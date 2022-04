‘Es un acuerdo con corruptos’: candidatos critican perdón social que plantea Petro

Los candidatos expresaron su desacuerdo con la propuesta formulada por Petro. En cada una de sus declaraciones hubo una palabra en común: "corruptos". Foto: Archivo El Espectador

Sigue levantando roncha la idea planteada por el candidato Gustavo Petro de conceder un perdón social, una propuesta que se conoció justo tras la visita de su hermano, Juan Fernando Petro, al condenado Iván Moreno, también hermano del exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno, en la cárcel La Picota. Quienes reaccionaron ahora fueron sus contendores en la carrera por la Casa de Nariño que, como pocas veces en campaña, coincidieron en su rechazo a la iniciativa.

Uno de los primeros en expresar su desacuerdo fue Sergio Fajardo, de la Coalición Centro Esperanza, quien sostuvo que la reunión entre el hermano de Petro y Moreno es en búsqueda de “votos con corruptos”, instando a que, en lugar de perdón social, impere la sanción social contra los corruptos”.

“Me entero que el hermano de Gustavo Petro va a la cárcel para hablar con Iván Moreno, gran corrupto de nuestro país, y supuestamente la explicación es el perdón social ¡carreta! Están buscando votos con corruptos (…) Ese cuento de perdón social no tiene ningún sentido, lo que hay es que tener sanción social a la corrupción. Cero aceptación a la corrupción”, manifestó Fajardo, dejando entrever que su otro competidor, Federico Gutiérrez, incurre en las mismas prácticas: “Unos en las cárceles y otros en los clubes buscando votos por la corrupción”.

No nos traguemos esos sapos ni esos cuentos. Ni en las cárceles ni en los clubes. Contra la corrupción, sanción social, no perdón social. pic.twitter.com/ptKt4ClOSn — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) April 13, 2022

Justamente, Fico Gutiérrez también reaccionó a la propuesta y señaló que Petro pretende conceder “un ‘perdón social’ a los peores corruptos y parapolíticos”.

Por mas que intente explicar Petro, su intención sería dar un “perdón social” a los peores corruptos y parapolíticos.



En nuestra Presidencia, los corruptos y los violentos en la cárcel. — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) April 13, 2022

También Ingrid Betancourt alegó que se trata de “un pacto con el diablo” e indicó que el perdón social “es una argucia para comprarles votos a los corruptos”. Por ello, cuestionó: “¿Cómo explicar que una propuesta tan descarada, no le abra los ojos a la ciudadanía y no despierte una sanción social?”.

El perdón social es una argucia para comprarle votos a los corruptos, a cambio de impunidad. Es lo que llamamos "venderle el alma al diablo". ¿Cómo explicar que una propuesta tan descarada, no le abra los ojos a la ciudadanía y no despierte una sanción social?. pic.twitter.com/Osn5VTO0dQ — Ingrid Betancourt (@IBetancourtCol) April 13, 2022

A su turno, Enrique Gómez, del Movimiento de Salvación Nacional, advirtió que la iniciativa busca darle un “perdón a los corruptos”, instando a que haya más justicia, cárcel y condena social contra quienes se enriquecen del erario público. Incluso, Gómez criticó el relacionamiento de Petro con dirigentes con “cuestionamientos morales” como el ahora senador electo Roy Barreras.

El tal "perdón social": es perdón a los corruptos. Lo que necesitamos es más cárceles para esos criminales y que dejemos de darle vía libre a los que componen ese pacto que tienen investigaciones o son cuestionables moralmente. Ya no más alcahuetería con los que nos han robado. pic.twitter.com/RQ8mou9h97 — Enrique Gómez (@Enrique_GomezM) April 13, 2022

Adicionalmente, el senador y también aspirante John Milton Rodríguez reclamó que no se puede hablar de perdón social “cuando lo que se pretende es construir acuerdos politiqueros con corruptos condenados y que están en la cárcel”. Según Rodríguez, no se debe confundir el perdón social con la impunidad para los corruptos.

No hay que confundir el perdón social con la impunidad para los corruptos condenados y en prisión. Construyamos con los colombianos honestos desde las regiones. #JohnMiltonPresidenteVa #ElLiderQueNecesitaColombia #Reflexionemos pic.twitter.com/yualiMpBRs — John Milton Rodríguez (@JohnMiltonR_) April 13, 2022

Por la polémica suscitada por el encuentro, Petro salió a explicar mejor en qué consiste el concepto. “El perdón social no es para dos hermanos, ¡qué barbaridad! El perdón social es para todos y todas. Es un acto revolucionario que no depende de mí, depende de la sociedad. No es un acto jurídico, es un acto social que inicia una nueva era”, escribió ayer en su cuenta de Twitter.

Pese a las explicaciones, las críticas continuaron, pues para muchos es injustificable hablar de perdón social con los hermanos Moreno, quienes estuvieron detrás del carrusel de contratación, uno de los desfalcos más grandes de la historia de Bogotá. Y por eso, de nuevo, Petro volvió a salir en sus redes a insistir en el concepto.

“El perdón social es social. Sin perdón no hay reconciliación. Si el país ha vivido décadas de violencia, la única manera de saldar las heridas es a partir de un inmenso perdón global. El perdón social es un proceso histórico que implica justicia reparativa y verdad”, escribió este miércoles en Twitter.