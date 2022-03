Enrique Gómez Martínez y sus acusaciones de veto en los debates presidenciales

Enrique Gómez Martínez es el representante legal del Movimiento de Salvación Nacional y fue el primer candidato presidencial es inscribirse. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Una vez más, Enrique Gómez Martínez no fue invitado a uno de los muchos debates presidenciales que se han hecho por estos días. El candidato del Movimiento de Salvación Nacional, que recoge las banderas de Álvaro Gómez Hurtado, no fue invitado al “Debate de las regiones” que se realizó el jueves en las instalaciones del diario El Colombiano, en Medellín. La situación colmó la paciencia del candidato, quien hace varias semanas se viene quejando de que lo están “vetando” de este tipo de discusiones, por lo que decidió participar del debate de una manera muy particular.

El candidato, consciente de que no estaba invitado al debate, llegó hasta las instalaciones del diario y desde allí solicitó ante varias personas el ingreso. “Estamos en El Colombiano con la expectativa de poder participar del Debate de las regiones porque Colombia tiene derecho a conocer las ideas de los candidatos de todas las vertientes ideológicas del país”, dice la primera publicación que hizo el candidato en Twitter, donde terminó “participando” del debate.

Por varios medios el candidato intentó hacer parte del debate, aún más porque uno de los atriles estaba vacío porque Gustavo Petro, candidato presidencial del Pacto Histórico, no asistió y por tanto del debate solo participaron Ingrid Betancourt (candidata por Verde Oxígeno), Federico Gutiérrez (Equipo por Colombia) y Sergio Fajardo (Coalición Centro Esperanza).

Incluso el candidato llamó a los encargados del debate para avisar que estaba en la portería del medio de comunicación, y que ya sabía que había un puesto vacío, pero las respuestas que le dieron fueron insatisfactorias para él. “La solución de El Colombiano a la censura de las ideas del Movimiento de Salvación Nacional es ‘invitarnos’ a ver el debate desde el set de grabación, pero sin poder intervenir”, lamentó Gómez.

Para los medios nacionales, no tenemos derecho a participar de debates presidenciales. Fui el primer candidato en inscribirse, sin embargo, no me reconocen como tal. @elcolombiano @RedMasTv #DebateDeLasRegiones pic.twitter.com/ITvN5zYCwx — Enrique Gómez (@Enrique_GomezM) March 17, 2022

Superados el tema del ingreso, y con la certeza de que no iba a poder participar del debate, Gómez se grabó siguiendo el debate presidencial y respondiendo una a una las preguntas que le hicieron a los tres candidatos que hicieron parte del debate. Estuvo durante todo el tiempo que duró la discusión en la portería de El Colombiano, participando a su manera del encuentro.

De acuerdo con El Colombiano, Gómez no fue invitado al debate debido a que el debate no era exclusivo del medio medellinense, sino que se hizo en alianza con el canal Red+. En dicha alianza se decidió que solo se tomarían en cuenta los candidatos que lideran las encuestas, por lo que el aspirante Salvación Nacional fue excluido, igual que otros candidatos como John Milton Rodríguez o Luis Pérez.

Más allá de lo ocurrido en este caso puntual, es un hecho que Gómez no ha estado en la mayoría de debates que han hecho los medios. Eso, a todas luces, afecta sus derechos políticos como la participación en igualdad de condiciones con las demás candidaturas, pero también el derecho de los votantes a estar informados sobre las propuestas de cada aspirante a suceder a Iván Duque en la Casa de Nariño.