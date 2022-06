Este miércoles se llevará a cabo la reunión entre Álvaro Uribe y Gustavo Petro

Desde el pacto Histórico se habla del acuerdo nacional en el que estaría incluido Álvaro Uribe Vélez, uno de los más férreos contradictores del presidente electo, Gustavo Petro. Foto: Archivo Particular

Justo después de recibir su credencial como presidente electo, Gustavo Petro hizo una invitación al expresidente Álvaro Uribe para reunirse. “Simbólicamente, he invitado a Rodolfo Hernández, mi contrincante, y a Álvaro Uribe Vélez, a quien me he opuesto durante todo este siglo, para que hablemos de temas de país”, expresó Gustavo Petro el 23 de junio. Un día después, el exmandatario dio el sí.

El presidente electo ha venido cumpliendo con estas reuniones anunciadas y este miércoles será el turno de Álvaro Uribe. Fuentes cercanas al exmandatario y exsenador le confirmaron a El Espectador que el encuentro se llevará a cabo en el transcurso de la jornada del 29 de junio. Se sabe que es en Bogotá, pero aún no se ha confirmado hora o lugar. Tras el encuentro se espera que Uribe tenga una rueda de prensa en la sede del Centro Democrático para comentar sobre el diálogo con el sucesor de Iván Duque.

Por el lado del equipo de Gustavo Petro aún no se ha realizado ninguna confirmación de la reunión. Sin embargo, vale resaltar que el ganador de las presidenciales en primera y segunda vuelta ha venido adelantando en los últimos días encuentros con las distintas fuerzas políticas del país. Tan solo este martes se reunió con Rodolfo Hernández, su contendiente en la segunda ronda electoral, y el ex vicepresidente y líder natural de Cambio Radial, Germán Vargas Lleras.

Estos encuentros, sobre el de Álvaro Uribe, no tendrían como tal interés de buscar adhesiones a la bancada de gobierno, como han ocurrido con otros sectores como los liberales, sino que se estarían dando en el marco de lo que se denominó el “gran acuerdo nacional”. Esta instancia hace parte de la estrategia de tres pisos de gobierno de Gustavo Petro.

En este caso, como comentaron algunos conocedores de la estrategia, es una instancia en la que se busca “tener unas ideas claras de para dónde va el país” y establecer unos mínimos con todos los sectores, no solo los afines. En esta esfera del acuerdo nacional se incluirían las fuerzas políticas del país, sean afines u opositoras, con la intención de crear puentes y dialogar sobre los temas fundamentales del país.

Se espera que la representación de la oposición en este nivel sea tomada por el Centro Democrático. Hasta el momento es el único partido en el que no hay sector afín a Gustavo Petro y cuyas máximas votaciones han anunciado su oposición al nuevo presidente. Sin embargo, algunos, como Alirio Barrera, senador con la tercer mayor votación, comentaron que podrían tener un mayor margen de maniobra si se declaran en independencia. Este encuentro podría ser fundamental para terminar de decantar la posición del que por mes y medio seguirá siendo el partido de gobierno.

Por otro lado, el encuentro ha sido tomado como un mensaje de reconciliación del nuevo gobierno frente a las otras fuerzas políticas, puesto que históricamente Uribe y Petro han estado en orillas opuestas. Han sido múltiples los choques entre ambos líderes políticos. Tan solo vale recordar el encontronazo que tuvieron en abril de 2019. “Yo prefiero 80 veces al guerrillero en armas que al sicariato moral difamando”, le dijo el expresidente a Petro, a lo que agregó: “Sicario, sicario, sicario”. Este comentario, que se dio en una plenaria del Senado, vino después de que Petro señalara a Uribe de torpedear el proceso de paz.