noticia de la despenalización del aborto hasta la semana 24 de embarazo, quien aseguró que cinco magistrados no podían tomar tal decisión.

“Decirle al presidente que pueden ser 5 6 o 7. Reconocer los derechos no es cuestión de una opinión las mayorías. Lo que le compete al Congreso es la reglamentación y que el derecho no se vaya a restringir”, aseveró Borda.

Barberena opinó que es erróneo lo que piensan los grupos conservadores, de que todas las mujeres van a abortar. “Lo hacen parecer como si las mujeres estuvieran de fiesta abortando. Esto se trata de protección de la vida de nosotros. ¿Cómo se es pro-vida con el que no ha nacido y no con las mujeres que mueren en procedimientos ilegales?”. La otra mujer que participó del debate, la candidata Natalia Tovar, de la lista de la alianza cristiana, señaló que son respetuosos del Estado de Derecho, por consiguiente, acatarán el fallo, mas no lo promoverán.

La postura de los hombres fue divida. Mientras David Luna (Cambio Radical) y Julián Gallo (Comunes) defendieron las libertades individuales y los derechos de las mujeres, José Miguel Santamaría (Salvación Nacional) prometió que promoverían un mecanismo para tumbar el fallo de la Corte. Por su parte, Gilberto Tobón (Fuerza Ciudadana) no sentó posición, solo se limitó a opinar que no creía que se fuera a cumplir el fallo y que la situación actual, con la decisión de por medio en elecciones, le ayudaría a los candidatos conservadores a catapultar sus campañas, pues Colombia, dijo, es un país tradicionalista en los valores católicos.

En otras preguntas de poblaciones históricamente discriminadas, todos los candidatos, a excepción de Santamaría estuvieron de acuerdo que los niños y niñas se vistan para asistir a clases de acuerdo con el género con el que se identifican.

En contra de la eutanasia, se manifestaron Santamaría, Tovar y Luis de la Hoz (Movimiento Gente Nueva), quienes se hicieron llamar “pro-vida”. A esto, la candidata de Estamos Listas les replicó que no son “pro-vida”, sino “anti-derechos” de las mujeres.

Al finalizar el debate, los candidatos Luna y Santamaría tuvieron que retirarse por otros compromisos, lo cual los excluyó de responder preguntas de “sí” o “no” que mostraron coincidencias. En cuanto a si están de acuerdo en que se militaricen las ciudadades como respuesta a la protesta social, los que quedaron dijeron un rotundo “no”.

Mientras que, si estaban de acuerdo con el uso del glifosato como herramienta para erradicar los cultivos de uso ilícitos, todos también dieron su “no”, a excepción de Natalia Tovar que se abstuvo en responder.

El debate de “los jóvenes preguntan” fue realizado entre El Espectador, Colombia +20 y Blu Radio, con el apoyo de la Embajada de Canadá y la Universidad EAN.