“Estamos jodidos”: la respuesta de Alejandro Gaviria a críticas de Robledo

De nuevo, la Coalición Centro Esperanza, está enfrascada en una pelea entre sus miembros. Esta vez los personajes del choque son Jorge Enrique Robledo y Alejandro Gaviria. El actual senador cuestionó al exrector de los Andes por sus acercamientos con políticos tradicionales y sus conversaciones con César Gaviria y Germán Vargas Lleras.

Según robledo, Gaviria estaría incumpliendo con los acuerdos hechos durante el cónclave del centro. “Falsifica nuestras convicciones y desconoce el acuerdo fundacional que le dio base a esta Coalición, porque nosotros siempre establecimos que no nos uniríamos con las fuerzas que eligieron a Iván Duque y han respaldado a su gobierno”, expresó el líder de Dignidad este jueves.

La respuesta de Gaviria vino un día después. “Si me van a decir con quién puedo hablar, estamos jodidos”, expresó Gaviria a Caracol Radio, que cuestionó la posición que ha tomado la Coalición Centro Esperanza frente a él. Para el también exministro de Juan Manuel Santos, es contraproducente que ni siquiera pueda tener una conversación con otros sectores políticos.

Gaviria lanzó pullas en contra de Sergio Fajardo al mencionarlo de forma indirecta y decir que no entendía el lío que suscitaba sus conversaciones cuando uno de los miembros de la coalición siempre ha dicho que “debemos conversar con los diferentes”.

Este también respondió a los señalamientos de que había roto los compromisos a los que habían llegado en la reunión en la que nació la Coalición Centro Esperanza. Gaviria afirmó que todas las adhesiones se dieron bajo las reglas acordadas, pues no han llegado partidos, solo personas.

“Los apoyos como partido no están permitidos. Apoyos de todas las corrientes ideológicas están permitidos. Son apoyos individuales, incluso de personas que ya no están compitiendo. Tuve conversaciones no más, no fue ningún acuerdo de fondo”, afirmó el precandidato, que ha tenido choques tanto con Sergio Fajardo como Jorge Enrique Robledo.

Precisamente el líder de Dignidad aseguró este viernes que no apoyaría a Gaviria debido a su supuesto incumplimiento. La respuesta del exrector fue catalogar dicha razón como una simple excusa para no apoyarlo. Además, comentó que por su lado apoyaría a cualquiera que salga ganador de la consulta del 13 de marzo: “Voy a cumplir los compromisos. Yo pienso honrar mi palabra y el compromiso que firmé”.